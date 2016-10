Jon Almaas (49) gir seg i Nytt på nytt

Det var Se og Hør som først meldte at Jon Almaas gir seg i NRKs mest sette underholdningsprogram.

Den erfarne komikeren Bård Tufte Johansen (47) overtar etter Almaas.

– Ideelt sett burde staten tvunget Jon til å fortsette. Som Norges beste programleder har han lagt lista urimelig høyt for den som overtar. Heldigvis er resten av redaksjonen også blant de aller beste i bransjen, så nå er det bare å trå til, med en passe blanding av ydmykhet og pågangsmot, sier Bård Tufte Johansen til Aftenposten.

– Noen fine år med Brille-gjengen på TV Norge har forhåpentligvis gitt meg god trening for oppgaven, fortsetter han.

Forsøkte å overtale Almaas til å bli

Underholdningsredaktør Charlo Halvorsen i NRK synes det er trist at Almaas forsvinner.

– Men det er kanskje ikke så merkelig etter 17 år i programlederstolen. Så er vi veldig fornøyde med at vi får en særdeles verdig etterfølger i Bård Tufte Johansen. Vi er skråsikre på at Nytt på nytt har en lang og god tid foran seg, sier Halvorsen.

– Forsøkte dere å overtale Almaas til å bli?

– Ja, vi gjorde jo det da dette kom opp første gang, men han sto fast på beslutningen sin, sier Halvorsen.

Almaas’ avgang var et tema allerede før sommeren. Halvorsen sier Tufte Johansen var NRKs førstevalg i rollen som Almaas’ etterfølger.

– Rammeverket for programmet kommer til å være det samme som før, men litt annerledes blir det nok med Bård, sier Halvorsen.

Fra Brille til Nytt på Nytt

Programdirektør Eivind Landsverk i Discovery Networks sier de er veldig, veldig glade for å ha lokket Jon Almaas til TV Norge.

– Det gikk fort, og vi kan nå bekrefte at Almaas er en del av vår stab fra 1. januar 2017. Han har fortsatt noen Nytt på nytt-programmer å gjøre hos NRK, sier Landsverk.

– Hvoran fikk dere overtalt Almaas til å hoppe over?

– Du er ikke den første som spør om det, men jeg kan ikke gå inn og kommentere den konkrete prosessen. Jeg kan heller ikke si noe mer konkret om hva Jon Almaas skal gjøre hos oss. Det kommer vi tilbake til, sier Landsverk.

Lang karrière i NRK

Almaas er den eneste i panelshowet som har vært med helt siden oppstarten i 1999. Da Jon Almaas startet opp var det sammen med Anne-Kat. Hærland og Knut Nærum.

– Det er ikke med lett hjerte jeg nå har bestemt meg for å forlate NRK. Jeg er utrolig stolt av det mine gode kolleger og jeg har fått til gjennom 17 år med Nytt på nytt, men nå føler jeg tiden er inne for å prøve noe annet og nytt, sier Jon Almaas til NRK.

Hadde ingen planer om å slutte

I 2007 tok Linn Skåber over for Anne-Kat. Hærland, mens Ingrid Gjessing Linhave tok over stafettpinnen i 2013. I dag er det Pernille Sørensen og Johan Golden som har flankert Jon Almaas. Begge to blir med videre når Bård Tufte Johansen tar over.

Våren 2015 sluttet Knut Nærum som fast paneldeltager i Nytt på nytt.

– Det er fin gjeng og en flott redaksjon. Jeg har gjort dette så lenge at det blir trist å slutte, enten jeg vil det eller ikke. Men det skal jeg takle. Jeg har kommet frem til at det er flere fordeler enn ulemper ved å slutte, sa Nærum da.

Da Nærum sluttet, uttalte Almaas at han selv ikke hadde noen planer om å gjøre det samme.

– Jeg noterer meg at folk slutter rundt meg på alle kanter nå. Men jeg klorer meg fast. Litt kontinuitet må vi ha i dette programmet, sa Almaas til NRK.