Jon Michelet: Navnløse redsler i ulykkers vann

Jon Michelet:

En sjøens helt. Bind V.

Brennende skip

Oktober forlag

«Ulykkers vann bruser om strand», heter det i en gammel salme. Jon Michelet siterer linjen et stykke ut i dette femte, tykke romanbind om sin sjøens helt, den unge Halvor Skramstad fra Rena i Østerdalen.

I Jon Michelets mektige epos om Norges krig på havet under Den annen verdenskrig er Halvor gjennomgangsfigur og omdreiningspunkt. Vi får så å si hele historien om de norske krigsseilernes innsats fremstilt gjennom det Skramstad opplever og får gjennomgå.

Her er kommer vi på nært hold av «navnløse redsler», som det heter er sted, skildret med stilsikkerhet og innsikt. Men det handler også om det gode og varme, det motsetningsfylte og iblant voldelige samlivet mellom sjøens folk om bord i skip som krysser verdenshavene i de alliertes tjeneste.

Les Rune Hallheims kommentar om onkel Ola som døde som 22 år gammel krigsseiler:

Onkelen jeg aldri møtte

Blodige opplevelser

I dette bind av Michelets storverk om de norske krigsseilerne befinner leseren og Halvor seg i 1944, fra de sterkeste og blodigste opplevelser på Omaha Beach i Normandie – til «ulykkers vann» rundt Filippinenes øyer sent samme år. Et sjette bind skal nok bringe dramatikken til ende.

Halvor er matros og marineinstruert skytter og håndterer sin Oerlikon maskinkanon når det trengs. Michelet – og det statlige rederiet Nortraship – fører Halvor etter hvert om bord i en moderne 7000-tonner Morgedal, som via colombianske og sentralamerikanske havner samt San Fransisco-området og Hawaii bringer oss inn i krigssonen vest i Stillehavet.

Nye redsler

Halvors irske kjæreste Muriel befinner seg stadig som sykepleier i England, og lengselen etter både henne og de hjemlige forhold melder seg hos mennesker som etter hvert er blitt så tilvendt krigsforhold at Halvor i et brev «håper at vi ikke er så vant til krigen at vi ikke tåler freden», når den tid måtte komme. Krigens gang andre steder følger mannskapet med på via radio og telegram.

Gjennom de årene som er gått, har Halvor vært torpedert og minesprengt og senket. Nye opplevelser og nye redsler på land og sjø kommer til i dette bindet, ikke minst i møte med det høyst japanske, selvmorderiske fenomen kamikaze.

Michelet skriver varmt og medrivende om mennesker og begivenheter han har brukt betydelige krefter og mengder av tid på å leve seg inn i. Et omfattende etterord sier noe om det arbeid forfatteren har nedlagt, og han presiserer hva som er historiske fakta og det han har lagt til av diktning.

Spennende

Resultatet er altså svært omfattende, kanskje mer detaljrikt enn høyst nødvendig, iblant – men fengslende er det. Og spennende.

Den ordhage Michelet behersker språket og sjargongen, og klemmer inn både humor og varme i teksten. En innvending måtte være at språktonen ikke endrer seg særlig når han som forteller gir ordet til Halvor selv i brev og dagboknotater.

For øvrig eksellerer folkene om bord i imponerende detaljkunnskaper om mangfoldige ting og fenomener. Teksten er så å si på parti med sjøfolkene som betrakter seg som selvfølgelige deler av arbeiderklassen, med varierende agg overfor redere og andre øvrighetspersoner. Halvor selv er sosialdemokrat og kommer iblant i kjegl med folk som befinner seg et godt stykke lengre ut mot venstresiden på politikkskalaen.

14. juli 1944 er en dato som forfatteren smilende gjør et nummer av. En spåkjerring skal ha påstått at det i Moss den dagen vil bli født et genialt fortellertalent i byen. Samme dag befinner Halvor seg i konvoi med blant annet et stykkgodsskip ved navn Novelist. Ja, ja.

Minnesmerke

Det er etter hvert blitt tydelig at Michelet med dette storverk har skapt det skjønnlitterære standardverk om de norske krigsseilernes innsats. Han reiser et litterært minnesmerke som vil bli stående.

Det ligger altså til rette for et sjette bind, der det må klarlegges hva som skjedde med de Nortraship-fondsmidlene som sjøfolkene gjennom krigen drømmer om og snakker sammen om hva de skal bruke til når freden kommer – der de, med konvoi-nerver og det som verre er, ofrer helsen og i flere tusentalls tilfeller livet for «konge, folk og fedreland». Historien om krigsseilerne er ikke komplett uten fortellingen om hva slags behandling de ble utsatt for da freden kom. Og den kom, ikke minst takket være dem og deres ofre.

Det finnes et Wergeland-sitat i Michelets bok som skal med også her:

«… da siger man vel neppe for meget, naar man paastaar, at ingen norsk Medborgerklasse har gjort sig mere fortjent til alminnelig Agt og ærefuld Erkjennelse end Sjømandens».