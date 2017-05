Jon Ola Sand er sjef for den internasjonale finalen: – Min mest utfordrende Eurovision-finale noensinne

I syv år har Jon Ola Sand vært sjef for Eurovision Song Contest i den europeiske kringkastingsunionen, EBU. I år arrangeres finalen i Kiev, hovedstaden i Ukraina. Det har ikke vært uten skjær i sjøen.

– Dette har vært en langt mer utfordrende runde enn tidligere, det må jeg virkelig si, sier Sand, få dager før årets finaleuke dras i gang i Kiev.

– Jeg føler vi har kontroll nå, sier han.

Russisk konflikt

Utfordringene har stått i kø for EBU siden ukrainske Jamala vant fjorårets Eurovision Song Contest i Stockholm.

Først trakk 21 sentrale medarbeidere i produksjonen seg i protest på grunn av interne stridigheter. Så var det store problemer med billettsalget, og nye personkonflikter dukket opp innad i organisasjonen.

Samtidig er Ukraina preget av et tungrodd byråkrati.

Det hele toppet seg da Ukrainas sikkerhetstjeneste ga Russlands deltager, Julija Samojlova innreiseforbud i tre år, etter at hun hadde deltatt på en konsert på russiskokkuperte Krim i 2015.

Tettere dialog

Ifølge ukrainsk lov er det forbudt å reise direkte til Krim fra Russland. Det hele endte med at EBU valgte å utestenge Russland fra årets finale.

– Vi har vært nødt til å jobbe mye tettere med de nasjonale arrangørene enn tidligere. Derfor er det også mye mer folk fra EBU i aksjon enn normalt, nettopp for å styrke og få fortgang i prosessene. Selv har jeg også vært i arrangørbyen mye mer enn jeg normalt pleier, sier Sand.

Det har likevel aldri vært snakk om å sende inn en «redningsteam» for å sikre at arrangementet skulle bli gjennomført.

– Arrangørene i Aserbajdsjan i 2012 valgte å kjøpe inn hele produksjonen fra et tysk produksjonsselskap. Her i Ukraina brukes det nasjonale TV-folk. Likevel er det mange svenske, danske, engelske og tyske produksjonsmedarbeidere involvert, mange av dem var også med i TV-teamet i Stockholm i fjor, sier Sand.

I tillegg har EBU egne folk i alle ledd i organisasjonen for å kvalitetssikre alle beslutninger som tas.

Krigshandlinger

Ikke mer enn 60 mil unna arrangørbyen, ved Donetsk i Øst-Ukraina, har det i lange tid pågått kamphandlinger mellom russiskstøttede opprørere og ukrainske regjeringsstyrker. Jon Ola Sand tror ikke denne konflikten vil påvirke finalen i Eurovision Song Contest.

– Vi jobber tett opp mot myndighetene her i Ukraina og med ambassadene som holder til her. Ingen av disse tror at situasjonen som foregår på grensen mellom Russland og Ukraina vil spre seg til Kiev. Det er ingenting som tyder på det, sier Sand.

EBU jobber også tett opp mot uavhengige sikkerhetseksperter som kringkastingsunionen bruker når det settes opp produksjoner i ulike konfliktområder.

– Sikkerheten rundt arenaen og hotellene vil derfor være god, det er den hvert år. Ukraina har også en veldig god grensekontroll, Kiev er derfor regnet som en by med lav kriminalstatistikk, sier Sand.

I en periode ble kostnadene knyttet til finalen i Eurovision Song Contest stadig høyere. Siden finalen i 2007 i Finland, har kostnadene skutt i været. Serbia, Russland og Aserbajdsjan pøste inn enorme beløp for å vise frem landet fra sin beste side.

Unge nasjon

De færreste vet derfor hvor mye finalen i Moskva i 2009 eller i Baku i 2012 egentlig kostet. Nå er bremsene satt på, selv om arrangørlandet Ukraina gjerne ønsker å benytte finalen til å vise frem landet til resten av Europa.

– Ukrainske myndigheter ønsker å vise Europa at de er en moderne, ung, kreativ og dynamisk nasjon. Derfor bruker de også mye penger på arrangementet. Min jobb er å sørge for at de gjør dette innenfor et fornuftig budsjett, samtidig som kvaliteten er høy, sier Sand.

Lørdag 12. mai får vi vite hvor neste års finalen skal arrangeres. Det som er sikkert er at russerne høyst sannsynlig er tilbake i konkurransen, årets utestengelse til tross.

– Den russiske kringkasteren er veldig lei seg for dette og har beklaget det som har skjedd. Vi har heller ikke mottatt noen reaksjoner fra russiske myndigheter. Dette har heller ikke vært noen veldig stor sak i russisk media. Vi er derfor i en grei dialog med russerne, og jeg er sikker på at de er med igjen neste år, sier Jon Ola Sand.