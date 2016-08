Jusstudenter skal lære å skrive forståelig

Jusstudenter skal som en del av utdanningen få trening i å skrive godt og klart språk.

Fredag undertegnet Kommunal- og moderniseringsdepartementet og juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo en tiårig avtale for å integrere klart språk i undervisningen og forskningen på fakultetet.

I første rekke vil departementet støtte prosjektet med 3 millioner kroner årlig fram til 2026. Midlene går til etablering av en fast professorstilling og tre stipendiatstillinger til fagområdet.

Etter 2026 skal klart juridisk språk inn som en fast og integrert del av jussutdanningen ved fakultetet.

– Klare og forståelige lover, forskrifter og offentlige dokumenter er viktig for demokratiet og rettssikkerheten. Men juridisk språk kan være ganske komplisert. Et klarere språk betyr at innbyggere og næringsliv forstår bedre hvilke rettigheter og plikter de har og slipper å bruke unødig tid på offentlige dokumenter, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H).

Dekan Dag Michaelsen ved juridisk fakultet mener at et klart språk vil styrke både rettssikkerheten og rettsreglene.

– Juristene har alltid blitt utdannet til å tolke rettskilder og formidle juridisk kunnskap til hverandre. I tillegg er det viktig at juristene lærer å formidle jussen slik at den er forståelig for vanlige folk enten de leser et vedtak eller en lovtekst, mener han.

Staten har arbeidet med å gjøre regelspråket klarere og mer forståelig siden 2011 med prosjektet «Klart lovspråk». Direktoratet for forvalting og IKT (Difi) har ansvaret for prosjektet.