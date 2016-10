Proletar er en av 8 eksamensfilmer fra avgangskullet ved Den norske filmskolen i 2014. Filmen er regissert av Øyvind Holtmon. Manus er skrevet av Morten Molland Sandøy basert på Frode Gryttens novelle «Sean Penn Blues».

fra filmen "Proletar"

I et gruvemiljø drevet av urettferdighet, klassekamp og hat gjør Johannes sitt beste for å overleve de lange dagene. Han forstår ikke hvorfor han er den eneste i gruva som må jobbe doble skift hver eneste, men begynner å ane at noe er alvorlig galt.

fra filmen "Proletar"

Flere kortfilmer

Filmen vises på ap.no i samarbeid med Den norske kortfilmfestivalen i Grimstad.