Kamp om billettene fører til flere foredrag - på Slottet

Etter krav fra publikum: Antall forestillinger i Slottskapellet utvides i høst. Særlig temaer rundt kongeboligen og byutviklingen slår an.

– Slottet er selve grunnsteinen i utformingen av dagens hovedstad. At interessen for tematikken er så stor, er veldig inspirerende, fastslår Nina Høye, kunsthistoriker ved Det kongelige hoff.

Ble revet bort

«Da byen rundt Slottet vokste frem» heter foredraget hun i Slottskapellet skal holde 25. oktober. Tilbudet inngår i en ny foredragsserie i anledning av kongeparets 25-årsjubileum. Samtlige billetter ble revet bort straks de kom i salg, hvilket førte til protester og en rekke andre henvendelser til Slottet.

Les kommentaren: Er Oslo som hovedstad kommet i skyggen?

Også arrangementet «Fra de kongelige samlingers skattkammer», den 22. november, ble utsolgt med én gang. Maisen Bonnevie, Hoffets kultursjef, forklarer:

– Både kongen og dronningen er personlig engasjerte i arbeidet med å bruke Slottet og lystslottet Oscarshall til kulturformidling. Vårens jubileumsforedrag i Slottskapellet slo veldig godt an. Nå er pågangen så stor at vi tilbyr ekstraforestillinger. Til hverdags står kapellet i all hovedsak ubrukt. Dermed er det praktiske enkelt å løse, fastslår kultursjefen.

Kunsthistoriker Nina Høye skrev sin hovedfagsoppgave om Hans Ditlev Franciscus Linstow, arkitekten bak dagens kongebolig. Den danske adelsmannen laget også reguleringsplaner for områdene rundt slott og park - helt til det som i dag heter Grensen.

Store og Lille Parkvei

– Da Det kongelige slott sto ferdig, i 1849, lå det langt utenfor sentrum. Linstow skapte også Karl Johans gate, som først het Slottsveien. Omtrent samtidig anla han Store og Lille Parkvei. I dag heter gatene Parkveien og Wergelandsveien. Reguleringen har vært streng, helt siden planleggingen startet i 1825, forklarer Nina Høye.

Marthe Brendefur/Forsvaret

I foredragene skal kunsthistorikeren ta for seg utformingen av det som kom til å bli to av landets mest prominente adresser, samt menneskene som da bodde der, deriblant Camilla Collett, Halvdan Kierulf og Linstow selv.

– Få av de opprinnelige bygningene finnes i dag, men reguleringen er intakt. For eksempel har Wergelandsveien fortsatt dype forhager, forteller Nina Høye.

Se bildet av Slottet - slik det skulle ha vært.

– Fikk enorm betydning

I 2010 arrangerte Det kongelige hoff og Arkitekturmuseet en utstilling med tittelen: «Slottet og Linstow. Den nye hovedstadens grunnstein.» Før åpningen uttalte Hennes Majestet Dronningen til Aftenposten:

Tor G. Stenersen

– At Linstow tegnet selve Slottet, er kjent nok. Samtidig fikk han enorm betydning for byutviklingen, i langt større grad enn folk flest vet, tror jeg, uttalte dronningen, som fremholdt:

– Hvordan landets hovedstad skal se ut i fremtiden, er et spørsmål som opptar mange mennesker nå. Desto mer interessant, synes jeg, er historien bak utformingen av sentrale deler av dagens Oslo. Alt ville ha sett annerledes ut, uten slottsarkitektens overordnede plan, fastslo majesteten.

Fakta: Jubileumsforedragene