Kanye West innlagt på sykehus

Mandag ettermiddag ble West tatt med på sykehus i Los Angeles. Tidligere på dagen meldte Live Nation at de kommende 21 konsertene i USA og Canada blir avlyst. Han skulle etter planen opptre i blant annet Dallas, Denver, Atlanta, Philadelphia, Detroit, Boston, Toronto, New York og Washington D.C. før nyttårsaften.

Rapstjernen har hatt noen turbulente dager, og flere er bekymret for Wests mentale helse.

– Han går tydeligvis gjennom en vanskelig periode, skriver musikkmanager Terrence Henderson på Twitter.

Torsdag avbrøt han de få låtene han fremførte på en konsert med en times prat om politikk, blant annet om at han ikke stemte ved presidentvalget og at han ville valgt Trump om han hadde stemt.

Lørdag avbrøt han en konsert i Sacramento i California etter at han hadde kommet halvannen time for sent og kun fremført tre låter. Deretter avsluttet han showet med en ti minutter lang tirade om Beyoncé, Jay-Z, Hillary Clinton, Mark Zuckerberg og MTV. Dagen etter avlyste han i Los Angeles få timer før han skulle på scenen. (©NTB)