Kappløp med finsk isbryter på Bottenviken ble norsk mesterstykke i spesialeffekter

Hva er det absolutt villeste du kan finne på når du skal lage fartsfylt bilfilm på is og snø gjennom Norge, Sverige, Finland og Russland?

Jo, regissør Hallvard Bræin satte som en av forutsetningene for handlingen i Børning 2 at bilene skulle begi seg ut på et islagt Bottenviken - og innlede kappløp på isen med en diger finsk isbryter.

SF Studios/Storyline Studios

I filmen ser vi dermed et stort kobbel biler frese av gårde i håp om å komme seg foran isbryteren og over den vesle, gjenstående fliken av is, før det er for sent.

Opptak fra isbane ved Gol

Det norske spesialeffektselskapet Storyline Studios fikk oppdraget fra produsentselskapet Filmkameratene, og satte ti av sine beste menn på saken.

– I tre måneder jobbet dette teamet sammen for å virkeliggjøre regissør Bræins visjon. Vi har tatt utgangspunkt i ekte bilscener som ble filmet med bilene på den islagte Tisleifjorden ved Gol, og så har vi blant annet animert inn en håndbygget isbryter ute i Bottenviken, basert på en skipstegning fra skipsverftet Havyard i Fosnavåg, forklarer vfx manager Torgeir Busch hos Storyline Studios i Oslo.

Teamet har lagt stor vekt på å få en mest mulig realistisk gjengivelse av isen som spruter opp foran den mektige isbryteren, og det duvende, mørke havet som skvalper av isflak. Og ikke minst bilenes fartsfylte bestrebelser på å komme seg rundt giganten som holder på å kutte deres vei mot Murmansk.

– Dette er uten tvil noen av de mest avanserte og kompliserte spesialeffektscenene vi noen gang har levert for en norsk film, sier Busch.

Regissør Hallvard Bræin er storfornøyd med sluttresultatet og slår fast at kvaliteten på norske spesialeffekter ikke står tilbake for det selv Hollywood kan levere.

SF Studios

Norske ørnevinger på bilstup

– Dettte er blitt et spektakulært og drita gøy høydepunkt i filmen. Her har det norske miljøet av spesialeffektmakere klart å lage litt av et mesterstykke, sier han fornøyd etter at Børning 2 nå er klar for kinopremiere over hele Norge.

I en annen scene har spesialeffektselskapet Gimpville i Oslo lagt inn store, flagrende ørnevinger i fargene til det norske flagg på Transam’en til Nybakken (i Otto Jespersens skikkelse), i det bilen hans fyker utfor Nordkapplatået.

– Det er nydelig gjennomført! Intet annet enn en bilelskers våte drøm, flirer regissør Bræin.

Biljakt i alpinanlegg

På et tidspunkt er også et stort antall av bilene fra filmen involvert i en biljakt i alpinanlegget på Oppdal.

– Men det skjedde uten at vi trengte å gjøre spesialeffekter. Og mot advarslene og rådene fra bileksperter som mente det ikke lot seg gjøre å ta alle bilene opp i alpinbakken, sier Bræin.

Eirik Evjen Photography

Tirsdag hadde den norske bilfilmoppfølgeren med blant andre Anders Baasmo Christiansen, Jenny Skavlan, Lise Karlsnes og en frisk blanding av superbiler i hovedrollene, storstilt førpremiere i Fosnavåg i Møre og Romsdal. Premieren æret at det er nettopp den lille vestnorske byen som er utgangspunktet for filmens billøp til Murmansk.

Onsdag er det så premiere på rød løper på Colosseum i Oslo, med svært mange av bilene fra filmen på parade utenfor kinolokalet.

Den første Børning-filmen kom i 2014 og omsatte mer enn 382.000 kinobilletter. Den ble dermed den mest sette norske filmen på kino det året.