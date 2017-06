Kaptein Supertruse: Den Første Episke Filmen 4

En hel film full av bæsj og prompehumor kunne vært et eviglangt mareritt. Utrolig nok er Kaptein Supertruse både morsom, underholdende og ganske smart.

Utgangspunktet for filmen er bøkene til Dav Pilkey. Serien er også oversatt til norsk og solgt i over 300 000 eksemplarer her til lands. Så langt er fire av bøkene kommet ut på norsk. Det er skrevet hele 12 bøker, så det er fortsatt mange å ta av.

I filmen er Thomas og Harald bestevenner og skolens ubestridte rampestrekkonger. Skolen er under streng disiplin av den sure og gretne rektor Krupp. De to bestekompisene er stadig på rektors kontor for skjenneprekener og tordentaler om disiplin.

DreamWorks Animation

Det hele topper seg den dagen Krupp truet med å plassere de to i forskjellige klasserom. Det er jo som å bo på to forskjellige planeter. Katastrofe! Så hypnotiserer de rektoren til å tro at han er superhelten de har diktet opp i et av deres mange forsøk på å lage tegneserier. En superhelt ikledd underbuksen – hva kan gå galt?

Lekent og sjarmerende

Svaret er veldig, veldig mye. Det som følger er et salig sirkus av noe kunne vært både slitsomt og masete, men som er fortalt på en så sjarmerende måte at det er både lekende og litt underfundig.

DreamWorks Animation

Kaptein Supertruse er fjern fra streng moral og en strikt oppbyggelig historie. Historien som følger er mer et fortelleranarki av mange løse sekvenser. Utrolig nok så fungerer det. I det den gale professoren dukker opp ut av det blå, er galskapen komplett. Skurken heter selvsagt Bæsjebleie.

Ja, dette er til tider både infantilt og dumt. Det er filmen selv fullstendig klar over, og greier kunststykket å gjøre narr av seg selv underveis.

Voksne kan risikere å le

DreamWorks Animation

Filmens målgruppe kommer nok til å la seg underholde av alle de rare påfunnene og mest sannsynlig elske mye av prompehumoren. De voksne kan nok også risikere å bli underholdt av filmens små pek og metahumor hvor de gjør narr av superhelter i kledd ymse klesplagg. Mange ser jo tross alt ut som om de går rundt i undertøyet.

Humoren her er langt fra så subtil som du finner i noe av Pixars beste filmer som Up og Inside Out, men filmens lag med humor er underholdende for både barn og foreldre. Bruk av morsomme animasjonstekniker hvor du innimellom får historien servert både som klassisk tegneserie og til og med gammeldags flip-over, er også forfriskende.

Kaptein Supertruse er et vittig og fartsfylt eventyr for hele familien.