Karikaturtegner: − Etter den danske karikaturstriden forsto jeg at man ikke kan være alene lenger

Jean Plantu, Le Mondes karikaturtegner, har selv måttet tåle livvakter døgnet rundt etter Charlie Hebdo-attentatet. Men for ham, som for alle tegnerne i nettverket «Cartooning for Peace», dannet med Kofi Annan i 2000, er det viktigste av alt å ikke la seg knekke.

− Vi karikaturtegnere må kunne omgå forbud og forflatede tegninger. De må alltid provosere, selv om at de kan bli manipulert av fanatikere, sier Plantu til Aftenposten.

Ikke gi etter, stå «Oppreist» som hans siste bok heter. Han tegner Marianne (symbol på den franske republikken) oppreist etter nok et terrorattentat, i Nice.

– Hun bæres av historiens vind. Den er sterkere enn krykker. Det franske flagget hjelper henne til å gå videre og overvinne skadene. Fremtiden vil trøste henne.

Ikke engang for Helvete

For en av Norges største karikaturtegnere, Ragnvald Blix, måtte tegnere ikke ha «noen respekt for Autoriteter, Tradisjoner eller nogen som helst i Himlen eller paa Jorden, ikke engang for noget i Helvede.». Plantu hadde heller ingen respekt for noen da han debuterte i Le Monde, i 1972, med en tegning av en fredsdue med spørsmålstegn – om den kommende fredsavtalen for Vietnam.

– Som barn snakket jeg ikke, men bare tegnet, forteller Plantu.

I 1991 klarte han å få Yasir Arafat og Shimon Peres til å tegne og underskrive hvert sitt flagg. Det ble det første offisielle dokumentet signert av de to, to år før Osloavtalen. Plantu har alltid vært opptatt av fred.

– Å tegne er lettere enn ord for å skape en bro mellom to parter. Det er mer spontant. Ikke for intelligent, men fra hjertet.

Fakta: Jean Plantu Le Mondes offisielle karikaturtegner siden 1985 og siden 1991 for ukemagasinet l’Express. Dannet Cartooning for Peace sammen med daværende generalsekretær i FN Kofi Annan etter et symposium i New York i 2006. Har utgitt mer enn 60 bøker med tegninger og mottatt en rekke internasjonale priser.

Tegning trykket med Plantus tillatelse. (c) Plantu 2016. Alle rettigheter reservert.

Han fikk større problemer i 2005, med en tegning på Twitter. En egyptisk journalist hadde sagt at en stringtruse og en burka var to ytterligheter som beskrev et kultursjokk. Plantus kultursjokk ble en kvinnerumpe i trange jeans og med en synlig stringtruse som noen streker senere ble en burka. For den ble han truet på livet.

– Etter den danske karikaturstriden forsto jeg at man ikke kan være alene lenger. Det var derfor jeg dannet «Cartooning for Peace», med Kofi Annan. I alle land finnes det tabuer. Tegnere i Ny-Zealand man skulle tro var helt frie tør ikke karikere All Blacks.

«Cartooning for Peace» vil bekjempe dette, og bidra til økt forståelse av ytringsfrihet og motsetninger mellom religioner. Ikke minst blant unge.

Skole «misjonærer»

– Vi drar rundt på skoler i belastede forsteder og forklarer elevene hvordan man også kan ha en dialog ved å våge å være frekk, ja forstyrre. Når de unge forstår at vi er der for å frigi ordet uten å ydmyke, er alt mulig. Det ender som regel med forståelse og selfies.

Plantu forsvinner ut i vrimmelen i Paris, tett fulgt av sine skygger. Han har alltid tusen jern i ilden, og går ikke et sted uten svarte og røde tusjer i lommen.

Fengslet for å ha tegnet sult

For syrisk-palestinske Fadi Abou Hassan er det «en stor ære for alle tegnere som tror på kjærlighet å være med i «Cartooning for Peace», for fred begynner med kjærlighet mellom mennesker og religioner over hele verden».

Fadi måtte rømme hjemmet Damaskus fordi tegningene hans var kritiske til det syriske regimet. Han ble arrestert og fengslet i 80 dager etter å ha tegnet sult. Ved hjelp av Cartoonists Right Network og ICORN (International Cities of Refugees) klarte han å flykte i 2013 og kom til slutt til Norge.

En av «Cartoonists for Peaces» målsettinger er å få tegnere fra land i strid til å tegne sammen. Fadi ville ikke ha noe imot å tegne med en israelsk kollega.

– Jeg kjenner mange fra nettet og respekterer dem. Jeg har ikke møtt noen, men i tilfelle tror jeg det ville bli en vennlig tone. Jeg tror nemlig at politikere og politikk har ødelagt mye mellom folk. Vi trenger fred og samarbeid mellom oss for å skape en bedre fremtid for neste generasjoner. Uten krig, rasisme eller hat. Plantu har gjort en kjempejobb, og det var via en israelsk tegner, Avi Katz, at jeg ble med i «Cartooning for Peace», sier Fadi.

Torturert for blasfemi

Arifur Rahman er fra Bangladesh, men bor nå i Drøbak. Han ble arrestert, torturert og fengslet i 2007 for blasfemi.

700 imamer underskrev en fatwa mot ham, og i 2009 ble han dømt på ny for den samme tegningen. I 2010 kom han til Norge via ICORN, Cartoonists Right Network, UDI, PEN og FN.

– Kan man karikere alt?

– Man er helt fri til å tegne/karikere hva man vil. Alle har rett til å si sine meninger gjennom ord, tekst, tegning eller med bilde. Men for å publisere må man være ansvarlig. For eksempel er det flere av mine tegninger jeg aldri vil publisere. Jeg har satt grenser for meg selv, svarer han.

