Karin Hellandsjø skriver grundig og godt om Kurt Schwitters

Karin Hellandsjø

Kurt Schwitters og Norge

Dokumentar

Orfeus Forlag, 2016

I det siste har det kommet ut en del kunstnerbiografier som knytter interessante og lite belyste forbindelseslinjer mellom Norge og den store verden. Marit Paasches Hannah Ryggen-bok og Nicolai Strøm-Olsens Hans Gude-biografi (begge Pax) er blant høydepunktene.

Hellandsjø utmerker seg gjennom den enorme bredden i perspektivet.

Bred pensel

Hun går hakket dypere enn de fleste når det hele begynner med historien om Norden som Ultima Thule – en forestilling som strekker seg tilbake til antikken – før hun beskriver relasjonen mellom turisme, reising og geografi fra romantikken opp til andre verdenskrig. Den kulturhistoriske bakgrunnen danner et svært nyansert bakteppe for Schwitters når han dukker opp i landskapet.

At hun tar seg tid til å kartlegge sted og tid før hovedpersonen plasseres på scenen, er et stort pluss. Hun plasserer også Schwitters i geografien på flere plan.

Reisende samler

Boken kan gjerne leses som en kartlegging i konkret forstand, for det er ved å følge Schwitters reiser mellom Svalbard, Hannover, Hjerkinn, Molde og Lysaker både person og kunstner best kommer til syne som samler av ting og, gjennom tingene, stedene han besøkte.

Hellandsjø sammenligner ham med Espen Askeladd – «han fikk alltid bruk for det han fant, og ofte bragte det med seg hell og lykke.» Det andre betraktet som skrot, gjorde han til kunst.



Wikipedia

Kartograf

Stedene han besøker dukker opp i kunsten som billetter, menyer, utklipp fra aviser og papir fra sjokoladepapir (gullbrød var en favoritt). I hans collager er det fragmentene av geografien som blir koordinatene for Schwitters som kartograf – ikke bare av sted, men av tid. Hellandsjø viser hvordan han, gjennom alt han samlet, griper dypere inn i sin samtid enn de store historiefortellerne gjør.

Detaljene og særhetene i collagene binder sammen ulike steder og tider i Schwitters eget liv, men blir også en inngangsportal til fortiden for oss.

Mange tråder

Det er mange tråder i Kurt Schwitters og Norge, og det slår meg at noen uten problem kunne – og kanskje burde – vært selvstendige utgivelser. Boken består nemlig av fortellingen om Schwitters’ liv, men også av en egen bolk med hans egne tekster pluss fortellingen om Hellandsjøs arbeid med å redde og få restaurert hans steinbolig Merzhytta utenfor Molde.

Dette blir mye i én bok. Spesielt hadde fortellingen om Merzhytta fortjent en egen bok.

Gode lesninger

Ikke til forkleinelse for produktet slik det faktisk foreligger: problemet er ikke at fremstillingen blir springende, men at jeg gjerne skulle ha lest mer. Dette er jo det første verket som går i dybden av nettopp Schwitters og hans spesiell forhold til Norge. Spesielt god er forfatteren på nærlesninger av verk, hvor hun løsner på snippen og tillater seg å spekulere videre – alltid på et faktabasert grunnlag.

Boken er også svært flott illustrert, spesielt er gjengivelsene av en rekke collager gull verdt for potensielle Schwitters-fans.

Les flere bokanmeldelser i Aftenposten: