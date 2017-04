Suksessforfatteren Karl Ove Knausgård debuterer som kurator og har laget utstillingen sammen med Munchmuseets kurator Kari J. Brandtzæg.

I disse dager er Knausgård i Oslo for å være med på opphengingen av bildene.

Mer enn 100 malerier og grafiske verk skal vises i ustillingen Mot skogen, som åpner 6.mai og står frem til oktober. De fleste verkene er ikke vist tidligere. Utstillingen er lagt opp som en reise fra lyse og harmoniske motiver, gjennom skogens og skaperkraftens kaos – og tilbake til en kontrollerbar virkelighet.

Kolstad, Tom

Knausgård har skrevet utstillingsguide, som kommer både som hefte og lydfil. Forfatteren kommer også med bok om sitt forhold til Munch, og filmregissør Joachim Trier lager film med opptak fra steder Munch hadde et forhold til, blant annet Jeløya og Åsgårdstrand, Villa Stenersen på Vinderen og atelieret på Ekely.

MUNCHMUSEET

– Fantastisk gøy

Om å lage utstillingen, sier forfatteren:

– Det har vært helt fantastisk gøy, noe av det morsomste jeg har gjort profesjonelt. Å kunne få bruke hele Munchmuseets samling er en unik mulighet. Jeg sa ja med engang jeg ble spurt. Jeg tenkte meg nesten ikke om, jeg sa bare ja med engang, sier Knausgård.

Han synes det har vært en fin erfaring å jobbe med Munchmuseet.

– Det har vært et mye større apparat enn jeg tidligere har jobbet med. Jeg er vant til å jobbe med små forlag.

MUNCHMUSEET

Sidsel de Jong

Spent på reaksjonene

Knausgård er spent på mottagelsen, men han kommer ikke til å lese noen anmeldelser.

– Jeg har gjort mitt beste. Jeg kan ikke styre noen ting mer, jeg er ferdig nå.

Han synes det er stor forskjell på å utgi bøker og å kuratere en utstilling.

– Bøker bryr jeg meg ikke om lenger. De bare utgir jeg og så er jeg ferdig.

– Men her er det mange mennesker som har investert mye tid og arbeid, så jeg håper det kommer riktig mange for å se bildene, sier han.

MUNCHMUSEET

Grunnfølelsen er ensomhet

Knausgård vil vise oss den ukjente Edvard Munch. Da forfatteren var 19 år gammel og student i Bergen, fikk han et nytt syn på maleren:

I utstillingsguiden skriver han om opplevelsen da han så det lite kjente motivet Snølandskap fra Thüringen, og fikk tårer i øynene av å betrakte ensomheten i bildet. Det åpnet opp et rom i ham, slik bare stor kunst kan gjøre. Grunnfølelsen i bildet er ensomhet, det å være alene i verden.

– Når startet egentlig din fascinasjon for Munch?

– Som nordmann får man jo Munch tidlig inn i livet. Man har liksom sett ham, før man virkelig har sett ham. Men det skjedde noe med mitt forhold til Munch da jeg var 19 år.

Knausgård tok senere kunsthistorie som fag ved Universitet i Bergen.

– Det skjøre og sårbare ved livet, er det det viktigste ved Munchs kunstnerskap?

– Jo, det er viktig, men det er så mye mer enn det. Bildene han laget rundt 1890-tallet formidlet ofte det skjøre og sårbare, men så gikk han jo bort fra de motivene. Fra 1900 og utover viste han oss også det robuste og kraftfulle, for eksempel alle skogs- og trebildene, alle bademotivene og Solen. Det er livskraft og sol.

Sidsel de Jong/Munchmuseet

Det indre og kaotiske

Det er ikke noe klart budskap i utstillingen, men en fortelling som begynner i det harmoniske og vakre, så går vi inn i et landskap som tømmes for mennesker.

– Vi går inn i det indre, kaotiske og uferdig, og så er det ut igjen, sier Knausgård.

– Munch var produktiv kunstner i mer enn 60 av sine 80 leveår. Det er vanlig å dele opp det lange kunstnerlivet i tre faser. Hvilken periode er du mest opptatt av ?

– Jeg viser ikke den ikoniske, kjente Munch. Veldig mange av bildene er malt etter 1900, altså hans siste lange periode.

– Ser du noe politisk budskap hos ham?

– Ikke i de bildene jeg viser i denne utstillingen.

Knausgård mener kunst handler om hvordan man ser på virkeligheten.

– Kunsten var ganske politisk på Munchs tid, ta for eksempel Christian Krohgs bilde Albertine i politilegens venteværelse, som tematiserer prostitusjon. Men det er noe vi ser på avstand. Det er en avstand i bildet.

– Nå finnes det ingen avstand og distanse lenger. Vi går rett inn i alt det akutte og vanskelige på en helt annet måte. Det flyter av nyheter absolutt hele tiden. På den måten kan kunsten være med på å hjelpe oss til å se og føle hva alt handler om på en annen måte.

Å finne sin plass i livet

Knausgård kjenner seg igjen i Munch:

– Ja. Jeg kjenner meg litt igjen i Munch. Det gjør vel de fleste. Noe av poenget med Munch er jo hva han forløser i oss rent følelsesmessig. Munch strevde med det sosiale, han fant en mening eller en måte å være i livet på ved å male. Som forfatter har jeg også funnet en måte å være i livet på ved å skrive.

– Å skrive er min måte å være i verden på. For Munch var det å male hans måte å være i verden på.

– Fortsatt nye innganger til Munch

Kurator og kunsthistoriker Kari J. Brandtzæg har jobbet tett med Knausgård og utstillingen. Hun sier den viser oss at det fortsatt er mulig å gi nye innganger til og opplevelser av Munchs kunstnerskap.

– Knausgård har vært opptatt av å komme tett inn på hvordan Munch stadig utfordret seg selv som kunstner, særlig i det maleriske, det rå og ville.

Om samarbeidet sier Brandtzæg:

– Knausgård kom tidlig opp med en visjon om skogen og det å finne frem til mindre kjente verk av Munch. Det er imidlertid en lang og møysommelig prosess å få en utstilling opp og stå. Til og med Karl Ove ble overrasket over hvor tidkrevende det er. I fjor vinter, vår og høst kom han regelmessig til museet hvor vi hadde intensive studier i maleri - og papirmagasinene.

– Særlig viktig ble det for oss begge å få vist flest mulig malerier uten glass i utstillingens kraftsentrum, for slik å komme tettere inn på Munchs maleriske råhet. Underveis i prosessen har vi hatt en tett dialog om hva som vil fungere best - det være seg sammensetninger, formidlingsgrep eller utstillingsdesign. Dette er uansett Knausgårds utstilling om Munch, men jeg har hjulpet ham med å realisere den på en best mulig måte innenfor museets rammer, sier Brandtzæg.

Forventer 120.000 besøkende

Munchmuseets direktør, Stein Olav Henrichsen, har høye forventninger til utstillingen og antar at ca 120.000 mennesker besøker museet.

– Vi er veldig stolte over at Knausgård ville lage denne utstillingen. Han har lagt ned et stort arbeide, og han skriver meget spennende om sitt forhold til Munch. Vi tror han vil trekke mange besøkende til museet.

Henrichsen sier utstillingen føyer seg inn i arbeidet museet gjør for bygge forventinger til det nye museet som åpner i Bjørvika i 2020.

– Vi utforsker hvordan vi skal presentere Munch i en bredere kontekst. Vi setter fokus på oss selv og samlingen. Denne utstillingen er et eksempel på hvordan vi jobber med å presentere Munch i et moderne perspektiv.