Karl Ove Knausgård og Tomas Espedal: - Lanseringer og litteraturfestivaler tar livet av oss

København (Aftenposten): Det er trengsel på Louisiana, folk står tett i tett i kø i teltet noen stenkast fra Øresund. De to forfatterne legger ikke skjul på at det er krevende å møte publikum og presse.

– Disse festivalene her kommer til å ta livet av oss, sier de to.

- Never seen before in Scandinavian, sier Kim Skotte som en introduksjon til Knausgård og Espedal som aldri har vært på scenen før sammen.

– Og det er kanskje første gang vi snakker sammen i edru tilstand, sier Espedal til forsamlingens munterhet.

Årstidene

Begge er nå aktuelle med bok om årstidene.

– Da jeg fortalte om bokplanen til redaktøren min i forlaget, var reaksjonen at dette var Knausgård i gang med. – Du kommer til å forsvinne helt for dette gjør Knausgård. – Spiller det noen rolle sa jeg, men dette bekymrer altså forlaget, men jeg gjør dette på min måte. Vi skriver om årstidene, men på vidt forskjellige måter., sier Espedal,

Han kommer med boken Året. Knausgård kommer med boken Om sommeren, skrevet til sin yngste datter som nå er to år. Det er fjerde bok i Knausgårds serie om årstidene.

Om å skrive ut det personlige, sier Knausgård:

– Jeg skriver om min kones depresjon og jeg oppfatter at du skriver om en enorm tapsfølelse, både en kjærlighetssorg, men også om en far som blir mindre og mindre.

Hovedansvaret for barna

Begge forfatterne har i perioder hatt hovedansvaret for sine barn og hos begge forfatterene er forholdet far-sønn sentralt.

– Jeg var alene med to jenter og jeg har aldri skrevet så mye som i den perioden, sier Espedal.

Han skriver også mye om sitt forhold til sin aldrende far.

– Jeg har alltid sett opp til min far, han lærte meg å sloss, han var bokser. Nå ser jeg han blir mer og mer kraftløs og forfaller, forteller han.

Espedal snakker også om omkostningene ved å skrive:

– Jeg har ikke så mange bøker igjen å skrive. Det suger så enormt mye kraft. Det har med alder å gjøre. Jeg røyer og drikker, jeg falt om og besvimte. Det er kroppen som skal betale for dette. Det er krevende å skrive ut sine egne følelser. Unnskyld alle dere, men nå er det nok.

– Merker du også omkostningene ved skrivingen, spør Kim Skotte Knausgård:

– Ikke så mye i selve det å skrive. Det er forløsende, men jeg har også falt om og besvimt. Tre ganger, alle i forbindelse med lanseringer. Det sosiale stresset er enormt, sier Knausgård.

– Her kommer fattige norske forfattere og bor på Rungsted Gård, hvitvinen står klar hele døgnet og folk spør hele tiden om man vil ha noe å drikke. Den eneste jeg kunne tenkte meg å snakke med er en lege, sier Tomas Espedal.