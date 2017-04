Karpe Diem: - Vi føler at ytringsrommet er innskrenket

Dørene inn til scene og sal i Oslo Spektrum er låst. Ingenting skal avsløres før duoen Chirag Rashmikant Patel og Magdi Ytreeide Abdelmaguid spiller der torsdag, fredag og lørdag. 27.000 billetter ble solgt ut på én dag.

– Det er jo helt «beyond», det som har skjedd. Jeg hadde ikke hatt guts til å legge ut mer enn én Spektrum-konsert, og håpe at det ble utsolgt, sier Chirag.

Ideen om tre kvelder var Magdis. I et Dagbladet-intervju forklart med at tre «er et fint eventyrtall».

– Det er en balanse der mellom overdreven tro og realisme mellom oss to, og denne gangen havnet ballen på min side av bordet. Men at det skulle selge ut så fort, den var det ingen som så komme, sier Magdi.

«Svineri bygget på hat»

De tre konsertene går under navnet «Heisann Spektrum», og baseres på låt- og videorekken Heisann Montebello. Et eksplosivt prosjekt som beskriver problemer, forskjeller og forventninger i det norske samfunnet, men som også ga duoen kritikk tilbake.

I låten «Lett å være rebell i kjellerleiligheten din» ble daværende justisminister Anders Anundsen omtalt som «feiging» under flyktningkrisen. Frp-politiker Peter N. Myhre svarte med å kalle låten for «et tåpelig og forkvaklet politisk innlegg forkledd som en låt» og «dette svineriet er bygget på hat».

Mest debatt ble det rundt låten «Attitudeproblem», og bruken av ordet «jøde» ved siden av en rekke negativt ladede ord som «bøg», «fitte» og «bikkje».

«Det knøt seg i magen fordi dere snakker om meg. Dere snakker om meg på lik linje med «bikkje», «fitte» og «kødd», skrev Eliana Hercz i et debattinnlegg i Aftenposten, mens organisasjonen Med Israel for fred beskyldte Karpe Diem for å bidra til å gjøre antisemittisme akseptabelt.

Føler på innskrenket ytringsrom

Karpe Diem har tidligere sagt at de aldri hadde forestilt seg reaksjonene på sine låter.

– Men så klarer ikke jeg alltid å forutse hva som er kontroversielt, da, sier Magdi.

– Nei, da ville vi jo droppet et par ting her, for vi liker ikke den type bråk. Vi har ikke hatt helt styringen over dette selv, men alle som kjenner meg vet at jeg ikke er den typen. Jeg digger ikke dårlig vær, sier Chirag.

På spørsmål om hvordan kritikken har påvirket dem, går de nå et hakk lenger og sier at de føler at ytringsrommet er innskrenket.

– Ja, det er det jo helt tydelig blitt, men jobben vår er å ikke la oss påvirke av det. Så godt vi klarer, sier Chirag.

Kan ikke tenke konsekvenser

Magdi er likevel glad det er blitt flere kontroverser rundt Heisann Montebello-prosjektet.

– Det er lettere med flere enn om vi bare hadde hatt én. Da vet vi også at dette er umulig å styre, at det blåser over, det er bare sånn jeg er, og jeg kan ikke gjøre noe med det. Jeg vet ikke hva jeg skal skrive om, hvis jeg ikke kan skrive noe av det her, sier Magdi.

Makker Chirag opplever kritikken som trist.

– Det vi har lært nå, og som er litt trist, er at ting aldri tolkes dit at vi også peker på oss selv. Vi er alltid ikke nordmenn, og jævlig utakknemlige. Vi hadde årene 2010/2011 der vi satt på voksenbordet på ordentlig, og bare var «fy faen, disse er flotte karer». Og så skulle det ikke så mye til før folk synes at du mangler manérer, sier Chirag.

– Det er interessant, at dere føler på et innskrenket ytringsrom, men jobben er å ikke bli påvirket?

– Ja, i hvert fall når vi er i studio. Da må det være sånn at man ikke skal tenke konsekvenser. Da blir det skadende, sier Magdi.

Vil skape noe nytt for folk

Om noe i helgens konserter vil skape nye kontroverser, er usikkert. Det som er klart, er at et crew på over 350 mennesker har jobbet siden påskeaften med å rigge Karpe Diems største produksjon noensinne.

– Det er den største på mange plan, ikke bare i fysisk størrelse, men i hvor mye forarbeid som må til for å få det til å funke, sier Magdi.

– Hvilket show vil dere gi publikum?

– Vi vet at det er sykt mange unge musikere, også rappere, som kommer. Vi har lyst til at de skal gå ut av Spektrum og være inspirert, og skjønne at man ikke trenger å se lenger enn sin egen sjanger – på norsk – for å spille hvilket som helst show. Se at det her, det er ikke forbeholdt noen andre, sier Chirag.

– Det mest motiverende, og det man har tålmodighet til å jobbe mot i flere år, er når noe er nytt. Det gjelder i studio, men også i et sceneshow. Her har man muligheten til å ta noen sjanser og se om man kan skape en ny opplevelse for folk, sier Magdi.

Svaret på om Karpe Diem lykkes, får 27.000 mennesker i Oslo Spektrum de neste tre dagene.