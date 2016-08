Karpe Diem: – Vi hadde aldri forestilt oss reaksjonene

– Vi hadde aldri forstilt oss reaksjonene, sier Chirag Rashmikant Patel (32) og Magdi Ytreeide Abdelmaguid (32) i Karpe Diem om Heisann Montebello-prosjektet.

Duoen fikk blant annet kritikk tidligere i 2016, da låten «Attitudeproblem» ble gitt ut.

«Kjære Karpe Diem. Det knøt seg i magen da jeg hørte den nye låten deres.», skrev Eliana Hercz (21) i et innlegg i Aftenposten i april.

Men artistene mener kritikerne jevnt over misforstår.

– Tekstene våre setter ting på spissen, og hiphop handler om overdrivelse. Målet er ikke å provosere, men noen ganger bruker jeg ord fordi de låter fett. Det er ikke nødvendigvis en dypere mening bak, sier Magdi.

– Det skjønner publikummet vårt. Vi lager karikaturer, men samtidig er dette vitser som du hører ved et middagsbord eller på vorspiel. Det appellerer til de unge. Når vi spiller ute, ser vi den ene siden, de som er engasjert og skjønner hva vi driver med, fortsetter han.

– Derfor blir det en overraskelse når folk blir så voldsomt opprørt og sinte. Jeg skriver tekster som inneholder tvetydighet, men plutselig begynner folk å komme med krav om at alt skal være så tydelig. Et krav om tydelighet i kunst er for meg komplett usexy, sier Chirag og trekker på skuldrene.

– At det skulle finnes så mange betente temaer i Norge i 2016 ... Men jeg må jo respektere at folk har andre meninger.

Fakta: Karpe Diem Hiphopduo som består av Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid and Chirag Rashmikant Patel Dannet i Oslo år 2000, da kalte de seg Carpe Diem Debuterte med EP-en Glasskår i 2004 Første norske hiphopartister som nådde førsteplass på den norske albumlisten med Aldri solgt en løgn i 2010. Mottatt tre spellemannpriser, for albumene Aldri solgt en løgn og Kors på halsen, ti kniver i hjertet, mor og far i døden, og for videoen til «Hvite menn som pusher 50», ble Årets Spellemann i 2010 Utgivelser: Glasskår EP (2004), Rett fra hjertet (2006), Fire Vegger (2008), Aldri Solgt En Løgn (2010), Kors på halsen, ti kniver i hjertet, mor og far i døden (2012) Aktuell med singlen «Gunerius», som avslutter prosjektet Heisann Montebello

– Vi var mye drøyere før

Magdi og Chirag vokste opp et par holdeplasser fra hverandre, Midtstuen og Hovseter. Først møttes de gjennom felles venner som drev med graffiti og breakdance, men det var på Oslo Handelsgym i 1998 at de begynte å henge sammen.

Etterhvert ble det også til å lage musikk. Karpe Diem (da het de Carpe med C) startet for ordentlig i 2000, og fikk umiddelbart en kulthit med låten «Balltre med pigger på».

– Hadde vi gitt den ut i dag, hadde det blitt et oppstyr uten like. Tekstene våre var mye drøyere da, sier Chirag og Magdi.

Norsk, eller?

– Vi var outsidere på alle vis, hiphop på Vestkanten var totalt ukjent. Det var bare oss og URO fra ambassadegettoen på Frogner. Den gang ble vi sett på som artige, sånn «la svartingene holde på». Men når vi plutselig sitter ved voksenbordet, blir det andre boller. Det som er så sprøtt er også hvordan vi blir oppfattet som mennesker, sier Chirag.

– Folk glemmer at jeg faktisk er en hvit mann. Mamma er fra Stryn. Når jeg reiser til Egypt, regnes jeg som hvit, og siden jeg er oppvokst på Vestkanten kjenner jeg også på hvordan det er å være en hvit nordmann, og det skriver jeg også om, sier Magdi.

– Noen ganger er vi hele Norges artister, men når vi kommer med kommentarer om Norge i 2016 som oppfattes som kontroversielle, går folk i angrepsposisjon. Da går det først på religion, så hudfarge. At vi også er nordmenn, kommer plutselig langt ut i rekken, sier Chirag.

Hiphop = pop?

I 2004 ga de ut EP-en Glasskår, som solgte til gull.

– Vi gikk rundt og solgte 3000 CD-er til alle vi kjente, så du kan si at vi maste oss til gull, ler Chirag.

Siden har suksesskurven pekt rett oppover, med tre Spellemannpriser, blant annet Årets Spellemann i 2010. Da hadde de solgt til firedobbel platina med albumet Aldri solgt en løgn, der låtene «Tusen tegninger» og «Byduer i dur» gjorde duoen til allemannseie, blant annet i kjølvannet av 22. juli-massakren.

To år før, i 2008, hadde de fått prisen i klassen for hiphop og i 2012 vant de i klassen for pop.

– Det var sprøtt; de hadde lagt ned kategorien hiphop til 2012, sier Chirag.

– Kanskje fordi hiphop var blitt populært i mellomtiden, undrer Magdi.

Neste stopp Spektrum

Karpe Diem har to konserter igjen etter en hektisk sommer: Kirkenes fredag og Sarpsborg lørdag.

– Vi har lagt en fet festivalsommer bak oss. Det er utrolig kult å bli kjent med hele landet og treffe folk, sier Chirag.

– Vi hadde spilt ca. 300 konserter før vi ga ut noe, og det er fremdeles der man får det største kicket. Alt skjer der og da, og det finnes ingen sjanse til å finjustere. Når vi går på scenen, er det et ja eller nei – enten får vi publikum med oss, eller ... sier Magdi.

Avslutter med mimring

«Gunerius» er den siste singlen på Heisann Montebello-prosjektet.

– Vi dro til Gunerius og Grønland hver lørdag for å handle. Der var der vi fikk tak i krydder og matvarer man ikke fant på Vestkanten, sier Chirag.

– Det som var sprøtt var at mine foreldre gjorde det samme, og vi visste ikke om hverandre, sier Magdi.

Fremdeles skarpe kanter

På tross av at det har blåst friskt rundt Karpe Diem, har de ingen planer om å dempe seg fremover.

– Det virker som om dess mer offentlig person man blir, dess rundere i kantene skal man bli. Til slutt er det ingen skarpe kanter igjen. Man er blitt en ball, sier Magdi.

– Det vil ikke vi. Men jeg har ikke mage til å lage noe som bevisst er kontroversielt bare for å provosere. Jeg bare skildrer min virkelighet, sier Chirag.

Det ser ut til at de har tenkt på å by på musikalske glasskår også i fremtiden.