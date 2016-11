Katarina Frostenson skriver poesi som nesten ingen kjøper. Likevel får hun Nordisk råds litteraturpris. Heldigvis.

Katarina Frostenson har nylig bidratt til at Bob Dylan fikk Nobelprisen i litteratur. Hun er nemlig ett av medlemmene i Svenska Akademien.

Faktisk finnes det en poetisk begrunnelse for valget av Dylan i hennes diktsamling Sånger och formler.

I diktet «Sång, turn» skriver Frostenson om Dylans diksjon og stemmebruk. Hun skildrer hvordan stemmen hans liksom graver ut «tunnelar och rum, långt nere och högt / uppe bland moln» (moln betyr skyer på norsk).

Man skulle kanskje tro at hennes fascinasjon for Dylan indikerer et slags slektskap. Det vil være en feilkobling. Hverken vise- eller bluestradisjonen har noen plass i hos årets vinner av Nordisk råds litteraturpris, snarere er hun en utpreget skriftlig dikter og dramatiker.

Skuespillet Traum har eksempelvis den talende undertittelen «Ett språkets sorg- och lustspel».

Dronningen av fysisk ubehag

Ja, Frostenson er en språkforsker i alt sitt arbeid. Hun søker ikke skjønnhet eller harmoni, men det mest presise uttrykket for kaotiske tilstander. Jeg har tidligere kalt henne dronningen av fysisk ubehag fordi Frostenson skildrer kroppslig uro med en nærmest kjølig distanse.

Det er ingen høylytt begeistring eller lidelse i hennes poesi, ingen proklamasjoner eller store ord. Leseren må ganske enkelt skjerpe seg for å følge notene.

Da oppdager man til gjengjeld både politiske motiver og dagsaktuell problematikk i de lavmælte diktene. I vinnerboken Sång och formler finnes det både rumenske tiggere og syriske flyktninger.

Søppelpoesi

Jeg vil spesielt anbefale diktet «Bråtesgang», som løper over ni sider. Det handler om søppel og avfallshåndtering.

Diktet kan definitivt leses som klimalitteratur, men viser hvordan Frostenson løfter et konkret motiv til stor poesi.

«Alt måste ta vägen någonstans», skriver dikteren. Og «Bråtesgang» er nettopp en skildring av hvordan søppelet skifter hender. Hvordan vi bruker hendene våre til å flytte, kaste og skyve rundt på matrester, hvitevarer og skrap.

Hånden blir en slags del for helheten i dette diktet, en kroppsdel som i seg selv er uskyldig i hvordan den blir brukt: «Handen er en sjöstjärna i luften». Den behøver ikke engang være enig i sine gjøremål: «Alt man bara lämner, tänker handen».

Sakte, men sikkert begynner jeg som leser å identifisere meg med denne hånden. Frostenson klarer det kunststykket å dikte fram en ganske fellesmenneskelig følelse av å inngå i et bruk- og kastsamfunn man ikke er direkte ansvarlig for – men bidrar til hver dag.

Hendene våre kaster «tepåsarna köttsås öronpinnar citronskal». Vi sender den «gröna plastsaken» på vandring og den ender i «strupen på djuret».

I siste del av diktet tegner hun et science fiction-aktig landskap der avfallet har tatt overhånd og utgjør et «evig deponi». Og mennesket er ikke så heldig at det slipper unna sitt egenkomponerte søppellandskap. Slutten er uhyggelig og eminent poesi:

du skal inte sjunka

inte gå under

du skal vada fram

i bråten stå

höra ljudet som skrapar, dryper, fräser

det brinner inte

ner, det glöder för evigt

Er prisen gått ut på dato?

Katarina Frostenson er ikke så utilgjengelig som mange vil ha det til. Men jeg skal ikke legge skjul på at hennes bildespråk kan virke innadvendt og eksklusivt. Sånger och formler er nok en av disse vinnerbøkene som neppe vil få mange lesere.

Kanskje vil den også føye seg inn i det mønsteret som NRK Kulturnytt nylig påpekte, nemlig at vinnerne av Nordisk råds litteraturpris ikke nødvendigvis oversettes til nabospråkene – til tross for at det er rådets intensjon.

Er prisen da blitt et pliktløp, spurte NRK. Jeg mener nei. Nordisk råds litteraturpris kunne definitivt gjøre seg lekrere ved å kåre vinnere med gjennomslagskraft i offentligheten. I år kunne man i så fall velge en roman av Linn Ullmann eller Tom Malmquist.

Men i en situasjon der den populære litteraturen er i ferd med å fortrenge en krevende og kresen kvalitetslitteratur fra nesten alle sammenhenger, er det desto viktigere at det finnes juryer som ikke tar populistiske hensyn.

Ved å gi prisen til Sånger och formel sørger Nordisk råd for å holde liv i en stolt svensk poesitradisjon som strekker seg fra Karin Boye og Gunnar Ekelöf til Tomas Tranströmer – og Katarina Frostenson.