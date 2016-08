Katt på hullet

Vi tar et oppsamlingsheat med forholdsvis elementære feil. Siden de er av varierende type, er dagens spalte fri for en bærende idé – bortsett fra den gode tanke at det ikke er så lurt å ordlegge seg slik som i disse eksemplene. I et intervju med Aftenposten 18. august fortalte en av våre golfstjerner om sin innsats i OL: «Det var veldig mye bra, selv om det ble katta i sekken på det andre hullet.» Katta i sekken er et uttrykk vi bruker når en person har vært godtroende: «Han kjøpte katta i sekken» innebærer at han betalte for noe uten å kontrollere kvaliteten. Katter har vel like lite å gjøre på en golfbane som bikkjer har i en hoppbakke, og katteplagen under golfturneringen i OL var da visst moderat.

Moderat er dette utsagnet derimot ikke. TV 2 kunne fortelle at en golfdeltager «spilte uten armer og ble solbrent». Paralympics og idrett for handicappede har gjort store fremskritt de siste årene, men å spille golf uten armer må bli ekstraordinært krevende. Det er tenkelig at vår kollega mente at stjernen spilte uten ermer.

Fra OL til LO: 18. august meldte Dagbladet at fagforeningslederen støtter Jonas Gahr Støre. Det formulerte avisen slik: «Gerd slår ring om Jonas.» Gerd Kristiansen er sikkert en god støttespiller, men det er mer effektivt hvis flere personer går sammen om å slå ring rundt noen – det kan bli i minste laget med bare én.

Så burde kulturminister Linda Helleland, som også er idrettsminister, ha lest korrektur på gratulasjonstelegrammet sitt til en av de norske medaljevinnerne: «Gratulerer til bryteren Stig-André Berge med sin første OL-medalje.» Det er statsråden selv om er underforstått og handlende subjekt i setningen – en rolle politikere oftest finner seg vel til rette med. Da må det bli hans medalje, ikke sin, og dessuten er det bedre med «gratulasjoner til» osv., i stedet for «gratulerer til».