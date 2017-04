Kjente skuespillere vil lenke seg foran Radioteatret

– NRKs planer om å selge prakthuset sitt, er til å gråte av. Ja, jeg blir direkte kvalm, utbryter teaterveteran Lise Fjeldstad.

Den velkjente skuespilleren har selv instruert over 30 hørespill i Radiohuset på Marienlyst i Oslo.

Ond hertuginne

Gjennom påsken, i tre radiokanaler, kan du høre henne som ond hertuginne i fire nyproduserte episoder om Sherlock Holmes.

I fjor hadde NRKs påskekrim i radio over 1 million lyttere, opplyser teatersjef Gunhild Nymoen.

I årets storsatsing fra Radioteatret medvirker også Anneke von der Lippe, Norges eneste skuespiller som har fått Emmy-pris. Det internasjonale TV-ansiktet kaller seg selv «en sann venn av Norges eneste usynlige teater»:

– Jeg er veldig glad i den kunstneriske formen og det fantastiske miljøet. Studioene til Radioteatret representerer en uavbrutt tradisjon tilbake til 1930-tallet. Akustikken, utformingen, atmosfæren – alt er eksepsjonelt. Det ville være helt forferdelig hvis denne eldste av NRK-bygningene blir solgt, fastslår Anneke von der Lippe, og utdyper:

– Legger meg i lenkegjeng

– Å jobbe i Radioteatret er både utfordrende og gøy. Typisk nok har antallet produksjoner falt, og man kan få inntrykk av at virksomheten er konstant nedleggingstruet. For å bevare Radioteatret, må man være kreativ. Jeg legger meg i lenkegjeng, jeg, sammen med andre entusiaster, for å redde både teateret og studioene, fremholder von der Lippe.

Etter at styret i fjor vedtok å utrede salg av den 85 mål store eiendommen: Nå holder statskringkastingen på å engasjere flere arkitektkontorer for «å gjennomføre en volumstudie», ifølge prosjektdirektør Nils Bjarne Foss.

– En del av noe større

– Tankegangen er bare tull. Man må da ikke finne på å ødelegge Radiohuset! I lenkegjengen til Anneke von der Lippe blir jeg selvfølgelig med, erklærer Anne Marie Ottersen. I 1985 var hun den første skuespiller som mottok Radioteatrets hederspris, Blå Fugl.

Studioene ligger i NRKs eldste fløy, som ble påbegynt i 1938. Årets fortellerstemme i påskekrimmen, Nicolai Cleve Broch, sier at rommene «gir en følelse av å være en del av noe større».

– Radioteatret er et fristed for oss skuespillere. Vi treffer kolleger på tvers av alle ensembler. De uberørte lokalene skaper et fantastisk miljø. Bare det å vite at alle store scenekunstnere i nyere tid har jobbet der, er så flott. Man får følelsen av å gå inn i en stolt tradisjon, fastslår Cleve Broch.

I påskens nye krimserie spiller han Dr. Watson, assistenten til Sherlock Holmes.

Lise Fjeldstad (77) begynte å arbeide i Radioteatret på 1960-tallet. NRKs planer om å selge eiendommen og flytte, opprører henne:

– Skrekkelige signalbygg

- For tiden reises det ene skrekkelige signalbygget etter det andre. Samtidig faller Nationaltheatret fra hverandre, bokstavelig talt, og Radiohuset skal selges? Nei, det er til å bli kvalm av. Hva i all verden driver vi med her i landet?

– Hvis salget blir noe av, vil Anneke von der Lippe danne lenkegjeng. Kommentar?

– Selvfølgelig blir jeg med. Den gjengen kan fort bli meget stor. Alle skuespillere, tror jeg, er vanvittig glade i Radioteatret, svarer Lise Fjeldstad.

– Smått genial utforming

Kringkastingsmannen Nils Nordberg, som i fjor kunne feire 50-årsjubileum i NRK, kjenner huset bedre enn nesten noen. Tidligere har han uttalt til Aftenposten:

– Den smått geniale utformingen av studioene er intakt. Trepanelene, som alle er laget for hånd, skaper fantastisk lyd. I verden i dag eksisterer det ingen andre kringkastingshus med en så solid duft av tradisjon.

Fakta: Pris i dag: 3,8 mrd. Radioteatrets studioer ble påbegynt i 1938 og sto ferdig i 1950. Samtlige trepaneler er skåret for hånd, av akustiske hensyn, og fundamentet hviler på lydisolerende klosser. Omregnet til dagens kroneverdi kostet Kringkastingshuset ca. 3,8 milliarder kroner. Ifølge NRK-historikerne er studioene verdens siste i sitt slag: Forbildene i både London og Berlin er borte. Radioteatret har ukentlige sendinger i P1, P1+ og på P2. Årets påskekrim sendes torsdag-søndag i P2 kl. 18, samt i P1 kl. 23.

Hos Riksantikvaren opplyser avdelingsdirektør Hanna Geiran at det lenge har vært arbeidet med å frede «Det hvite hus på Marienlyst». Formelt fattes vedtaket over sommeren.

Foruten deler av fasaden, skal blant annet Store Studio, Radioresepsjonen og ett av Radioteatrets studioer bevares.

Restaurant i Store Studio?

– Kringkastingshuset har høy kulturhistorisk verd. En mindre del blir omfattet av det kommende fredningsvedtaket.

– Hvorfor fredes ikke hele studiofløyen?

– Vi mener at de viktigste rommene er med i fredningsforslaget. Løsningen er kommet i stand i nær kontakt med NRK.

– Hva med fremtidig bruk? Kan eieren pålegges å opprettholde radioproduksjon?

– Nei. Når Riksantikvaren vedtar å fredning, er det for å ta vare på de kulturhistoriske verdiene. Hvordan lokalene brukes, er ikke opp til oss.

– I fremtiden: Er Store Studio Restaurant en mulighet?

– Generelt ønsker vi at fredede bygninger blir brukt. Det finnes mange fine eksempler på interiører som benyttes til nye formål, svarer Hanna Geiran.

I NRK har prosjektdirektør Nils Bjarne Foss ansvar for å utrede et eventuelt nytt hovedkontor. Direktøren presiserer at flytting ikke er vedtatt, men at man nå vurderer eiendomsverdien «med utgangspunkt i at NRK ikke er aktuell som fremtidig bruker.»

– Viktig å se på mulighetene

Om lenkegjeng-utspillet fra flere skuespillere sier Foss:

– NRK har holdt til i fantastiske omgivelser på Marienlyst, fulle av historier, opplevelser og minner. Dette gjelder også Radioteatret. De viktigste delene av Kringkastingshuset, inkludert ett av Radioteatrets studioer, vil bli tatt vare på gjennom fredningsforslaget fra Riksantikvaren. Dette forslaget er NRK er enig i, understreker prosjektdirektøren, som fremholder:

– Likevel mener vi det nå er viktig å se på mulighetene for å etablere oss i et nytt hovedkontor. Hovedårsaken er behovet for å utvikle oss for å møte de store endringene i mediemarkedet.