Kjetil Rolness kastet ut av Facebook

Kjetil Rolness er en svært aktiv debattant på Facebook. På sin profil deles og diskuteres et bredt spekter av viktigte og uviktige saker hver dag til over 20.000 følgere.

Søndag fikk Rolness en epost fra Facebook med beskjed om at han var utestengt i tre dager. Samtidig ble en av hans siste poster automatisk fjernet.

– Jeg synes hele greia er latterlig, men også litt irriterende, sier Rolness til Aftenposten.

Dette er Rolness’ egen forklaring, som blant andre forfatter Tom Egeland har delt på vegne av Rolness mandag. Teksten er også sendt Aftenposten:

Jeg er utestengt for å delt artikkelen «Dette er tidenes 10 verste platecovere» fra avisen iTromsø (4.11), skrevet av Helge Skog og den ikke ukjente Egon Holstad. Artikkelen var «rikt illustrert» med en billedkarusell.

Slik lød oppfordringen: «Trykk deg gjennom karusselen under for åndelig glede og en fornemmelse av hvordan det er å ha ondartet og ekstremt aggressiv kreft i øyet.» Det er sånt vi connoisseurer av den dårlige smak liker å hygge oss med (...)

I eposten han fikk av Facebook ble det vist til nettsamfunnets generelle retningslinjer og til den aktuelle lenken fra iTromsø.

Delte Aftenposten-oppslag: Forfatter Tom Egeland kastet ut av Facebook

Ble også kastet ut for «napalmjenta»

Innlegget til Rolness fortsetter:

Men siden ikke ALLE I HELE VERDEN deler denne humoren, så må Facebook - som vanlig uten hensyn til motiv og kontekst - fjerne det skadelige materialet og straffe synderne. Noen av platecoverne (fra 50-60-70-tallet) viste nemlig noe så krenkende som en pupp (...)

Rolness ble også tidligere i høst kastet ut av Facebook, den gang for å ha delt det ikoniske bildet av «napalmjenta» fra Vietnam-krigen.

Med utgangspunkt i det samme bildet har det i høst pågått en stor debatt om Facebooks retningslinjer for sensur.

– Jeg forstår at Facebook må følge alle mulige moralske standarder rundt om i verden, og at de må legge listen vedig lavt når det gjelder hvilke bilder som skal fjernes. Men for å se lenken må du allerede følge meg, og i tillegg klikke på lenken. Frontbildet som kom opp på feeden viste ingen pupp, sier Rolness.

Saken fortsetter under bildet.

Skjermdump iTromsø

Rolness er riktignok ikke overrasket over at han nå er kastet ut.

– Selv om Facebook til slutt krøp til korset i Vietnam-saken og innrømmet at de måtte ta hensyn til kontekst og historie, så skjønner jeg at de ikke har muligheten til å vise skjønn og vurdere nakeneht i alle tilfeller, sier Rolness.

– Gigantisk comeback for Tante Sofie

Innlegget som er blitt delt på vegne av Rolness avsluttes slik:

Artig å tenke på at jeg i 2003 utgav en sakprosabok på kulturforlaget Aschehoug illustrert med fotografier av hardpornoscener fra filmer som var ulovlig å distribuere i Norge, uten at noen reagerte.

Nå er pornoloven forlengst historie, helgebilagene i de store avisene viser hvordan du kan praktisere sadomasochisme på en trygg og koselig måte, og rosabloggere blotter puppen av feministiske grunner når de mottar pris.

Man kan diskutere om dette er kulturelt framskritt. Men ingen hadde vel spådd at Tante Sofie skulle gjøre et gigantisk comeback, som bestyrer av verdens største kommunikasjonsplatform.