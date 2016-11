Klare for MGP Junior-finalen: – Jeg har alltid drømt om dette

Artikkelen er hentet fra Aftenposten Junior - Norges eneste avis for barn.

Emma R (14)

Sang: «Unik»

Kommer fra: Mo i Rana i Nordland

NRK

Hva handler låten din om?

– Det er mange som forandrer personlighet og gjør ting de egentlig ikke ville gjort, for å passe inn i ulike gjenger og for å bli populære. Jeg mener alle er unike, og ingen bør prøve å være noen andre enn seg selv, sier Emma R (14).

Hvorfor meldte du deg på MGP junior?

– Det er tredje gangen jeg har meldt meg på, men jeg har aldri kommet videre før. Jeg har alltid drømt om å komme til finalen i MGP junior, og å stå på scenen i Oslo Spektrum. Det var helt utrolig å få beskjed om at jeg skal være med i finalen. Jeg trodde ikke det var sant. Jeg sliter fortsatt med å tro på det.

Fakta: MGP junior En låtskriver-/sangkonkurranse for unge mellom 8 og 15 år.

Deltagerne må lage en sang med egen tekst og melodi, som de skal fremføre.

Finalen sendes på NRK 1 lørdag 5. november klokken 19.55.

I år kom det inn 1312 bidrag. Det er rekord og nesten 600 flere enn i fjor.

Årets programledere er Ingrid Gjessing Linhave og Nicolay Ramm.

Hvordan blir det å stå på scenen?

– Jeg blir ikke så ofte nervøs, men jeg tror jeg kommer til å bli det. Jeg gleder meg likevel mest, selv om jeg aldri har stått foran så mange mennesker før.

Hvorfor vil du drive med musikk?

– Musikk er en veldig stor del av livet mitt. Det går ikke én dag uten at jeg hører på musikk.

Hvor mye øver du før finalen?

– Jeg øver gjennom låten mange ganger hver dag.

Hvilke drømmer har du for musikken?

– Jeg har lyst til å drive med musikk når jeg blir eldre. Jeg vet at det er veldig vanskelig å kunne leve av å synge og opptre. Men det er en drøm, sier Emma.

Noah (15)

Sang: «Sterk»

Kommer fra: Storfjord i Troms

NRK

Hva handler låten din om?

– Hvis venner, kjæresten eller noen i familien svikter deg eller går bort, går livet videre uansett. Du må rett og slett være sterk, sier Noah (15).

Hvorfor meldte du deg på MGP junior? – Jeg meldte meg på for første gang i fjor. Da fikk jeg beskjed om at jeg var blant topp 40. I år er siste gang jeg kan være med, så jeg hadde virkelig lyst til å komme med.

Da du var yngre, syntes du det var flaut å synge. Hvorfor?

– Jeg kommer fra et lite sted, og det var nesten ingen gutter som sang her. Men etter hvert skjønte jeg at man ikke må være jente for å synge.

Hvor mye øver du før MGP junior-finalen?

– Én til to timer hver dag.

Hva vil du med musikken?

– Jeg elsker å synge og lage sanger. Jeg har lyst til å fortsette med musikken etter MGP junior, og dette er jo en kjempesjanse.

Hvordan blir det å stå foran masse mennesker i Spektrum?

– Jeg skjønner nok ikke helt hvor stort det er, og det kommer jeg nok ikke til å gjøre før alle sitter i salen. Jeg har ikke tenkt at det er skummelt, men det kommer nok. Jeg kommer til å være nervøs, men det er jo normalt, sier Noah.

PS! MGP Junior-finalen sendes på NRK 1 lørdag 5. november fra klokken 19.55.