Klaus Høeck tuller med sosiale medier

Danmark har i år nominert to diktsamlinger til Nordisk råds litteraturpris: Legacy av Klaus Høeck og Ming av Bjørn Rasmussen. Den første er best og en flott kandidat til prisen.

Klaus Høeck (77) er en av disse poetene som i femti år har holdt på med sitt og som alltid er morsom å lese. Han liker å tulle, ganske enkelt.

Høeck blander plump humor, satiriske frekkheter og galgenhumoristiske refleksjoner over så vel livet som diktekunsten. Han har vært nominert til prisen to ganger før, senest i 2012. Legacy er på 590 sider, noe som er normal lengde for denne dikteren.

Lar datamaskinen bestemme

Høeck tilhører den retningen man kaller systemdikting i dansk poesi. Den ble utviklet på 1970-tallet av folk som Inger Christensen, Per Højholt – og Høeck. De valgte å bruke strenge rammer for den dikteriske utfoldelsen, for eksempel matematiske formler, i en protest mot romantiske forestillinger om dikterisk inspirasjon.

Høeck benytter ofte datagenererte systemer for både verselinjer og stokking av materialet. Legacy har et lite appendiks der han redegjør for den aktuelle prototypen.

I tillegg rommer samlingen 140 små bilder malt av Jørgen Bispelund Knudsen. Han har tatt utgangspunkt i fotografier av forfatterens slekt og venner.

Verbale selfies

Antallet er ikke tilfeldig. Det refererer til mikrobloggetjenesten Twitter, som har vært kjent for å tillate meldinger på 140 tegn. Diktsamlingen har tre bolker som alle har fått overskrift fra ulike sosiale medier («Facebook», «Instagram» og «LinkedIn»).

Det er altså vår tids uformelle kommunikasjonsformer dikteren vil drive gjøn med denne gangen.

Han tar verbale selfies, røper familiehemmeligheter («family secrets»), diskuterer med imaginære meningsmotstandere, legger frem sine meritter. Han innrømmer at hans referanser til visse musikere og diktere kan være ren staffasje. «Jeg har egentlig / aldri brudt meg om / miles davis’ musikk».

Speilgalleri

Ja, Høeck kaster seg ut i samtidens bekjennelseskultur med alt den innebærer av selvsentrering og utlevering. Du leser nå et dikt som «jeg har skrevet for / at du skal blive oppmærksom på digteren / der skriver dette digt», heter det. Han kaller det for «et sært spejlgalleri af forfængelighed».

Men var det bare satire, ville Legacy bli meningsløs i lengden. Like under den humoristiske overflaten skjer det også en bearbeiding av eksistensielle spørsmål. Det dreier seg om aldring, gammel sorg, tap av venner, en følelse av at livet ebber ut («tænk at skulle be/gynde igen i stedet / for at slutte»).

Høeck er imidlertid en dikter som aldri vil tale i klartekst om følelser. Han dikter fordi han ikke tror på en slik klartekst, kan man kanskje si. Derfor blander han ironi og tristesse når hans dikteriske alter ego skal gjøre seg attraktiv i sosiale medier:

vil du være min

ven – min facebook-ven selv om

jeg er over halv

fjerds år gammel og

har en forstørret prosta

ta – skal vi skrive

digte sammen om

alt mellom himmel og jord

eller utveksle

daglige kommen

tarer om hvordan vores

huskatte har det?