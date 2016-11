Klimastoff er taperen i de største TV-nyhetssendingene

NRK Dagsrevyen og TV2 Nyhetene klokken 21 er allmennkringkasternes viktigste nyhetssendinger. Innholdet i en ny studie viser at de er blitt mer like hverandre.

For første gang er det krimstoffet som får mest dekning i begge kanalene og begge har også mindre politiske stoff på dagsordenen.

Vurderer statsstøtte til TV 2 for å hindre nytt NRK-monopol

Målingene baserer seg på en undersøkelse som er gjort fire ganger med syv års mellomrom. To uker med nyhetssendinger er analysert, og resultatene sammenlignet. De samme to ukene ble brukt alle årene; 1993, 2000, 2007 og 2016.

Et overraskende funn i 2016-versjonen er at de to kanalene satser så lite på å dekke klimakrisen. Klima som kategori er med for første gang i undersøkelsen i 2016.

– Klimastoffet tar minst av tiden, med 2,0 prosent i TV2 og bare 1,3 prosent i NRK. Dette er oppsiktsvekkende lavt. Man kunne vel si at dette burde være en viktig del av det såkalte samfunnsoppdraget, sier Kristin Skare Orgeret, professor i medievitenskap ved Høyskolen i Oslo og Akershus, som har gjennomført årets undersøkelse i samarbeid med tre av skolens masterelever.

Olav Olsen

Krimstoffet på topp

I 2016 er krimstoffet for første gang i de fire undersøkelsene på topp hos Dagsrevyen. TV2-nyhetene legger også mest vekt på dette. TV2 brukte i de to ukene undersøkelsen foregikk 33,6 prosent av tiden på krimreportasjer, for Dagsrevyen er tallet 26 prosent.

Når det gjelder krimstoffet må man ta noen forbehold, sier Orgeret.

– I denne perioden i år, fra 7. til 20. mars, gikk saken om at Anders Behring Breivik klaget Staten inn for brudd på menneskerettighetene. Det har slått ut på funnene.

Mindre politikk i Dagsrevyen

Sosiale spørsmål ligger på andre plass hos begge kanaler, politikk inntar tredje plass og dekkes nå nesten i like stor grad hos kanalene med 22,5 prosent av tiden hos TV2 og 19,7 prosent hos NRK. .

Også dekningen av politikk overrasker.

– Ja, det er oppsiktsvekkende at denne kategorien er blitt så mye mindre siden undersøkelsen startet i 1993, sier Orgeret.

Les også:

Aftenposten-redaktør advarer mot Facebooks makt

Tidligere NRK-topp satser på ny TV-kanal

Kulturstoffet er blitt lanseringsstoff

Dagsrevyen brukte 13,2 prosent av tiden på stoff om kultur og underholdning i undersøkelsesperioden i 2016, en stor økning fra 2007, da dekningen var ni prosent.

– Vi ser at kulturstoffet i NRK snur i retning av forbrukerstoff og lansering av musikk og litteratur, sier Orgeret.

Flere kvinner på skjermen

Undersøkelsen ser også på hvem som blir intervjuet og er til stede i nyhetssendingene.

– Det er interessant at kvinneandelen er så pass høy som 35,6 prosent i begge kanalene i hele perioden. Det er en økning på 9 prosentpoeng siden 2009. Samtidig finner vi at hvis vi går inn en tilfeldig valgt dag, torsdag 17 mars, var kvinneandelen betydelig høyere for TV2 enn for NRK. TV2 hadde denne dagen 40 prosent kvinnelige kilder, mot NRKs 20 prosent.

TV2 dekket flyktningkatastrofen i større grad

– Hvordan er folk av annen etnisk bakgrunn enn de norske representert i sendingene?

– Det er vanskelig å telle når man ikke kjenner bakgrunnen til intervjuobjektene, så det har vi holdt oss unna. Men i denne perioden er det mye fokus på flyktningkatastrofen, som er registrert i kategorien sosiale spørsmål. Her ser vi at særlig TV2 dekker den i stor grad og mer detaljert enn NRK, sier Orgeret.

Meek, Tore / NTB scanpix

Fakta: Fakta om TV-undersøkelsen Undersøkelsen ble i sin tid initiert av Norsk Redaktørforening som ønsket å få vite om TV2 representerte et reelt alternativ til NRK som norsk allmennkringkaster. Undersøkelsene i 1993, 2000 og 2007 er utført av Universitetet i Oslo, Institutt for medier og kommunikasjon. I 2016 er undersøkelsen gjennomført av Høyskolen i Oslo og Akershus, Institutt for journalistikk og mediefag. Tallene gjelder NRK Dagsrevyen og TV2 Nyhetene klokken 21, alle dager i uke 10 og 11. Undersøkelsen omfatter også sport. Disse tallene er tatt ut av Aftenpostens tabeller fordi det bare er Dagsrevyen som har sport i sine sendinger. Undersøkelsene fra 1993, 2000 og 2007 er omtalt i bøkene: Ragnar Waldahl, Michael Bruun Andersen og Helge Rønning (2002) Nyheter først og fremst: Norske tv-nyheter: myter og realiteter. Oslo: Universitetsforlaget, Ragnar Waldahl, Michael Bruun Andersen og Helge Rønning (2009) TV-nyhetenes verden. Oslo: Universitetsforlaget.

Mener TV2 konkurrerer bra med NRK

Undersøkelsen som nå er gjennomført av Journalistutdanningen ved Høyskolen i Oslo og Akershus ble i sin tid satt i gang av Norsk Redaktørforening som ønsket å få vite om TV2 representerte et reelt alternativ til NRK som norsk allmennkringkaster.

Spørsmålet er svært aktuelt fordi Regjeringen snart skal komme med sitt svar på om TV2 skal få statsstøtte til fortsatt nyhetssatsing.

– Den største forskjellen ligger i utenriksstoffet

– Undersøkelsen bekrefter at TV2 produserer nyheter som kan konkurrere med NRK, sier Orgeret.

– Den største forskjellen ligger i utenriksstoffet. NRK har flere utenrikskorrespondenter, så å si hver dag rapporterer en av dem direkte i denne perioden. Ellers er det ingen grunn til å si at TV2-nyhetene er i en b-kategori når det gjelder samfunnsoppdraget, sier Kristin Skare Orgeret.

– At Dagsrevyen og NRK er blitt mye mer tabloide har jeg sagt i veldig mange år.

Jan Ove Årsæther, nyhetssjef i TV2 mener undersøkelsen viser at Dagsrevyen er blitt mer tabloid.

– Vi har satset på krim siden oppstarten i 1992, blant annet har vi en seersuksess i Åsted Norge. At Dagsrevyen og NRK er blitt mye mer tabloide har jeg sagt i veldig mange år. At de har trappet veldig opp på enkeltstående krimsaker er et eksempel på det. Til en viss grad er NRK i overkant opptatt av seertall. Jeg ønsker velkommen en debatt om kvalitet, bredde og smale temaer og ikke bare kvantitet, sier Årsæther.

Flyktningkrisen har vært satsing for TV2

Nyhetsredaktøren understreker at undersøkelsen bare gjelder to tilfeldig valgte uker og det derfor ikke er underlig at dagsorden ikke er sterk på samtlige stoffområder.

– At vi er best på kvinnelige kilder og flyktningkrisen håper jeg ikke er tilfeldig. Vi har satset på stor bevissthet rundt valg av kilder og folkestrømmen i Europa har vært en stor satsing.

– Det tror jeg også vil glede Stortinget

Årsæther er glad for at undersøkelsen viser at TV2 utfører samfunnsoppdraget minst like godt som NRK.

– Det tror jeg også vil glede Stortinget, som har besluttet i mars i år at vi fortsatt skal ha en sterk kommersiell allmennkringkaster utenfor NRK. Det er en svært god investering av politikerne og det dokumenterer denne nettopp denne undersøkelsen.

NRK: Avhengig av hva som er på agendaen

– Det er nok riktig at vi fokuserer mer på klima når det er store toppmøter. Ellers er dette kompliserte sammenhenger som også dekkes andre steder. Problemet er at når det er store hendelser som Anders Behring Breivik rettssak mot staten, går det ut over andre ting, sier nyhetsredaktør Stein Bjøntegård i NRK.

– Det er interessant at forskere tar for seg TV-sendingene og setter dem inn i en historisk sammenheng. Samtidig blir det litt avhengig av hva som på agendaen i disse to ukene, for eksempel har vi nettopp vært på Svalbard nettopp og laget innslag som dreier seg om klima, sier Bjøntegård.

Tar problemet med krimstoff på alvor

Han sier at NRK tar problemet med for mye krimstoff på alvor etter at mediekommentatoren Sven Egil Omdal kalte Dagsrevyen for Drapsrevyen.

– Vi mener vi allerede har gjort noe med dette. Vi må dekke interessante kriminalpolitiske ting, men det skal ikke være for mye av det.