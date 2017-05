Det er ikke så ofte å se norske forfattere kuratere utstillinger, men kjendisfaktoren etter Karl Ove Knausgårds internasjonale suksess har nok vært utslagsgivende da Munch-museet inviterte ham til å lage en egen Munch-utstilling. Men det er lite store fakter her, tvert imot. Knausgård er dempet, ydmyk og tar åpenbart oppgaven med det største alvor.

Uten mesterverk

Utstillingen er blitt riktig interessant, særlig siden han, med unntak av Solen (1910-13), ikke tar med noen av Munchs ikoniske verker. Det vi får se er uferdige, skisseaktige, og flere regelrett svake malerier. Hvorfor har Knausgård valgt disse ukjente verkene?

Bak merkevaren

Fordi de symbolsterke maleriene som Munch er kjent for, har ødelagt vår evne til å se Munch, ifølge Knausgård. Munch er blitt «Munch», en merkevare, som forhindrer oss å se kunsten. Det holder jeg med ham i, og det er også derfor jeg følger Knausgård i ønsket om å plukke vekk «mesterverkene».

Optimistisk Munch

Utstillingen er delt opp i fire avdelinger. Den første delen – Lys og landskap – viser en side av Munch de færreste kjenner til, nemlig den lyse, nesten optimistiske og naturlyriske siden. De to andre delene beveger seg inn i et mer kjent terreng – den mørke skogen og det ubevisste sjelsliv. Disse tre fungerer godt i helheten.

Svak portrett-del

Den siste delen av utstillingen, som viser portretter (ofte i helfigur), har jeg mer problemer med, siden den jo ganske tørt viser mennesker Munch har malt og ikke så mye mer. Knausgård skriver fint om portrettene i katalogen og i essayet som han utgir på Oktober samtidig med utstillingen, men som utstillingsdel fungerer det ikke helt.

Titt i kortene

Mye er det vi kunne kalle reduserte Munch-verker, siden de jo lett lar seg kjenne igjen som Munch, men har svært lite av den tyngden, det fokuset, eller den autoriteten de mest kjente verkene hans har. Det er også noe dypt fascinerende med å se så rotete verk, fordi de gir oss et innblikk i tanker Munch lekte med, men som ikke ble utviklet videre.

Skjerpende forsvinning

Noen verker er også fantastiske nettopp fordi de er så uferdige, som Menneskeberget: Solstråler (1927-29), hvor det bare er noen spede streker igjen – og hvor vannskaden på lerretduken blir en del av den minimale uttrykket. Det er som om Munch blir tydeligere for meg når han er i ferd med å forsvinne.

Hverdagslig Munch

Til forskjell fra den eksistensielle dramatikken hos den symbolistiske Munch får vi også se en kunstner som er opptatt av det hverdagslige, ja, det trivielle. Vi får se damer som steller i hagen, en mann som maler et hus, tre mennesker rundt et bord, noen gutter som bader. Men også tilsynelatende tomme landskap: en kålåker, et jorde, noen trestammer. Hvor er det blitt av de store gestene, de sterke symbolene?

Halvt utvisket

De har kanskje krøpet lenger inn i billedrommet? I mange av maleriene er det ihvertfall mange tvetydige figurer som vrir blikket på naturen over i noe annet, mer uklart, lumsk. Bare se på Kastanjer (1906), med dets pussige, halvt utviskede figurer i forgrunnen. Den ene synes å peke mot trærne i bakgrunnen, den andre minner mer om den utflytende skyggen i Pubertet (som ikke er med på utstillingen). Hva gjør de, hva vil de? Det er høyst uklart.

Skjulte følelser

Det er mange slike figurer på utstillingen som alle setter det øvrige motivet i bevegelse, drar det mot noe mer gåtefullt, gjør det mer tvetydig. Betyr det at Munch droppet de store følelsene, skjønte at de ikke kunne fikseres i dramatiske, fargesterke, arrangement? Nja, kanskje heller at det er i vippepunktet mellom det vi vet hva er og det vi bare kan ane, følelsene nå ligger skjult? Det fragmenterte og uferdige åpner uansett Munch mer for oss, for betrakteren. De gjør oss delaktige, siden vi må dikte videre selv.

Opp til tilskueren

Dette er, med andre ord, en utstilling hvor mye er opp til tilskueren. Det er lagt opp til at du skal gå fra bilde til bilde uten forklarende krykker – noe som understrekes av at det heller ikke finnes titler og årstall ved verkene. Det er ikke noen revolusjon av en utstilling, dette, men en stille og rolig avdekking av en gåtefull og tvetydig Munch bak merkevaren og de velkjente symbolene. Dét holder mer enn nok.