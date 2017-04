Claus Elholm Andersen (red.)

Så tæt på livet som muligt

Forlaget Spring / Alvheim og Eide

En danske står i spissen for den internasjonale Knausgård-forskningen. Claus Elholm Andersen var i 2015 den første som disputerte med en avhandling om Min kamp, På vakt skal man være. Samme mann stod noen måneder senere bak et Knausgård-symposium i Helsinki, som samlet elleve litteraturforskere fra ni universiteter i seks land.

Innleggene herfra er utgangspunktet for antologien Så tæt på livet som muligt, redigert av nettopp Elholm Andersen. Den utgis både i Danmark og Norge og lanseres som «[…] den første samlede akademiske fremstilling med tolkninger af seksbindsværket».

Forgjenger

Det stemmer ikke helt. Allerede for to år siden kom antologien Knausgård i syv sind, som også må sies å være en vitenskapelig fremstilling av Min kamp.

Her hjemme er det hverken kommet doktoravhandlinger eller blitt arrangert symposier om verket, som utvilsomt er et av de viktigste i nyere norsk litteraturhistorie. Per i dag er Min kamp oversatt til rundt tretti språk og diskutert over store deler av verden. Tyskland er et av landene der interessen er sterk, og på forsommeren vil Goethe-Universitet i Frankfurt være åstedet for en tverrfaglig konferanse om forfatterskapet.

Forskerne har funnet nye anvendelsesområder for Knausgårds bøker:

Claus Elholm Andersens forklaring på den labre forskningsinteressen her til lands er den gode, gamle Janteloven. «Knausgård er blitt for stor for Norge», kommenterte han i et intervju med Dagsavisen i 2016. Andre danske forskere sier noe av det samme i en sak Klassekampen lagde i forkant av lanseringen av denne nye antologien.

Den hjemlige debatten om verket blir altså stemplet som enøyd, moralsk og smålig. Ja, en av de viktigste bidragsyterne i boken, Poul Behrendt, går så langt som å gi pressen skylden for det han mener er et lavere nivå i de siste bøkene i serien. Ifølge Behrendt bidro kritiske oppslag til at forfatteren ble mer hensynsfull og la bånd på seg.

Underlig avvisning

At kritikk og diskusjon blir avfeid på den måten fremstår mildt sagt som underlig. Også i Norge ble Min kamp mottatt med en opprømthet som få, om noen, andre nyere utgivelser er blitt til del. Når norske akademikere ennå ikke har fattet særlig interesse for romanen, kan det virke bakpå, men samtidig kan man vanskelig bebreide dem for at de har andre forskningsinteresser. Verdenslitteraturen er mer enn Knausgård.

I Danmark går Min kamp rett inn i et felt som forskere der allerede var opptatt av: bruken av egen biografi i litteraturen. Poul Behrendt, Jon Helt Haarder og Stefan Kjerkegaard hadde, slik Elholm Andersen også peker på, alle skrevet om dette lenge før Knausgård.

Hva er det så de er opptatt av, de tretten artikkelforfatterne i Så tæt på livet som muligt? Så å si alle bidragene har det til felles at de gir en lyst til å lese Min kamp på nytt. Det skyldes ikke minst at deler av verket nå fremstår som mye mer avansert enn den umiddelbare resepsjonen kunne gi inntrykk av. Poul Behrendt leverer eksempelvis en glimrende og øyeåpnende lesning av plotstrukturen. Skammen er plotskaperen i Min kamp. Den forhenværende redaktøren og kritikeren skriver såpass tilgjengelig at det er mulig å følge ham uten å være ekspert.

For Facebook-generasjonen

Flere forfattere knytter an til ulike begreper hentet fra moderne teknologi og sosiale medier. Nederlandske Inge van de Ven, som har skrevet doktoravhandling om monumentale romaner i en global og digital tidsalder, kaller Knausgård en «Proust for Facebook-generationen».

Hennes artikkel viser hvordan monumentale romaner som Min kamp på den ene siden er påvirket av nye medier, på den andre bærer på en motstand overfor «[…] den positivistiske indstilling til øjeblikkelighed, teleologi og umiddelbarhed i nutidens medielandskab».

Ville Min kamp blitt en verdensomspennende suksess med en annen tittel? Norske Espen Børdahl, ansatt ved Goethe-Universitet i Tyskland, skriver klargjørende om romantittelens funksjon og betydning. Svenske Arne Melberg, professor emeritus ved Universitetet i Oslo, trekker på sin side de lange linjene. Han diskuterer forholdet mellom roman og essay i et genrehistorisk perspektiv, fra Marcel Proust via Virginia Woolf til Knausgård. Hos alle tre blander essayet seg inn i romanen.

Bare begynnelsen

Så tæt på livet som muligt er en utgivelse som helt sikkert vil bli møtt med stor interesse fra studenter, forskere og Knausgård-entusiaster. Forfatterskapets internasjonale status tilsier at vi har mer forskning og flere bøker i vente. Det ville selvfølgelig ikke gjort noe om det snart kom et norsk initiativ.