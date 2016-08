Knausgård med kunst-skup i sin kommende bok

Forfatteren Karl Ove Knausgårds neste bok i årstidsserien, Om sommeren, lanseres førstkommende helg.

Forfatteren arbeider stadig tettere på kunsten, det kommer til syne både i bøkene og et oppdrag som kurator for Munchmuseet (se egen sak).

I Om sommeren brukes det bilder av den verdenskjente tyske kunstneren Anselm Kiefer.

– Det er et skikkelig skup, sier kunsthistoriker og kurator Kari Brandtzæg om bruken av bildene. Hun samarbeider med Knausgård om Munch-utstilling, som skal vises til våren.

Stenersen, Tor

Charles DUPRAT

Oppsiktsvekkende

At Knausgård får bruke Kiefer-bilder omtaler hun slik:

– Det at Anselm Kiefer nå kobles til Knausgårds tekst er oppsiktsvekkende. Få nålevende kunstnere har bevart en så sterk posisjon i den internasjonale samtidskunsten siden 1970-tallet, sier Brandtzæg.

Ingen av bildene er laget spesielt til boken, men er hentet fra tidligere produksjoner.

Knausgård har i flere av sine bøker referanser til kunsthistorien. Han har selv studert kunsthistorie ved Universtetet i Bergen, og i de fire siste bøkene om årstidene har han samarbeidet med billedkunstnerne Vanessa Baird, (Om høsten) Lars Lerin, (Om vinteren ) Anna Bjerger (Om våren) og nå altså den verdenskjente tyskeren Anselm Kiefer, som blant annet er representert i Astrup Fearnley Museet på Tjuvholmen i Oslo.

Voldsomme tema

Kiefer ble født på slutten av den 2. verdenskrig i Tyskland og er en kunstner som går inn i voldsomme temaer knyttet til fascisme, Holocaust, kollektive minner, identitet og historie. Kiefers voldsomhet gjenfinnes også i materialer og størrelser på malerier og skulpturer med bruk av glass, jern, tre og ulike plantevekster.

– Det er tungt og ofte episk på en dyster måte. Bildene i Knausgårds bok er derimot skjøre og vakre blomsterakvareller som uttrykker en annen type sårbarhet for verden rundt oss, påpeker Brandtzæg.

– Fortellingsmalerier

Direktør Gunnar B. Kvaran ved Astrup Fearnley Museet betrakter Kiefer som en av de viktigste tyske kunstnerne i etterkrigstiden sammen med Gerhard Richter, Sigmar Polke og Georg Baselitz.

– Kunsthistorisk markerer han en tilbakevending av det tradisjonelle, ekspresjonistiske maleriet. Han introduserer nye materialer og tematikker, spesielt knyttet til Tyskland og nasjonens historie ikke minst traumet fra 2. verdenskrig, sier Kvaran.

– I sine verker blander han sammen bilder og litterære referanser som ofte utgjør kompliserte, tvetydige, mystiske og symbolsk ladede malerier, legger han til.

Bokhyllen på Tjuvholmen

Bokhyllen eller biblioteket til Kiefer er en monumental skulptur som har tittelen «Zweistromland/The High Priestess», og som kunstneren skapte i årene 1986–89. I en stålramme er det plassert nærmere 200 bøker av bly i to enorme bokhyller, adskilt av en glassplate. Verket står plassert i Astrup Fearnely Museet i Oslo.

Hver bok er unik og veier cirka 300 kg.

Alle bøkene har sitt eget innhold med manipulerte fotografier av jordens overflate, leire, strå, erter og hår. Til sammen representerer verket hukommelsen og den oppsamlede viten som et fundament i vår sivilisasjon og som går helt tilbake til oldtidens Mesopotamia, vår kulturs vugge.

Vegard Kleven

– En av de viktigste kunstskattene i Norge

Kunstsamleren Hans Rasmus Astrup kjøpte bokhyllen på slutten av 1980-tallet. Kvaran forteller at Astrup anså bokhylleverket «Zweistromland/The High Priestess» som et av hovedverkene til Kiefer.

– I vårt nye museumsbygg har bokhyllen fortsatt en spesiell plass blant de mange ikoniske verkene som vi har i Astrup Fearnley samlingen. Bokhyllen er, uten tvil, en av de viktigste kunstskattene som befinner seg i Norge, sier Gunnar B. Kvaran.

Munchmuseet

Knausgård + Munch

Karl Ove Knausgård skal også kuratere en Munch-utstilling som skal vises i Munchmuseet våren 2017. Forfatteren fikk forespørselen i fjor høst, og det første møtet fant sted før jul i fjor. Siden har han jobbet med å velge ut bilder.

Det er kurator Kari J. Brandtzæg som bistår Knausgård med utstilingen.

privat

Nytt blikk på Munch

– Hvorfor valgte dere Knausgård som kurator?

– Han har vist en spesiell evne til å gå inn i kunstens vesen og dens mulighet til å skildre det ordløse, sier Brandtzæg.

– I forbindelse med 150-årsjubileet for Munchs fødsel i 2013 var Knausgård invitert til å holde en tale. Denne ga en ny og poetisk inngang til Munchs kunstnerskap. Det var da tanken ble sådd om at Knausgård kanskje også kunne kuratere en utstilling og gi oss et nytt blikk på Munch, forteller hun.

– Knausgård har fått plukke fritt fra museets samling, hvor ligger hovedtyngdepunktet av verkene?

– Det blir en utstilling som viser Munchs bredde som kunstner, hvordan han aldri falt til ro, men hele tiden utforsket kunstens mulighet. Utstillingens tittel «Mot skogen» peker mot dette både i en konkret og overført betydning. Arbeidet med utstillingen har pågått siden februar og hovedtyngden av de over 100 maleriene er fra rundt 1910-20-tallet, forteller Brandtzæg.

Knausgård har uttalt seg til NRK om utstillingen på denne måten:

– Da jeg hørte at jeg fikk frie hender til å velge hvilke Munch-bilder jeg ville fra de flere tusen bildene i magasinene, sa jeg ja uten å tenke meg om. Det var en helt fantastisk mulighet, forteller Knausgård selv til NRK.

Fakta: Karl Ove Knausgård Karl Ove Knausgård (f. 1968) debuterte som forfatter i 1998. Bøkene er oversatt til over tretti språk og har frembrakt en unik respons og gjenkjennelse hos lesere verden over. Han er mest kjent for seksbindsverket Min kamp. Denne uken utkommer boken Om sommeren. Knausgård har mottatt en rekke litterære priser, blant annet Kritikerprisen, Brageprisen, Die Welts litteraturpris og Wall Street Journal’s Innovator Award for Literature. Han er gift med forfatteren Linda Boström Knausgård og sammen har de fire barn. Knausgård bor og arbeider i Skåne i Sverige.