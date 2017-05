Karl-Ove Knausgård Så mye lengsel på så liten flate Oktober, 2017

I forbindelse med utstillingen Mot skogen lanseres også et langt essay om Munch. Teksten kretser rundt Knausgårds eget forhold til kunstneren, men inneholder også mange interessante refleksjoner rundt kunst og liv.

Tidstypisk kunst

Ethvert kunstverk, skriver Knausgård, er uttrykk for tiden det ble laget i, men er samtidig også blind for denne tilhørigheten. I ettertid vil det tidstypiske bli synlig – og det som kjennetegner et dårlig kunstverk er at det bare er det tidstypiske igjen. De gode, derimot, er i kontakt med sannhet, mener Knausgård, og er forbundet med et annet språk enn det som bare er samtidig – «typisk for epoken blir bare det som bryter med epoken».

Overgangsfigur

Knausgård argumenterer overbevisende for at Munch klarte å være en slik «usamtidig samtidig», fordi han fant et språk som ikke skapte distanse mellom følelsesformidling (verk) og betrakter. Naturalismen, for eksempel, hadde fortsatt et filter vi kunne beskytte oss med, men slik var det ikke lenger med Munch. Det er derfor et bilde som Skrik fortsatt kan koble seg direkte på dagens mennesker også.

Myter og erfaring

Munchs bilder er en slags emosjonelle myter som vi selv kan bruke for å erfare vårt eget sjelsliv, ser Knausgård ut til å mene. Vi mister lett hva som skjer i vårt indre av syne, men formidles det gjennom myter får de en tyngde gjennom kunstverket som kan gjøre det lettere å tenke over dem, erfare dem. Dette er interessante tanker.

Oktober Forlag

Essensiell lesning

Knausgårds essay inneholder mange fine refleksjoner som dette – og et stort bonus er de andre han trekker inn i teksten: Anselm Kiefer, Stian Grøgaard, Vanessa Baird, Joachim Trier.

De beriker alle Knausgårds egen Munch-forståelse og de andres synsvinkler på Munch blir både peileredskap i forhold til Knausgårds Munch og Munch selv. En essensiell guide til Mot skogen og et fremragende essay om Munch.