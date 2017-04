Borge døde natt til søndag etter lengre tids sykdom, opplyser familien til NRK.

Kringkastingssjef Thor G. Eriksen skriver på Twitter: «Knut Borge er død, men vi sitter igjen med utalllige minner. Han var en fantastisk kulturformidler, ordkunstner og mediepersonlighet.»

I NRK fra 1973

NRK oppsummerer den kjente TV- og radioprofilens karriere slik: Han var tilknyttet NRK fra 1973 og er blant annet kjent fra programmene Borgulfsen sammen med makker Torkjell Berulfsen.

Programmet som først het Nattredaksjonen ble sendt på radio fra 1982 - 1997. Fra 1992-1993 laget de TV-programmet Borgulfsens betasuppe.

Ikke redd

Han var sist å se på skjermen i TV-versjonen av radioprogrammet 20 spørsmål. Borge ledet programmet i åtte år før Trond Viggo Torgersen tok over som programleder i 2012. Borge hevdet senere at han fikk sparken i en tesktmelding. Valget var ikke spesielt populært. Facebook-gruppen «Få Knut Borge tilbake til 20 spørsmål» fikk over 12.000 likes.

I et intervju med Dagbladet i april i fjor, sa Borge: - Jeg tenker på døden, det ville vært besynderlig ikke å gjøre det - men ikke med frykt. Jeg er ikke redd. Tenker på at den kan komme som en befrielse og som en forløsning.

På 90-tallet ledet han tv-sendingen av Spellemannsprisen flere ganger.

Populær på Moldejazzen

Jazzfrelste Borge, som bodde på Adamstuen i Oslo, var i ti år fast konferansier på Moldejazz. Han var kjent for sin morsomme, spesielle stil. Dagsavisen har fortalt om da Borge skulle presentere en svært forsinket Miles Davis i 1984. Han sa:

«Kjære publikum. Velkommen til midnattsmesse. Gud er i herregarderoben.»

Saken oppdateres.