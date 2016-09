Kometregissør kritiserer norsk film: – Jeg synes det er merkelig at vi ikke reflekterer det som foregår rundt oss

Han vant Amanda-statuett med eksamenskortfilmen Å vokte fjellet i 2012. Han knep Grimstad-festivalens hovedpris med oppfølgeren Det gode livet – der borte i 2014.

Takket være spillefilmdebuten er han nå invitert til Toronto, hvor dramaet Hunting Flies får verdenspremiere i helgen.

Fakta: Toronto International Film Festival Arrangeres for 41. gang mellom 8. og 18. september

Viser over 300 filmer fra over 60 land og regnes som en av verdens viktigste publikumsfestivaler

To norske bidrag – og én co-produksjon med norske støttemidler – er kommet gjennom nåløyet i år: «Pyromanen» (Erik Skjoldbjærg), «Hunting Flies» (Izer Aliu) og «The Untamed» (Amat Escalante)

Morten Tyldums «The Imitation Game» vant «People’s Choice»-prisen i Toronto i 2014 Kilde: NTB

Izer Aliu (34) benytter anledningen til å ta et aldri så lite oppgjør med sine hjemlige regissør- og produsentkolleger.

– Det lages veldig mye bra film i Norge: barnefilmer, tematiske filmer, sjangerfilmer, personlige filmer. Men det som glimrer med sitt fravær, er politisk film, hevder han.

– Jeg synes det er merkelig at vi ikke reflekterer det som foregår rundt oss i større grad. Å si noe om vår egen tid, tror jeg er veldig viktig. Det må finnes filmskapere som vil det også, insisterer Aliu videre i sensommersolen ved Lake Ontario.

Vekst og fall

Tobarnsfaren som tilbrakte deler av oppveksten i Sverige, har sine etniske røtter i Makedonia. Historien i Hunting Flies utspiller seg i samme land.

Vi møter læreren som tar mål av seg å løse generasjonslange motsetninger mellom elever fra ulike distrikter, men som etter hvert blir mest fokusert på å redde sin egen stilling ved skolen.

– Selv om han starter med edle hensikter, taper figuren prinsippene sine og idealismen sin som følge av systemet. En nærliggende tolkning er en diktators vekst og fall, forklarer Aliu – som ikke er ukjent med fenomenet fra gamle tomter.

I vinter forlot den omstridte makedonske statsministeren Nikola Gruevski posten sin etter en omfattende avlyttingsskandale.

– Situasjonen er fortsatt veldig turbulent der nede. Det positive er at makedonere og albanere gikk sammen om protestene mot myndighetene i vår. Det har aldri hendt før og fyller meg med håp.

«Usedvanlig aktuell»

Imidlertid mener Aliu at konflikten i Hunting Flies er universelt oversettelig, og trekker paralleller til både høstens presidentvalgkamp og gjengoppgjør mellom «Bloods» og «Crips» på Los Angeles’ østkant. Ifølge arrangørene av filmfestivalen i Toronto ligger appellen i nettopp filmens allegoriske kraft.

Storyline Pictures

– Den er laget på en måte som minner om tidlig iransk film og kommentarene fra sovjetisk absurdisme. Den kjennes usedvanlig aktuell i en periode hvor fraksjonene er mange, regelrett rasisme er på fremmarsj, og begge deler utnyttes til fulle av skruppelløse og opportunistiske politikere, uttaler festivalprogrammerer Steve Gravestock til Aftenposten.

Inspirert av omgivelsene utelukker Aliu heller ikke at han vil jobbe i Nord-Amerika på sikt.

– Jeg vil strengt tatt lage film overalt. Helt siden jeg var liten, har jeg hatt et Hollywood-prosjekt på listen. Film bør ikke være elitistisk i min bok, understreker han.

Skandinavisk neste

Skjønt, først har vår mann to mer lokale prosjekter i sikte: et svenskbasert med tittelen «Tolv bragder» og – endelig – et norgesbasert med arbeidstittel «Slavemerket».

Førstnevnte skal etter planen være klar allerede i løpet av 2016.

– Film er terapi, humrer Aliu – og vekker oppsikt på den røde TIFF-løperen med skjeggbamselooken som ligner en fagforpliktende krysning mellom Francis Ford Coppola og Stanley Kubrick.

– Jeg begynte med barneskikkelser og kommer stadig nærmere min egen alder i personene mine. Jeg begynte ute og beveger meg stadig nærmere Norge. Jeg er jo norsk statsborger og føler meg mest norsk.

– Når havner Hunting Flies på ordinær kino?

– Vi håper på januar eller februar. Vi er i dialog med flere distributører i øyeblikket.

