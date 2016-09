Kommentar: Slik vil Apple svinebinde deg med ny kabel

På forhånd har det nærmest vært opprør på sosiale medier fra kunder som har fått nok av selskapets stadig mer kostbare telefoner. Denne gangen skal Apple nemlig ikke bare legge til stadig nye funksjoner for samme pris. Med Iphone 7 kommer også hodetelefonutgangen helt til å forsvinne.

I stedet kommer ørepropper som kan plugges direkte inn i lightning-utgangen, altså der hvor du lader. Det betyr at du i praksis kan vinke farvel til alle hodetelefonene du allerede kanskje har brukt tusenvis av kroner på. Mange av oss har etter hvert noen til trening, noen til jobbing, og noen til å ha på bråkete fly. Riktignok legger Apple med en overgang, men den er både klumpete i lommen og lett å miste.

Marcio Jose Sanchez / TT / NTB Scanpix

Ingen tvinger deg til å kjøpe

Til de fortvilte der ute må jeg få lov til å nevne at ingen MÅ kjøpe Iphone 7. Det finnes alternativer med Googles Android som er fullgode, ja på flere områder faktisk bedre enn telefonene fra verdens teknologiske bjellesau.

Men det er det ikke sikkert du velger, for Apple sukrer pillen godt. Til lightning-utgangen vil du nemlig nå kunne få kjøpt ørepropper med støyreduksjon innebygget. Det er umulig med hodetetelefonutgangen (uten en ekstern batteriklump).

Lightning fører nemlig strøm, til forskjell fra den eksisterende minijacken, som ble designet på 60-tallet. I tillegg kan Apple friste med at batteriet i telefonen nå får mer plass. Det gir et par timer mer brukstid på slutten av dagen. Mange vil nok være mer opptatt av det, enn av å bruke sine aldrende hodetelefoner – som uansett går i filler etter et år eller to.

Pluggen virker bare hos Apple

Det jeg likevel synes er virkelig problematisk, er at Apple på denne måten nok en gang makter å binde kundene til sine private standarder som bare virker i deres verden. Sett at du nå går for denne fristende 7-er´n og etter hvert også kjøper en helt ny park av høretelefoner til å akkompagnere den.

Etter et par år vil du da fort ha investert flere tusen kroner i nye lightning-baserte ørelurer. Hvor lett er det da å ta steget over til Android – hvis også alt ekstrautstyret ditt må byttes ut? Lightning-kontakten passer nemlig ikke noen andre steder enn hos Apple.

Apple sier at de uansett ser på fremtiden som trådløs. For «bare» 1790 kroner kan du kjøpe fristende, tilsynelatende veldesignede propper uten kabel. Men også disse er knyttet spesielt til Iphone og vil fungere bedre på denne telefonen enn på konkurrentenes modeller, ved hjelp av en «hemmelig saus».

BECK DIEFENBACH / X02805

Apple hevder å ha mot

Iphone-sjef Phil Schiller omtalte under lanseringen teamet bak den nye Iphone 7 som «modig» fordi de våget å fjerne hodetelefonutgangen og kvitter seg med bakoverkompatibilitet som holder utviklingen tilbake. Man kan saktens være enig i det.

Selvpålagt krav om bakoverkompatibilitet har vært med på å henvise for eksempel Windows PC-en til en stadig mer stusslig fremtid. Å nådeløst kutte ut gårsdagens krav er en av de tingene som gjør det mulig for Apple å være Apple – verdens teknologiske ledestjerne.

Likevel kan jeg ikke unnlate å nevne at det finnes enda mer åpne, kundevennlige og minst like teknologisk avanserte alternativer til lightning. Hadde teamet bak virkelig vært modig, ville de satset på den åpne standarden USB C i stedet for lightning.

Pluggen er like liten og solid, er lynkjapp, kan settes i begge veier, leverer også strøm og har ekstremt mange bruksområder (kan også drive skjermer, prosjektorer etc.). I tillegg er den åpen. For første gang ville du kunnet låne ladestrøm hvor som helst over hele verden. Hadde ikke det vært ganske kult?

Likevel kommer mange av oss til fortsatt å stemme på Tim Cook med lommeboken. Han lager jo så mye lekkert. Neste gang telefonen går i gulvet og vi føler oss svinebundet til ham, skal vi derfor bare huske på at vi har oss selv å takke.