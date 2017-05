«Kon-Tiki»-produsent vil lage Norges dyreste TV-serie

– Dette er absolutt en internasjonal satsing. Det var styrker fra Tyskland, Polen England, Frankrike og fremmedlegionen involvert i slaget. 25.000 soldater var på land der. I Nice kan du besøke Place de Narvik med en stor skulptur. Der markerer de slaget i Narvik årlig, sier Aage Aaberge, produsent i Nordisk Film.

– Kolossal jobb

Det planlegges ti episoder. Foreløpig er det langt frem til mål. Nå er staben i researchfasen. Christopher Grøndahl er hyret inn for å skrive manus. Første utkast vil ligge på bordet om et år. Planen er å spille inn i 2019 og lansere i 2020.

– Det er en kolossal jobb som ligger foran oss. Det er først etter at jeg har snakket med folk og lest meg opp, at jeg skjønner hvor stort dette slaget var. Nå jobber vi med å få på plass rammeverket. Vi skal også finne hovedpersoner. Ordføreren i Narvik da, Theodor Broch, blir veldig sentral.

Scanpix

– Blir det storpolitiske viktig?

– Vi kommer ikke forbi Churchill og det som skjedde det britiske parlamentet, men vi ønsker handlingen ned på et folkelig nivå, at det er den vanlige manns historier som får komme frem, sier Aaberge.

Over 200 millioner

Han regner med at serien kan få en prislapp på minst 200 millioner kroner, som er en astronomisk sum i norsk målestokk. Derfor blir forhandlingene i Cannes viktig for den videre ferden.

– Vi snakker selvfølgelig med NRK og TV 2 også, men serien må nå langt internasjonalt, skal den forsvare kostnadene. Cannes er veldig spillefilmorientert, så jeg må nok til London etterpå. Men TV og film vokser mer og mer inn i hverandre.

– Du var produsent på «Kon-Tiki». Hjelper det å ha en Oscar-nominert film på CV-en?

– Veldig. Jeg får møter på et høyere nivå. Og får svar på henvendelser umiddelbart, sier Aaberge.

Regissør og skuespillere blir koblet på et senere tidspunkt. Men det blir en internasjonal cast, der alle snakker sitt språk.

Hitlers første nederlag

Personlig synes Aaberge at slaget om Narvik er underkommunisert.

– Vi snakker om 9. april 1940, da tyskerne inntok Narvik. Øverstkommanderende var tyskervennlig og overlot dem byen uten å løsne et skudd. Han forsvarte det med i ettertid at han fryktet et blodbad. Engelskmennene kom inn dagen etter og begynte å senke tyske båter. Selve slaget varte i 65 dager. Da hadde de allierte egentlig vunnet, men fordi tyskerne invaderte Frankrike, forlot alle styrkene Narvik og lot de norske soldatene kjempe alene. Det var det første nederlaget til Hitler, men det endte jo ikke slik, sier Aaberge.

8500 mennesker døde. 65 skip ble senket. Og 80 fly skutt ned.

– Du produserer også Harald Zwarts store krigsfilm, «12. mann», som kommer på kino til høsten. Bli ikke folk lei krig?

– Det fascinerer med gode historier. Narvik var stort, men folk fleste vet lite om det som skjedde. Historiebøkene har ikke vært flinke nok, sier Aaberge.

Faktisk jobber også Tommy Wirkola med å få realisert en stor spillefilm om «Slaget om Narvik». Også den trenger et stort budsjett.

– Jeg tror det er rom for begge prosjektene. Hendelsene i Narvik var såpass gigantiske, at det kan lages mange historier, mener Aaberge.