Konflikt som musikalsk metode

Pål «Moddi» Knutsen har fått strålende anmeldelser for sitt nyutgitte album «Unsongs».

Musikken på utsiden

De forbudte sangene han har reist verden rundt for å samle inn, fremføres på Oslo World Music festival denne uken.

– Jeg har dessverre oppdaget at jeg kan si og synge ting som utenlandske kolleger på samme scene bare kan drømme om, forteller Moddi.

– Dette prosjektet har gått ut på å finne ut hvilken musikk som er utenfor.

Hans forbudte sanger er gamle og nye, fra Kina, Russland, Vietnam, Israel, Algerie, England, Mexico, samiske områder i Norge, Chile og Vietnam. De er samlet inn og bearbeidet gjennom en lang og komplisert prosess over flere år.

– Den vanskeligste sangen å finne var den fra Sápmi (Sameland). Kristningen og fornorskingen har vært så effektiv at folkeminner nesten ikke finnes, forteller han.

Reisene og møtene med musikerne har ført ham blant annet til Sør-Amerikas dramatiske, politiske historie. Det radikale bandet Inti-Illimani fra Chile ble landsforvist i 17 år under Pinochet.

- Å møte dem gjorde meg helt skjelven av ærefrykt.

Ikke akkurat World Music

Arbeidet med forbudte sanger har ikke egentlig gjort Moddi til freds-aktivist.

– Man snakker ofte om musikk som en «brobygger», og at man må «møtes på halvveien». Men prøv å blande norsk poesi med kurdisk og vietnamesisk. Språklig og metaforisk blir det helt koko.

Moddi fortsetter:

– Disse låtene handler ikke om å møtes på halvveien, de handler om konflikt. Å hente skjulte konflikter frem. Å slippe unna den intetsigende multikulturelle idyllen, den grusomme «verdensmusikken» hvor alt liskom skal passe sammen helt uanstrengt.

– Det er krig liksom?

– Ja, konflikt som metode. Å snakke om det vi er uenige om er en mer verdifull inngang til andre kulturer.

– Jeg har brukt et halvt år på å kna et materiale, bare for å skjønne at jeg kanskje aldri vil forstå.

