So Long – norske forfattere om Leonard Cohen

Redaktør: Morten Ståle Nilsen

Sakprosa, Falck Forlag

Mye er sagt og skrevet om det canadiske ikonet Leonard Cohen, ikke minst etter 82-åringens død i november i fjor.

Selv rundet han av karrièren med albumet You Want It Darker, som adresserer døden og avslutningen av livet i mange av låtene.

Leonard Cohen, poeten som ble musiker, tungsinnets trubadur, mannen med den dype bassrøsten, men også evig livsnyter, en «ladies’ man», for alltid undrende og søkende. Og ikke minst en ordentlig norgesvenn. Da få brydde seg om Cohen på midten av 1980-tallet, ble han superstjerne først her i Norge og så globalt med albumene Various Positions og I’m Your Man.

Ikke så rart da, at det er akkurat her i landet at det til uken arrangeres en stor hyllestkonsert i Oslo Spektrum, samtidig som boken So Long – norske forfattere om Leonard Cohen slippes.

Følelsen av individuell isolasjon

Boken er, som tittelen antyder, ingen faktuell biografi eller fullstendig tekstanalyse, selv om begge deler er grundig med i denne samlingen av essays om forfatternes eget eller landets forhold til Leonard Cohen.

Hvorfor ble han så spesielt stor og viktig for mange, akkurat her?

I egne kapitler pekes det på Cohens forhold til norske Marianne Ihlen og Axel Jensen på greske Hydra på 60-tallet, hans mange konserter i Norge, eller innsatsen til norske CBS’ label manager Lars Ulseth.

Alt riktig, men mer interessant er den canadiske ambassadøren Artur Wilczynskis ord:

«Personlig tror jeg at det hadde noe med den sjelfulle stemmen hans å gjøre. Den uttrykte en følelse av ensomhet og individuell isolasjon som jeg tror mange i Norge forstår og kan kjenne seg igjen i».

Klart at Cohen uten tvil sang spesielt for oss mørke og nedstemte her oppe i nord.

Poesi som en dom

So Long forteller kort og fint historien om Cohen, den rastløse sjelen som på sitt vis søkte etter meningen med livet i ekstremiteter. Fra hedonistisk livsstil på Hydra til år i meditasjon som buddhistmunk i kloster, alltid med sine skrevne ord som ledsager.

Først for seg selv, senere også for alle som lyttet til hans ikke veldig mange tekster. Det var ofte en kamp for Cohen å få tekstene ferdig fra tanker til sanglyrikk, som kunne pågå i flere år.

«Poesi er ikke et yrke, det er en dom», som han selv sier i filmen Ladies and Gentlemen ... Leonard Cohen fra 1966.

Gjengitt her i det beste av de mange essayene, Fredrik Wandrups «Jeg sa da jeg kom at jeg var en fremmed – seks bilder av Leonard Cohen», som på herlig springende vis viser den rastløses ferd fra Canada over verden til Oslos tak, altså terrassen på toppen av Grand Hotel.

Lysten til å høre musikken igjen

Til slutt i boken skriver Ruth Lillegraven en flott tekst om de ekstreme dagene i november i fjor da Cohen døde og Trump ble president, med to dagers mellomrom, og lar det hele flyte over av referanser til og bruk av artistens tekster.

Noe som nok en gang påminner om det beste, også med denne tekstsamlingen om Leonard Cohen: Lysten til å gå tilbake til albumene og høre musikken og sanglyrikken – igjen og igjen.

Hyllesten «So Long - en uoffisiell minnekonsert for Leonard Cohen» med nesten 30 norske musikere er i Oslo Spektrum tirsdag 25. april.