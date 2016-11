Krigens sanne ansikt

Ian Buruma: Vekten av skyld. Krigsminner i Tyskland og Japan

Vekten av skyld. Krigsminner i Tyskland og Japan Oversatt av Christian Rugstad

Dokumentar, utgitt på Press forlag

En verden i ruiner, og to land som sto tilbake som skyldige overgripere: Så massiv var den folkelige oppslutningen i Tyskland og Japan om de regimene som begikk krigsforbrytelser at det er vanskelig å si at ikke nasjonene som helhet var delaktige.

Men kan man egentlig vurdere kollektiv skyld, og hvordan kan man kollektivt få til tilgivelse og forsoning?

Etter konsentrasjonsleirene, etter invasjonene, etter tvangsprostitusjonen, etter massakrene på uskyldige sivile, etter krigsforbrytelsene og aggresjonen, satt millioner av innbyggere i Japan og Tyskland tilbake i 1945 med vissheten om at de voldsideologiene de hadde fulgt ikke lenger representerte et drøm om en bedre verden, men snarere tvert i mot var blitt et mareritt.

Japansk taushet

Ian Burumas feirede bok fra 2013 om 1945, År null, kom i fjor ut i norsk oversettelse. Årets norske utgivelse av Vekten av skyld, Wages of guilt kom ut på engelsk for over 20 år siden. Den peker fram mot mange av elementene i fjorårets bestselger.

Jeg leste Vekten av skyld på engelsk for første gang for 15 år siden, på et hurtigtog som bragte meg gjennom Tyskland. Boka var passende nok en slags reise ut av en utbombet hovedstad fram til Europas moderne stormakt, parallellført med Japans tilsvarende forvandling fra trehusbyer til hypermoderne innovasjonsland.

På hotellrommene jeg bodde på i Tyskland den gangen, kunne jeg når som helst skru på en tv og uforvarende dumpe innom et tv-program som handlet om andre verdenskrig, gjerne om dødsleirene. For en som er vokst opp med Monty Pythons slagord «Don´t mention the war!» var det om ikke overraskende, så stadig litt forbløffende.

Hvis det er noen som nevner krigen, er det jo tyskerne selv.

Det motsatte er tilfellet i Japan, dokumenterer Buruma i denne boken. Den kollektive fortrengningen av krigsforbrytelsene begått under Stillehavskrigen sporer han i alt fra offisielle uttalelser til Disneyland i Tokyo. Undersøkelsene hans strekker seg fra historiske kilder til reiser til Auschwitz og Hiroshima.

Der tyske myndigheter har bedt om unnskyldning, har japanske i all hovedsak klamret seg til et narrativ om at Japan ble et uskyldig offer for atombombene, og forsøkt å stoppe skolebøker som omtaler Nankin-massakren.

En klassiker

Vekten av skyld ble med meg gjennom Tyskland den gangen, og har blitt med meg siden: Det er en bok jeg ofte refererer til, og som sitter i meg. Jeg husker hvor tung boka var å lese, og skyldte lenge på mine sviktende engelskkunnskaper.

Når jeg nå leser den i en flott norsk oversettelse, kjenner jeg Buruma igjen i språket og skjønner at den langsomheten som boken krever, skyldes at den er så innholdstung og gjennomarbeidet undersøkelse.

Buruma beveger seg mellom populærkultur, politikk og historie, sosialpsykologi og reiseskildring, utvunget og elegant, men aldri lettvint.

Dette er uten tvil en moderne klassiker om krigsoppgjør og skyld, fortrengning og tilgivelse.