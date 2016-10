Krimanmeldelse: En virkningsfull cocktail av sex, vold og død

Forfatter: Chris Tvedt

Tittel: Den som forvolder en annens død

Krim

Cappelen Damm

Da jeg leste Chris Tvedts nye (og denne gangen tydelig bergensbaserte) krim, slo det meg at det burde være flere bøker med en strafferettsadvokat i hovedrollen her på berget.

I USA er advokatkrim ekstremt innarbeidet. I Norge er denne subsjangeren temmelig sjelden kost, til tross fo at en advokat, som befinner seg mellom barken og veden, kan en kanskje si, er velegnet til å kaste lys over forbrytelsenes dypereliggende årsakssammenhenger. Skjønt advokat og advokat.

Mikael Brenne agerer som en klassisk, smårufsete privatdetektiv utdannet på Varg Veum-akademiet. Sta og egenrådig, ensom og kvinnekjær, grunnleggende konfronterende i stilen både ovenfor politi og påtalemakt.

Voldsdømt forfatter

Brenne påtar seg å forsvare den voldsdømte Josef Mardal som blir tiltalt for det stygge sexdrapet på forfatteren Barbara Blomberg. De to ble kjent da hun holdt skrivekurs for de fengselsinnsatte, og den tatoverte kraftkaren og forhenværende death metal-musikeren Mardal er så litterært begavet at han gjør en brakdebut med et knippe dystre og skittenrealistiske noveller.

Brenne misliker sin brautende klient samtidig som han lar seg besnære av den mørke utstrålingen hans, og da Mardal blir funnet skyldig er Brenne ikke overbevist om at siste ord er sagt. En nagende uro som forsterkes av at en nær venninne av Blomberg som Brenne har gjenopptatt forholdet til bare for å bli uforklarlig dumpet, også blir drapsoffer.

Uhyggeskapende

Den selvbestaltede etterforskningen fører Brenne vidt og bredt omkring, ispedd bomskudd og blindgater. Spenningen skrur seg bra opp og den språklig sett nokså gjennomsnittlige Tvedt har et særlig godt grep om scener der vår mann må utforske den vestlandske kystnaturen og forfalne småbruk om hverandre, og avstanden viser seg å være kort fra det sanselig idylliske til det rått uhyggeskapende. Da er det vanskeligere å se at vi kommer helt inn i menneskenaturens irrganger.

Som så ofte før i krimverdenen blir ondskapen mer en utvendig talemåte enn en påtrengende metafysisk realitet, selv om Tvedts tilnærming slett ikke er ueffen. De bibelhistoriske kunnskapene er derimot skrøpelige. Å skrive at Gud åpenbarte seg for Paulus i en brennende (torne)busk på veien til Damaskus, blir direkte feil. Den opplevelsen må godskrives Moses på Horebfjellet. Rett skal være rett.