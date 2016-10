Krimanmeldelse: Velbegrunnede konspirasjonsteorier

Jan Mehlum: To komma åtte sekunder

Er det noe kriminalromanen ernærer seg av, så er det virkelige hendelser. Det naturalistiske, ja, det rent dokumentariske preget, er et ideal sjangeren aktivt etterstreber, også der den ikler seg fantasiens gevanter. Slik sett går det en klar linje fra Truman Capotes faktabaserte gjengivelse av et grufullt familiedrap i Kansas i klassikeren In Cold Blood fra 1965 og frem til Jan Mehlums fiktive, men plausible nyskriving av omstendighetene rundt den norske sivilingeniøren Jan Wiborgs død.

Omstridt selvmord

Wiborg var mannen som satte store spørsmålstegn ved de meteorologiske måleresultatene som var sterkt medvirkende til at den nye hovedflyplassen på Østlandet ble lagt til Gardermoen og ikke Hurum. Politietterforskningen etter at han falt i døden fra et åpent hotellvindu i København i juni 1994, trakk raskt den slutning at han hadde begått selvmord.

Fra flere hold er det senere sådd tvil om denne forklaringsmodellen - en tvil Mehlum spinner videre på. At han i et etterord har funnet det nødvendig å redegjøre for arbeidsmetodene sine, viser hvor sensitivt forholdet er og kanskje må være mellom den etterprøvbare virkeligheten og litterære streiftog i den.

Gravejournalist

Mehlums mangeårige helt, Tønsberg-advokaten Svend Foyn, er en arketypisk 68-er med dyre vaner og en samfunnskritisk meningsdannelse som går på autopilot. Han blir oppsøkt av en tidligere flamme, gravejournalisten Amanda Riley, som vil ha assistanse under et risikabelt oppdrag i Kongens by. Den bevisst dumdristige Foyn sier ikke nei, og uten å være for løsmunnet om de påfølgende hendelsene, slipper Riley, som Wiborg, heller ikke han levende fra hotellrommet sitt.

Stykkevis og delt kommer det for en dag at uhumskhetene hun var opptatt av - blant annet barneprostitusjon - har forbindelseslinjer til Wiborg-saken.

Bruksprosa

Problemet for Foyn og sekundært for leseren, er at vi er langt fra begivenhetenes episenter i både tid og rom. Det aller meste har allerede utspilt seg. Vi kommer inn i forholdsvis lavintensiv etterkant. Allikevel, og på tross av Mehlums litt knudrete bruksprosa og overflatiske og eplekjekke menneskeskildring, griper historien ikke så rent lite. Spenning i en kriminalroman kan være så mangt.

I To komme åtte sekunder er spenningen i første rekke knyttet til at vår slumrende rettferdighetssans vekkes til live. For forfatterens vedkommende er ikke det nok til å ha skrevet en god kriminalroman, men det er faktisk nok til å ha skrevet en lesverdig en.