Kristin Sørsdal oppdaget Elena Ferrante: - Ferrante har løftet oversetteren frem i lyset

Kristin Sørsdal er kvinnen som oppdaget Elenea Ferrantes forfatterskap og tok det med hjem til Norge. Hun overtalte Samlaget til å få oversette bøkene og de er nå blitt en gullgruve for det lille nynorskforlaget.

Opplaget i Norge er på over 200.000.

Lidenskap og klasseforskjeller

Feministen Elena Ferrante er forfatteren uten ansikt, navnet er et pseudonym. Sørsdal er bøkenes budbringer her hjemme. I Ferrantes bøker følger vi venninnene Lila og Elena fra det fattige arbeiderstrøket i Napoli. Her er historier om lidenskap, klasseforskjeller og identitetssøken.

Bøkene er blitt en verdensomspennende suksess og er utgitt i 44 land. Nå er den fjerde og siste boken i Napoli-kvartetten ute, men Samlaget har enda tre Ferrante-bøker i ermet.

Våren 2017 kommer Svikne dager, også den i Sørsdals oversettelse.

Sørsdal har et nært forhold til Italia. Hun dro til Napoli som 19-åring og ble værende et par år. Hun ville ut i verden, jobbet som vaskedame, på diskotek og nattklubber det første året, og studerte ved Universitetet i Napoli det andre året.

– Jeg bodde i en av de beryktede bydelene i Napoli, minnes hun.

Uinteressant hvem som er Elena Ferrante

– Du har jobbet med oversettelsene i flere år, har du på noe tidspunkt hatt kontakt med Elena Ferrante under arbeidet med oversettelsene?

– Nei, ikke i det hele tatt.

– Ikke engang på epost ?

– Nei, absolutt ikke. Alt går gjennom det italienske forlaget.

Sladder fra akademia og øvre middelklasse

Ferrante debuterte i 1992 og har klart å holde identiteten skjult frem til nå.

Nå hevdrer den italienske journalisten Claudio Gatti å kunne sannsynliggjøre at det er oversetteren Anita Raja som er kvinnen bak Ferrante-pseudonymet.

– Hva synes du om spekulasjonene om Ferrantes identitet ?

– Det er sladder fra akademia og den øvre middelklassen, sier hun indignert.

– Hvordan forholder du deg til det?

– Det spiller ingen rolle for forfatterskapet. Det har i fem år vært hevdet at det er Anita Raja som er forfatteren. Elena Ferrante er en forfatter som ønsker å ha et forfatternavn og jeg skjønner ikke hvorfor man skal mase sånn med det, sier oversetteren.

Alle livets floker

Ferrante skriver om livets floker, selve livets flokethet. Det er et bilde hun bruker litterært, så hun kan nøste opp og samle alle livets tråder.

– Hva er din forklaring på suksessen? Er det stemmene i bøkene?

– Som leser møter man en intens stemme som kaster seg over deg. Man tenker kanskje at nå orker jeg ikke mer Ferrante, men man blir lett fanget inn i det. Man blir sugd inn i et univers.

– Som alle mennesker er jeg splittet i tusen biter

I Norge er Sørsdals blitt Ferrantes budbringer og bøkenes ansikt utad.

– Hvordan trives du i den rollen?

– Jeg trives, men som alle mennesker er jeg også splittet i tusen biter. Noen biter liker å skinne og stråle, og noe i meg sier bare fy f. ... Men det er noe nytt at oversettere blir intervjuet. Når sto en oversetter sist på scenen?

- Du har bidratt til å synliggjøre og tydeliggjøre oversetterens rolle ?

– Ja, og det er takket være Ferrante. Å være oversetter er nesten som å være en vaskehjelp, fordi det er så ekstremt dårlig betalt. Du kan ikke klare å forestille deg hvor lite utbytte det er. Men hvis vi oversettere skulle fått en anstendig lønn, ville det nok blitt oversatt langt færre utenlandske bøker. For det koster å gi ut oversatt litteratur.

– Og språkvaskerne er enda dårligere betalt ?

– Ja, det er de. Og språkvaskerne er helt uunnværligere. Det er en kollektiv greie å oversette bøker og flere som bidrar til tekstarbeidet. Som oversetter er jeg som en sliten vaskefille. Det tenker jeg ofte på når jeg har mine 12-timersdager i helgene og sitter og filer på språket.

– Jeg tror vi er litt dumme. Det er flest kvinner som er oversettere, vi er flinke piker og vi nøyer oss med lave honorarer.

Oversetternes arbeide må vurderes

Sørsdal synes ikke bøker burde anmeldes uten at oversetterens arbeide også vurderes.

– I amerikanske bøker er det ofte også bilde av oversetteren og en liten biografi. Sånt er viktig. Bare det at jeg nå intervjues som oversetter er viktig for hele yrkesgruppen.

– Men mange tror jo at jeg er blitt rik fordi Ferrante-bøkene selger så godt, men slik er det ikke. Standardkontrakten for alle oversettere i Norge i dag er på 199 kr. per 1000 tegn. Det er en god kontrakt i forhold til andre land, men man kan ikke leve av det.

– Jeg har tjent litt ekstra de siste årene fordi bøkene er innkjøpt av Bokklubben og Lydbokforlaget. Jeg tjente 430.000 kroner i fjor og det er mer enn jeg pleier. Jeg fikk tre ekstra månedslønner av Samlaget fordi jeg har brukt mye tid på å promotere Ferrante-bøkene.

– Det er et kvinneras

Det kommer tre Ferrante-bøker til i 2017 og 2018.

– Hva kan du si om Svikne dager som kommer til våren?

– Den er fæl, det er et kvinneras.

– Og med den samme intensitet som Napoli-kvartetten ?

– Den er mye mer intens. Det var den boken jeg i 2008 opprinnelig ville oversette. Det er en tøff kvinnestemme vi møter. Ferrante er feminist og oppriktig opptatt av kvinnerollene. Også det litt skitne kvinnelivet. Hun ser kvinner som mennesker, hun ser damer som river seg i håret i desperasjon og harme, på grunn av sjalusi, men de er ikke mentalt syke av den grunn.

Ikke bare vaskefille, men også fritt slør

– Hvordan har oversetterjobben påvirket ditt eget forfatterskap?

– Det har hvertfall ikke påvirket salget av mine egne bøker, men jeg må rense hodet mitt snart. Det er mye Ferrante-stemmeskurr der nå, sier hun.

– Hvordan lever du ditt liv?

– Jeg bare jobber. Jeg bor halvparten av tiden på Tromøya og i Roma, også har jeg noen lengre opphold i Hellas.

– Det er takket være oversetterjobben at jeg har så stor frihet, kan reise og bo flere steder. Som oversetter er jeg ikke bare en vaskefille, men også et fritt slør, sier Kristin Sørsdal.

Fakta: Oversetteren Kristin Sørsdal 50 år Mor til tvillinggutter på 23 år. Forfatter og oversetter som har stor suksess med oversettelsene av Elena Ferrantes bøker. Bor på Tromøya utenfor Arendal og i Roma, ca halve tiden på hvert sted. Reiste til Napoli 19-åring, hadde ulike strøjobber og studerte ved universitetet. Utdannet lærer, har mastergrad i italiensk språk og litteratur fra Universitetet i Bergen, Jobbet mange år med norskopplæring for innvandrere.

– Oversetterne gir oss verdenslitteraturen

Eve-Marie Lund, oversetter fra nederlandsk, fransk, engelsk og italiensk

– Det ligger et enormt arbeid bak enhver bok som får nytt språk. Oversetterne gir oss verdenslitteraturen, sørger for at bokens sjel lever videre og forfatterens stemme når frem. Vi må forstå personene, omstendighetene, epoken og språket i alle former og variasjoner. Et fast forord av oversetteren vil være en god idé. Viktige oversettelser bør alltid anmeldes. Det er kulturformidling. Her må mediene og forlagsbransjen gjøre jobben sin på en helt annen måte enn nå.

Ika Kaminka, kunsthistoriker, oversetter fra japansk og engelsk, leder i Norsk Oversetterforening

– Ferrante-bøkene har betydd mye for å synliggjøre oversetterne. Det at noen bøker blir oversatt til så mange språk samtidig, gjør at det blir oppmerksomhet om selve oversettelsene. Det er absolutt på sin plass at oversetterne synes bedre i bøkene, gjerne med et bilde og en liten biografi, men det har ikke vært så lett å få gehør for hos forlagene for det. Forlaget Oktobers oversatte poesi-serie er et hederlig unntak.