Jeg heter Kristoffer, og i dag ble jeg medlem av Facebook. Dette er min første, og ganske sikkert siste, Facebook-post. Jeg vil at du skal LIKE og DELE den, og nå skal jeg fortelle deg hvorfor.

Slik starter skuespilleren Kristoffer Joner innlegget, som nå sprer seg med vindens hastighet på Facebook. Den prisbelønte skuespilleren, som vi kjenner fra filmer som blant annet Gymnaslærer Pedersen, Villmark, Den siste revejakta og Bølgen, har hisset seg opp over et innlegg Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug la ut på sin egen Facebookside 14. november.

Her viser statsråden til et innlegg i storavisen New York Times, som skriver at Norge er det mest bestemte landet av alle europeiske and i å returnere afghanske asylsøkere med avslag.

- Forkastelig

På Facebook hyller Listhaug oppslaget og oppfordrer sine følgere til å «Lik og del hvis du er enig!»

Dette har fått Joner til å reagere. Og altså til å ta steget inn i Facebook-verden.

«At en som representerer landet vårt fryder seg over medmenneskers tragedie, er forkastelig. At hun i tillegg bruker en "LIK og DEL"-taktikk for å spre disse holdningene ut til flest mulig folk, vil ikke jeg være bekjent med. Og er dessuten ganske kvalmende», skriver han i innlegget som ble lagt ut mandag kveld.

Men det stopper ikke der. Joner gjør som statsråd Listhaug. Han ber sine følgere, som naturlig nok ikke var så mange ettersom han ikke har hatt noen følgere før i kveld, om å like og dele innlegget. Dog med en liten vri.

I innlegget, som allerede er blitt delt over 20.000 ganger, ber han leserne om å donere 100 kroner til NOAS – Norsk organisasjon for asylsøkere, i Sylvi Listhaugs navn.

Personlig takkekort

«For hver eneste donasjon som kommer inn, vil Sylvi Listhaug motta et personlig takkekort fra NOAS. Mitt håp er at hun skal få et trailerlass. Og føler skammen.», skriver Joner. Kristoffer Joner sitter forøvrig som bystyrerepresentant for Arbeiderpartiet i Stavanger.

Aftenposten har ikke lykkes å komme i kontakt med Joner i kveld.

Til Stavanger Aftenblad sier imidlertid Jones at dette er Listhaugs egen feil.

– Hun har vært litt for bråkjekk og litt for tøff i trynet. Oppfører du deg på den måten, får du reaksjoner. Det er ikke slik at alle skal bo i Norge, men folk må bli skikkelig hørt og saken vurdert på en ordentlig måte. Hvis ikke, begynner dette å bli en stat jeg ikke liker, sier han til avisen.

Ann-Magrit Austenå, generalsekretær i NOAS, bekrefter overfor Aftenposten at det er Joner selv som har tatt initiativ til kampanjen.

– Joner gir uttrykk for det svært mange andre mener, nemlig at det ikke er greit at en statsråd ikke klarer å ta inn over seg hvor dramatiske konsekvenser hennes egen politikk har, spesielt for barn, sier Austenå.

Halv million

Får timer etter at innlegget ble lagt ut mandag kveld, hadde allerede over 4800 personer donert 100 kroner til NOAS.

– Jeg synes det er et snedig grep Joner har tatt. Han gjør som Listhaug og oppfordrer leserne til å dele og like. Samtidig snur han 180 grader rundt og gjør dette til et positivt grep ved at han oppfordrer alle til å donere penger til oss, sier Austenå.

Dette er penger NOAS sårt trenger. På forslaget til neste års statsbudsjett ble overføringene til NOAS kuttet med 2,1 millioner kroner, penger som blant annet brukes til fri rettshjelp for asylsøkere.

Ble fjernet

Ved 21-tiden ble innlegget til Joner fjernet fra Facebook, for så å bli republisert.

– Vi fikk høre at innlegget ble fjernet av Facebook fordi mange hadde rapport det inn. De ville ha det bekreftet at dette virkelig var en ekte profil. Så fikk vi beskjed om at innlegget ble tatt ned fordi trafikken var så stor. Men nå er det altså oppe igjen, og det er Joner selv som har laget dette, sier Austnå i NOAS.

Det har ikke lykkes å få statsråd Sylvi Listhaug i tale nå i kveld. På sin egne facebooksider har statsråden imidlertid kommentert aksjonen.

«Jeg tenker det at folk må få bruke pengene sine på det de vil. Hvis de skal donere i mitt navn vil jeg nok heller at de hadde donert til noen som hjelper flyktningene i nærområdene der de fleste er. Det hadde vært bedre anvendte penger enn til en interesseorganisasjon for asylsøkere», skriver Listhaug.