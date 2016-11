Kristoffer Joner var ikke alene. Reklamebyrået Anorak sto bak kampanjen for NOAS

Aftenposten i samarbeid med Medier24.com. Les mer om samarbeidet her.

Fire timer etter at skuespiller Kristoffer Joner mandag kveld startet en aksjon på Facebook rettet mot innvandringsminister Sylvi Listhaug(Frp), hadde NOAS fått inn 1,3 millioner kroner som skal gå til å gi asylsøkere informasjon og bistand, skriver Medier24.com

Tirsdag morgen var beløpet doblet – til 2,6 millioner kroner.

Da hadde kampanjen fått solid fart i sosiale medier, nettaviser og kanskje ekstra fart etter at Joners Facebook-profil en kort stund var nede.

Men som mange i medie- og kommunikasjonsbransjen nok har tenkt seg: Joner var ikke helt alene om kampanjen.

Anorak gjorde jobben

Bak innlegget, bildet og SMS-aksjonen med helt egen kode, står nettopp organisasjonen NOAS (Norsk organisasjon for asylsøkere) – og til kampanjen har de fått hjelp fra reklamebyrået Anorak.

Det fortalte generalsekretær Ann-Magrit Austenå til NRK Kulturnytt tirsdag morgen:

– Engasjementet fra Kristoffer Joner er ekte, og så har han fått hjelp til det han ikke kan. Han er for eksempel ikke på Facebook fra før.

Hvilken rolle har NOAS spilt i dette?, spurte programlederen.

Austenå svarer:

– Vi kontaktet Anorak, som kunne tenke seg å gjøre noe gratis for oss. Og så var det en som er venn med Kristoffer Joner, og de hadde snakket om dette med Listhaug, asylbarn og så videre. Joner hadde et ønske om å melde noe, og om vi kunne tenke oss å være formål for dette.

Tror ikke noen føler seg lurt

– Hvor mange tror du føler seg lurt når et reklamebyrå og NOAS står bak?, spurte programlederen.

– Jeg tror ikke det er noen grunn til å føle seg lurt. Det er to venner som har snakket om noe som engasjerer dem veldig, og poenget til Kristoffer Joner var å snu 180 grader på retorikken til Sylvi Listhaug, sier Austenå.

Det har de altså klart, og pengene kommer godt med: NOAS har et budsjett på 20 millioner kroner, og melder nå at de holdt på å gå inn i en nedbemanningsprosess og dermed mindre rettshjelp for asylsøkere.

– Men et angrep på en minister, da – hvor lurt er det fra NOAS?, spurte Kulturnytt tirsdag.

Austenå svarte slik:

– Dette er ikke et angrep på en minister, men det er kritikk av hvordan makt utøves og hvordan en statsråd snakker om mennesker.

77.000 likes og 46.000 delinger

I Joners innlegg – som altså er laget i samarbeid med reklamebyrået Anorak – går han til angrep på Listhaugs innlegg 14. november.

Tirsdag morgen er innlegget «likt» over 77.000 ganger, og delt 46.000 ganger.

I Listhaugs opprinnelige innlegg henviser Frp-statsråden til en artikkel iv New York Times som omtaler Norges strenge asylpolitikk.

Listhaug oppfordrer alle til å like og dele innlegget, noe som får skuespilleren til å rase.

– At en som representerer landet vårt fryder seg over medmenneskers tragedie, er forkastelig, skriver Joner, som altså oppfordrer alle til å gi asylsøkerorganisasjonen et bidrag på 100 kroner til deres arbeid – i Sylvi Listhaugs navn.

– For hver eneste donasjon som kommer inn, vil Sylvi Listhaug motta et personlig takkekort fra NOAS. Mitt håp er at hun skal få et trailerlass. Og føler skammen, skriver Joner videre.

Listhaug har lagt merke til Joners innlegg, og skriver på Facebook at skuespillere, kommentatorer og resten av venstresiden har hevet seg på hylekoret.

– Hva vil dette hylekortet? Vil de ha svenske tilstander i Norge? Vil de at alle skal få bli om de behøver beskyttelse eller ikke? Vil de ha åpne grenser? Jeg blir iallfall ikke klok på dem, skriver innvandrings- og integreringsministeren på facebook.

PS! Undertegnede var en av de mange tusen som delte innlegget mandag kveld, og ga penger til NOAS.