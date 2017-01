Kristopher Schau: – Jeg blir bare dummere og dummere, men lager nok bedre låter

– Jeg tror ikke folk trodde på oss da vi fortalte at vi skulle gi ut plate hvert år, sier 46-åringen før han fortsetter:

– Det er jo litt upraktisk for oss i bandet, men veldig praktisk for fansen. Eller vent, det er deilig for meg også: Tenk å kunne starte nyåret med å gi ut en helt fersk skive – starte året med det kuleste og deiligste som finnes!

At Schau nå kan glede seg til hver mandag på nyåret er ganske tilfeldig, for The Dogs skulle egentlig bare være et prosjekt hvor seks musikere med ulik musikalsk bakgrunn samlet seg for å lage en låt.

– Men så var det så gøy, og vi har etterhvert vokst inn i bandet sammen. Det var aldri en plan at det skulle være noe, men så har vi sammen blitt noe.

Aftenposten møtte Schau og bandmedlem Roar Nilsen på kafé i juletida, og der kunne de fortelle at 2016 har vært et bra år for bandet:

– Sjeleglad vi fikk applaus

Rundt 80 konserter spredt rundt i landet, tre ukers turne i Skandinavia med Kvelertak og de varmet opp for Bruce Springsteen i sommer – foran 37.000 mennesker i Frognerparken.

– Det var helt supert, men jeg var sjeleglad da vi fikk applaus – for det var så stort og så mange mennesker, forteller Nilsen før Schau skyter inn:

– Da jeg sto på scenen tenkte jeg et lite øyeblikk at dette er for stort. Vi trenger ikke å bli så store som dette, for publikum ble så små – de ble bare til en masse som fylte området. Men herregud, det var gøy!

Likevel er målet for Schau og resten av bandet at dette skal bli til noe de kan leve av, men det er fortsatt et stykke dit. Derfor har så å si alle bandmedlemmene en annen jobb på siden: En er frisør, en annen pubeier, mens resten jobber med musikk innenfor ulike felt.

– Det er ikke så mange band innenfor sjangeren rock som klarer å leve bare av det man tjener som musiker, men gleden av å få det til er verd mye i seg selv, sier Nilsen.

– Andre ting gjør jeg kun for å få penger

På CV-en til Schau kan man se at han har vært innom mye forskjellig opp gjennom årene: Humor på TV, egne radioprogram og podkaster, skribent og tegneserieskaper. Men på spørsmål om hva han skal gjøre fremover nå, er han klar i sin tale: The Dogs. Alt annet skal bort.

– Jeg vil bare spille med dette bandet, spille mest mulig – over alt. Få bort alt det andre forstyrrende greiene, mindre av det og mer av The Dogs. De andre tingene jeg gjør er kun for å få penger til husleien.

Anmeldelse av «Swamp Gospel Promises»: - Byr på gospel i garasjen

Det er 46-åringen som står bak all teksten og 80 prosent av musikken. Det gjør at han får med seg mindre og mindre av alt annet som skjer rundt bandet.

– Jeg merker at jeg bryr meg mindre og mindre om ting, for The Dogs fyller så mye av hodet mitt. Jeg blir bare dummere og dummere, men lager nok bedre låter, humrer han og får anerkjennende nikk fra bandmedlemmet før de begge bryter ut i latter.

Gir seg selv en utfordring

For Schau betyr The Dogs en del rutiner – noe han liker godt.

– Vi gir ut «Death By Drowning» i januar, så skal vi på turne i Norge i februar og mars, i april og mai skal vi øve inn skiva som kommer til neste år, mens i juni og juli skal vi spille på festivaler. Så blir det tur til i studio for å spille inn neste års plate. Og akkurat slik skal det bli i 2018, 2019, 2020 – ja, du ser tegninga.

Det er bare ett problem med rutinen bandet har jobbet seg inn i:

– Det skal godt gjøres at noen klarer å huske en skive som ble gitt ut den aller første dagen i året når de skal oppsummere årets beste album.