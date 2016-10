Kulturministeren dropper budsjettpresentasjonen

Statsbudsjettet legges fram 6. oktober. De ulike fagstatsrådene deltar vanligvis på presentasjonen av egne budsjetter, men i år vil framleggelsen skje uten kulturministeren, skriver Dagsavisen.

– Jeg ble invitert av Vatikanet til denne globale konferansen for å forsterke arbeidet med bærekraftmålene til FN, blant annet jenters rett til utdanning. Jeg skal også presentere en norsk suksesshistorie, nemlig likestilling og likeverd. Jeg mener det var riktig å takke ja, skriver Helleland i en epost til NRK.

Les også: Dette er kulturlivets forventninger til statsbudsjettet

– Uvanlig valg

Kommunikasjonssjef Hanne Gjørtz i Kulturdepartementet sier til Dagsavisen at Helleland vil være tilgjengelig for kommentarer til budsjettet så langt det er mulig.

Fraværet har skapt reaksjoner både blant politikere og i kulturlivet.

– Dette er et uvanlig valg av kulturministeren. Budsjettet er enhver statsråds viktigste sak, sier Bård Vegar Solhjell, kulturpolitisk talsmann i SV og tidligere statsråd.

Gjennomslag

Leder i Norsk Filmforbund, Sverre Pedersen, sier han er overrasket over valget.

– Det kan være et uttrykk for at hun ikke har fått gjennomslag for sine saker i budsjettkampen mellom ministrene. Vi skulle ønske at Helleland var mer tydelig til stede i kampen for kulturfeltet, sier Pedersen.

Mediepolitisk talsmann Geir Jørgen Bekkevold i KrF sier han har forståelse for at Hellelands fravær har skapt reaksjoner, men han tolker det ikke som et signal om at det ventes mange kutt i årets budsjett.