Kunst: Gransker det velkjente på ny

Fakta: Det nye mennesket Kunstner: Victoria Pihl Lind Hvor: NoPlace, Oslogate 2B Når: 28 august–4. september

I den ene delen av Victoria Pihl Linds nye verk befinner oss ved fergeleiet i Fårösund på Gotland. Det er kø, som ved ethvert fergeleie. Noen går til og fra fergen, andre er kanskje på vei til butikken, trening eller på luftetur med hunden. Dette er en kjent scene for oss, fordi alt vi ser, alle vi ser, kommer fra et sted og skal til et sted vi er fortrolig med. Det som utfolder seg her er hverdag. Det vante – som er mer eller mindre det samme overalt i verden.

Men så dukker det opp et par menn.

Myndige menn

Mennene pendler frem og tilbake mellom bilene uaffektert av det som ellers pågår og at de sperrer for trafikken. Er de uteliggere eller mentalt syke? Neppe. De ser friske og sterke ut. De skrider frem med myndighet, mens de speider etter noe, eller noen.

Filmen er tvetydig, for det finnes ingen åpenbar plass for disse karene i kretsløpet av handleturer, hundeluft, arbeid, familie og alt det andre velkjente våre liv består av. Det finnes ingen kontekst som forklarer deres adferd.

Noplace

Gransk det vante

Når en fremmed dukker opp og oppfører seg rart, avvises han eller hun ofte som mentalt syk, uteligger eller fyllik. Men her går ikke dét: mennenes insisterende myndighet, og måten de bryter opp flyten i gaten på, gjør at vi ikke kan avvise dem som utskudd.

De signaliserer at de vil noe, men vi vet ikke hva.

Nysgjerrighet

Det filmen har på hjertet kommer til syne i denne asymmetrien mellom mennenes uforklarlige adferd og den trivielle hverdagen vi alle kjenner så godt. Gjennom forsøket på å skjønne mennene ender vi nemlig opp med å granske det velkjente på ny, som om det skjuler seg noe nytt – en forklaring – under hverdagens overflate.

Det er denne oppmerksomheten, denne nysgjerrigheten på det oversette, som er filmens nav.

En annen verden

For er det ikke slik at vi bør stoppe opp innimellom og tenke grundig over hvordan virkeligheten kunne vært satt sammen annerledes? Er det noe annet, noe vi ikke forstår, som kan skru hverdagen i en annen retning?

Verket er en oppfordring til å se etter alternative orienteringspunkter utenfor galleriet også. Så, hvorfor ikke ta en tur i nabolaget og se på det ut fra den synsvinkelen de menneskene og de tingene du ikke kjenner eller forstår inviterer til? Du vil garantert se noe du ikke har sett.

Skjøre identiteter

I det andre verket på utstillingen ser vi en mann som lager et rudimentært hjem på en strand, mens vi blir fortalt, i voice-over, om en annen kar som bestemte seg for å forlate arkitekt-jobben og bli leiesoldat.

Der vi tidligere forble i den samme jobben og familien i år etter år er våre liv nå mer midlertidige. Billige flybilletter og fellesskap på nett gjør det mulig å slippe alt du har og forandre identitet over natta. Der den første filmen påpekte verdien av å se forbi det vante, handler dette verket om hvor skjøre vi er blitt i en virkelighet hvor vi, til enhver tid, kan bli en annen.

Noplace

Våre liv

Dette verket er ikke så vellykket som det det andre, men berører noe viktig – nemlig hvor flytende, og lite forankret, våre identiteter er blitt.

Dialogen mellom verkene setter igang en grubling rundt tradisjon og fornyelse, det vante og det uvante, som ber oss senke hastigheten og vurdere hvordan vi lever våre liv. Dét trengs jo. Spesielt om vi tar oss tid til å dyrke nysgjerrigheten de to karene i Fårösund gjør oss oppmerksom på.