Kunst: Her er utstillingen som kan lære oss å beskrive det vi ser.

Seeable/Sayable

Kunstnernes Hus/Grotten/Litteraturhuset

28. oktober–29. januar

Fakta: Om utstillingen Seeable/Sayable er kuratert av Ida Kierulf og Helga-Marie Nordby Utstillingen inkluderer et performanceprogram i Grotten, hvor Wergeland bodde, og en serie paneldebatter og forelesninger på Litteraturhuset. Dette er første gang Kunstnernes Hus og Litteraturhuset samarbeider om en utstilling. I utstillingen er også en avdeling med nyskrevne ekfraser kuratert av forfatter Eivind Hofstad Evjemo. Blant de andre kunstnerne er Bas Jan Ader, Marcel Broodthaers, Ester Fleckner, John Giorno, Olav Christopher Jenssen, William Kentridge, Solveig Lønseth, Mercedes Mühleisen og Peter Wächtler. Forfattere som er med er Kristin Berget, Rune Christiansen, Victoria Durnak, Victoria Kielland, Morten Langeland, Cecilie Løveid, Øyvind Rimbereid og Henrik Wergeland. På performanceprogrammet finner vi Nils Bech, John Giorno, Øyvind Rimbereid, Tori Wrånes og Ragnhild Aamås. På Litteraturhuset er det faglige innslag av blant andre Gunnar Danbolt, Pia Maria Roll, Lotte Konow Lund, Ole Robert Sunde, Kaja S. Mollerin, Håkon Bleken, Tom Egil Hverven, Rune Christiansen, Anne Carson og Linn Ullmann.

Under et kornete sort/hvitt-foto av blomster i en vase står det «there isn’t time». Blomstene er for lengst døde, så deres tid er ute (John Baldessaris verk er fra 1997) og Goya-verket tittelen referer til er det ikke spor av.

Friksjonen mellom språk og bilde drar oss inn i refleksjonen.

Blomstenes tid

Baldessari er i dialog med flere blomster på utstillingen, deriblant Henrik Wergelands Gyldenlakk på den andre siden av rommet. Det var denne blomsten – som er innrammet og tørket – dikteren beskrev i Til min Gyldenlak. Gyldenlakken gir et virkelighets-kick, fordi vi ser noe vi tidligere bare har kjent i litteraturen.

Store avstander krymper til et intimt møte mellom oss og Wergeland, for på tvers av 170 år ser vi samme blomst.

Handout

Tom beskrivelse

Ekfraser – beskrivelser av bilder i ord – står sentralt her, men temaet blir raskt utvidet til menneskers evne til å sette ord på virkeligheten.

I Jan Freuchens Forward-looking statements ser vi multinasjonale selskapers beskrivelser av fremtiden på store tavler. At tavlene er falt fra hverandre illustrerer at teksten ikke skildrer virkeligheten meningsfylt for vanlig dødelige: her er bare profittorientert oppramsing av alt som truer selskapenes videre drift.

Euro-krise

Matias Faldbakkens videoarbeid Europe is balding viser en anonymisert persons inntrengende tale, men stemmen er fordreid til det ugjenkjennelige. Sjangeren er kjent fra nyhetsreportasjer, hvor vi forventer at en korrupsjonssak (eller tilsvarende) skal avsløres.

Men bildene som akkompagnerer talen spriker i alle retninger: klipp fra Disney-filmer, romerske fresker, ville rave-parties (blant annet).

Handout

Det vi ser

Både Faldbakken og Freuchen tar opp en forvitring i evnen til å fortelle en sammenhengende historie om virkeligheten. Dette har mange årsaker, deriblant at informasjonsmengden i en digital tidsalder er så enorm at forvirring og kaos blir resultatet. Men også at virkelighetsbeskrivelsen styres for mye av profitt og frykt.

Vi er vitne til flyktningestrømmer, høyrepopulisme, arbeidsløshet, jihadisme og sviktende samarbeidsevner i EU – men det er sjelden vi presenteres for noen tilfredsstillende beskrivelse av det vi ser.

Egne beskrivelser

Det fine med denne utstillingen er at den setter oss i stand til å tenke ord og bilde, virkelighet og språk, fra et utall forskjellige vinkler selv.

Ruth Wolf-Rehfeldts tekster, for eksempel, er ikke bare beskrivelser, men danner selv bilder. Klarer vi å reflektere gjennom slike paradokser forsterker vi vår egen evne til sette ord på det vi ser.

Utdøende språk

Susan Hillers The last silent movie dokumenterer utdøende og døde språk. I en film uten bilder hører vi fremmede ord som oversettes underveis.

Å sette ord på det vi ser har vel så mye med å ta seg tid til å lytte til de beskrivelsene som allerede foreligger, men sjelden blir hørt, som å insistere på egne beretninger.

Betimelig

Det handler om å finne et fellesskap som har rom for måter å fortelle om virkeligheten på som adskiller seg fra de store, offisielle virkelighetsbeskrivelsene. Å høre på stemmer som er i ferd med å forsvinne kan være en fin begynnelse.

Eller se på en blomst med Wergeland.