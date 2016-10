Kunst: Jorn tar Munch ut av rammen

Fakta: Jorn+Munch Asger Jorn (1914–1973) var en dansk kunstner og skribent. Han var medlem av kunstnergruppen COBRA, og en av grunnleggerne av den Situasjonistiske Internasjonale i 1957. Hans skriverier ble gjerne samlet under Institutt for Komparativ vandalisme og er fritt og lekende. Han hadde ambisjoner om 32 bind av 10.000 års nordisk folkekunst, men fikk bare utgitt et mens han levde. Edvard Munch (1863-1944) var norsk maler, grafiker, og spilte en sentral rolle i både ekspresjonisme og påvirket en rekke andre kunstretninger og enkeltkunstnere. Han er den eneste norske maler med ubestridt verdensberømmelse. Han jobbet særlig med menneskelige grunnsituasjoner, men ble mer og mer leken og personlig i de siste årene av sitt liv.

«Det må ikke dannes en myte omkring Edvard Munch, ikke en myte som en tilber og er redd for,» sier Asger Jorn i et intervjue med Pola Gauguin i Dagbladet 29. august, 1945.

Krigen er slutt og han har nettopp sett Munchs alderdomsverker på Nasjonalgalleriet.

Storhet blinder

Kommentaren er høyaktuell fordi den går til kjernen av hvordan kunst – også Munch – ikke bør håndteres. Tendensen til å se seg blind på kunst som «stor» er fortsatt den største sperren for at vi ser den. I ærefrykten stivner fortolkninger og blikket blir ufleksibelt og stivt, der det burde vært nysgjerrig og lekende.

Mot slikt er Jorn effektiv medisin.

Munch Museet

Med og uten maske

Det er mange korrespondanser mellom Jorn og Munch. I Munchs Solbad (1914-1915) ser vi hvordan klippene sklir over i forenklede, dyrelignende, former vridd tvetydige på et vis som minner om Jorns Himmelhunden (1970).

Hos Munch fant Jorn en «spontan figur, et maskebegrep, som blir uttrykk for noe menneskelig,» som han sier i intervjuet med Dagbladet. Der Munch søker å finne den symbolske masken, arketypen, for de grunnleggende livsfølelser og –stemninger, åpner Jorn for spenningene bak masken.

Det er vanlig å se Munchs kunst som uttrykk for livskriser, angst og beven, men sett via Jorn handler de like mye om bevegelse.

Ut av rammen

Ett kunstverk er ikke et sluttet hele, men del av en større livsbevegelse. Kjærlighet, død og naturens sykluser er, som alle vet, mer omfattende prosesser enn et firkantet lerret kan gjøre rede for.

Det enkelte bilde hos både Munch og Jorn er utsnitt av slike prosesser, men trykket i bevegelsen beholdes gjennom de kvernende formene i det enkelte verk. Hos begge ser vi buktende linjer som slynger landskap og figurer mot billedrommets ytterkanter.

Dette er kanskje åpenbart, men noe vi trenger å minnes om, for når vi henger oss opp i arketypene havner prosessene de er uttrykk for i skyggen.

Munch Museet

Urnordisk kunst

Slike spenninger mellom innsiden og utsiden av rammen har også med hvordan vi tenker kunstens forløp å gjøre. Ifølge Jorn hadde kunsthistorien fortrengt en urnordisk kunstform, som han forsøkte å grave frem gjennom egen praksis.

Om han da kom til den rette måten å forstå kunsten på kan nok diskuteres, men det er underordnet den bevegelse han satt igang ved å forskyve forholdet mellom sentrum og periferi, viktig og uviktig, «stor» og «uviktig» kunst.

Egne historier

Jorn åpner for leken, for hvordan vi skal se og fortelle om den kunsten. Slik bemyndiger han betrakteren og ber oss oppdage og fortelle våre egne historier.

Slik et maleri er et utsnitt av en større prosess kan en alternativ kunsthistorie handle om å sette igang historiske bevegelser som virker på det vi ser og hvordan vi ser det.

Munch Museet

Interessant reise

+Munch-serien har vært en interessant reise gjennom Munchs kunstnerskap med andre kunstnere som lupe. Munch + Jorn er en naturlig og fin avslutning, siden vi går til roten av hva vi ser og ser utover rammene. Samtidig savner jeg andre uttrykk som kunne skapt et mer sammensatt bilde – Jorns collager, for eksempel, kunne fint blitt satt i forbindelse med Munchs fotografier.

Men det blir, håper jeg, en annen utstilling.