Da jeg våknet i natt hadde sengen flyttet seg til et helt annet sted i rommet. Ja, faktisk var den fortsatt i bevegelse. Noen meter unna befant min kone seg, i en egen seng, som kretset rundt min.

De speilet hverandre, utførte en langsom sengevals, i nattemørket på Henie Onstad.

Nattens tegning

Under sengene var det festet tusjer som streket opp gulvet i løpet av natten. Om morgenen var det en kjempetegning på gulvet. Var det sengene eller våre drømmer som hadde tegnet? Eller kunstneren?

Høres merkelig ut? Vel, denne utstillingen er en særegen affære. Carsten Höller skaper flytende overganger mellom ting og mennesker, kunst og liv, i hele utstillingen.

Eventyrland

Inngangen er en koksmørk korridor hvor du må føle deg langs buktende veggene for å finne frem. Du vil nøle, undre deg, før du ender på taket, hvor du kan teste ut hvordan det er å fly.

Lenger inn i korridoren fortsetter ferden i en krapp sklie ned i et rom med kjempesopper, en blinkende vegg og flere verk satt sammen av lysrør. Et av dem deg gir følelsen av å kjøre opp og ned i heis – samtidig.

Et annet sted kan du duppe i en saltholdig vanntank som løsner på muskelknuter og forstyrrer retningssansen.

Valgets kvaler

Gjentatte ganger blir du bedt om å ta et valg, oftest om å gå til høyre eller venstre, men det du velger er som den mørke korridoren: du vet ikke utfallet. Du må kaste deg ut i det.

Et sted markerer bokstavene A og B to forskjellige retninger, men når du har gjort ditt valg skifter A til B (eller omvendt), for å understreke at omgivelsene er i stadig forandring og at valg er noe du må ta igjen og igjen.

Helsebringende kunst

Om du tror du kjente Henie Onstads arkitektur, vil altså mye være nytt. Det er, i det hele tatt, vanskelig å snakke om «verk» i vanlig forstand her, siden kunsten er så tett flettet inn i de besøkendes bevegelser. Henie Onstad Kunstsenter er jo også omdøpt til et sanatorium for anledningen, inspirert av helse-anstaltene som tidligere befant seg i området.

Hjem og museum

Om du, som oss, overnatter på Henie Onstad, og gjør et sted som aldri ellers forbindes med søvn, frokost, ja, alle hverdagsaktiviteter mennesker holder på med, til ditt hjem for en natt – ja, da skjer det noe med både deg og stedet.

Når alle vanene fra heimen tas med inn i kunstrommet, plantes inn blant verkene, oppstår en uklar sone mellom hjem og museum som ikke lar seg løse opp så lett.

Fakta: Dette er Carsten Höller Carsten Höller (56) er født i Belgia, men bor og arbeider i Stockholm og Ghana. Han assosieres noen ganger med den relasjonelle estetikken – hvor nettopp menneskelig deltagelse er så viktig for kunstverket – men liker ikke betegnelsen selv. Han er i utgangspunktet vitenskapsmann, men gikk over til kunsten for å forske friere på menneskelig erfaring. Höller er en av de mest toneangivende, internasjonale, kunstnerne i dag og har samarbeidet med en rekke andre kunstnere, deriblant Maurizio Cattelan. Höller har en enorm utstillingshistorikk, men blant de viktigste utstillingene er Experience på New Museum of Contemporary Art (New York) og Reindeers & Spheres på Gagosian Gallery (Beverly Hills, California).

For hva er det som gjør et hjem til et hjem? Hva gjør kunstrom til kunstrom? Hva er egentlig forbindelsen mellom hvem vi er og rommene vi bebor og beveger oss gjennom?

Nysgjerrighet og tillit

Höller skaper en fruktbar desorientering, for det vante blir noe vi ikke har kontroll over og må utforske på ny. Selv ikke i søvne står ting stille. Slik legges det til rette for en forvirring som er forbundet med nysgjerrighet og tillit.

Tilliten må vi vise Höller, og omdefineringene av rom og ting han setter i gang, men nysgjerrigheten har vi fra før.

Lekende utforskning

Helt fra vi er barn er det jo denne lekende viljen til å eksperimentere med det ukjente som gjør at vi lærer noe nytt.

Hvordan denne utforskningstrangen graves frem er utstillingens største kvalitet, fordi det er ved å kombinere det enkle og det komplekse, lek og tenkning, og det kjente og det ukjente, at det hele forenes i opplevelser du må hengi deg til – med nysgjerrighet – for å få noe ut av. Og slik er det med livet også, er det ikke?