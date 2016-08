Kunstanmeldelse: Magnus Wallin gjenoppfrisker evige spørsmål

Fakta: Magnus Wallin (51) Har blant annet stilt ut på Nasjonalmuseet, Vestfossen Kunstlaboratorium, Kistefos-Museet, Bergen Kunsthall, Venezia- og Istanbulbiennalen. Han er representert i samlingene til Moderna Museet og Nasjonalmuseet. Han er representert av Galerie Nordenhake. Wallin bor og arbeider i Malmø.

Det første rommet viser en hvit tavle av typen som tusjes og skrives på i undervisningsøyemed, men her er den dekket av en gaffateip-bred stripe med knokkelrester. På skrå, på den andre siden av rommet, ser vi en skjev smiley med hoftebein til øyne og knokkelhvirvler som munn.

Utstillingens to øvrige rom er definert av 7 helsorte malerier (monokromer), montert litt asymmetrisk slik at det tilårskomne rommet i Oslo Kunstforening får en arkitektonisk vitamininnsprøytning.

Christina Leithe Hansen

Maleriske spøkelser

Wallinns monokromer oppleves umiddelbart som åpninger mot en avgrunn eller en kullsort sjakt. Jeg henter meg raskt inn igjen siden jeg jo vet at dette er malerier, men klarer ikke å fri meg helt fra førsteinntrykket: Etter at fornuften har plassert dem trygt på veggen beholder de et sug i seg, en spøkelsesaktig avgrunnskvalitet. Wallinn introduserer en svak, men effektiv, drømmetilstand i bakhodet, hvor noe eventyrlig eller mytisk siver ut gjennom verkene.

Dét har nok noe å gjøre med at det er blodpulver iblandet bindemiddel verkene består av. Påført i tykke lag for så å slipes ned til en matt og glatt flate med rød glød i seg.

Dobbelteksponert galleri

Den type kunst han baserer seg på – som Kazimir Malevich’ Sort Firkant (1915) og Ad Reinhardts Untitled Painting (1963) – er begge meditasjoner over maleriet, spirituelle øvelser, men uten kroppsligheten og Wallinns eksplisitte dødsforbindelse.

Miksen av kroppsrester (blod) og dødsrefleksjon innenfor rammen av det monokromen gjenoppfinner tradisjonen kontant og enkelt, og fører det hele nærmere oss både emosjonelt og tankemessig.

Mellom læring og død

Stripen med knokkelrester og smileyen, satt sammen av skjelettrester, bringer frem døden der den ikke vanligvis opptrer. Den ligger riktignok i bakgrunnen av monokromen, historisk sett – særlig hos Reinhardt – men knoklene holdes på avstand gjennom den beherskede og reflekterende synsvinkelen slik kunst plasserer oss i.

En smiley er umiddelbar, i øyeblikket – et forgjengelig punktum i en SMS eller en chat på Facebook – men her skrives den inn i evigheten gjennom skjelett-deler. Den hvite tavlen er bokstavelig talt en forståelseshorisont, en påminnelse om at døden er underteksten for all læring.

Leken refleksjon

Seven Monochromes and a Smiley trekker opp linjer mellom dødsrefleksjonen, maleriet, fliret og fabulerende omtenkning av rom.

Noe av grunnen til at utstillingen ikke så lett gir slipp er den emosjonelle appellen: utstillingen griper tak i oss, i våre drømmer og vår angst, og jobber seg videre i en leken refleksjonsbane gjennom former og ting som er kjente for oss, men i Wallinns blod- og knokkel-assisterte bearbeidelser avslører nye sider.

Evige spørsmål

Wallinn setter også igang tankene på et nivå alle kan koble seg til på tvers av aldere, generasjoner og klasser. Slik er denne utstillingen overraskende tilgjengelig og et godt utgangspunkt for å snakke om oss, om menneskene, hva vi vil og hvor vi går og hvor det hele ender.

Han vrir og gjenoppfrisker rett og slett evige spørsmål. Og gir oss et sted å prate om dem i.