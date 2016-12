Kunståret 2017: Tid for å oppdage den ukjente Munch

Det er mye å glede seg til på kunstfronten i 2017. Munchmuseet på Tøyen satser stort på utstillingen «Mot skogen. Knausgård om Munch». Utstillingen er kuratert av forfatteren Karl Ove Knausgård i samarbeid med museets kurator Kari J. Brandtzæg.

Knausgård har fått plukke fritt i museets store samling og skal vise 140 verker.

– Knausgård har et særegent og skarpt blikk på Munchs kunst som vil få frem nye og spennende sider ved Munch som kunstner, sier Brandtzæg.

Munchmuseet, Oslo

Utstillingens tittel «Mot skogen» peker på det truende i naturen, men også på naturen i kunsten, som Munch utforsket gjennom en røff behandling av overflaten i flere malerier og grafiske verk. Utstillingen er lagt opp som en reise fra idylliske og vakre hagemotiver, mot det mer mørke og truende i skogen og tilbake til en mer balansert og kontrollert virkelighet.

Knausgård er opptatt av å hente frem ukjente bilder og tydeliggjøre Munch som den maleren som aldri falt til ro og som aldri stivnet.

Roald, Berit / NTB scanpix

Svenske Lena Cronqvist til Oslo

Munchmuseet byr også på utstillingen «Hode ved hode. Cronqvist Bjørlo Munch» der den svenske kunstneren Lena Cronqvist (f. 1938) og Per Inge Bjørlo (f. 1952) har valgt ut arbeider av Munch som vekker gjenklang i deres egen kunst. Utstillingen spenner fra malerier, tekstiler, tegninger, grafikk og skulptur. Både Cronqvist og Bjørlo bearbeider selvbiografiske erfaringer til ekspressiv og gripende kunst.

– Munch var tidlig ute med å bryte grensen mellom kunst og eget liv, og benyttet opplevelser fra barndom og ungdom til å skape banebrytende kunst. I dag er det selvbiografiske blitt et naturlig omdreiningspunkt for mange, uansett medium. For nettopp gjennom det personlige makter kunstneren å nærme seg grunnleggende kollektive og eksistensielle problemstillinger ved det å være menneske, sier Brandtzæg.

Både Cronqvist og Bjørlo er godt kjent på den nordiske kunstscenen, men det er første gang Cronqvist stilles ut i stor bredde i Norge.

Brandtzæg har sporet opp verk fra mange private og offentlige samlinger i Sverige.

– Det har vært et stort puslespill med å finne frem til Cronqvist tidlige arbeider fra 1970-tallet som var starten på en visuell utforskning av forholdet mellom mor og barn. Noe som står sentralt i hennes kunstnerskap. På Munchmuseet vil det altså handle om det å være menneske, dets gleder og sorger, sier Kari Brandtzæg.

Moderna Museet, Stockholm

Veteranen Irma Salo Jæger til Høvikodden

Henie Onstad Kunstsenter starter året med en større retrospektiv utstilling med finske Irma Salo Jæger (f. 1928), som har bodd i Norge siden 1950-tallet. Hun har i mer enn seksti år utforsket maleriets grunnleggende bestanddeler. Hun fikk sitt gjennombrudd på 1960-tallet og var med på å etablere det nonfigurative maleriet i Norge. Hun var en periode professor ved Statens Kunstakademi og er utdannet både kunsthistoriker og billedkunstner. Nå skal hun vises i sin fulle bredde på Høvikodden.

88-åringen er fortsatt produktiv og vil helst jobbe i atelieret hver dag.

– Jeg pleier å si at hvis jeg ikke skal til tannlegen, så er jeg i atelieret på Lilleborg, sier Irma Salo Jæger.

Hun har et ambivalent forhold til all oppmerksomheten som følger med en stor utstilling.

– Men det er selvfølgelig en glede å få anledning til å vise frem verkene, sier hun.

Rolf Øhman

Grafikk i Nasjonalgalleriet

Nasjonalgalleriet satser på grafikkutstilling med Øystein Ustvedt som kurator. Utstillingen «Great Grafic Boom – amerikansk grafikk fra 1960-90» åpner 3. mars og viser verk av blant andre Jackson Pollock, Andy Warhol, Louise Bourgeois, Agnes Martin, Frank Stella og Helen Frankenthaler.

Vigdis Hjorth skriver om tekstilkunst

Jubileumsutstillingen for Norske Tekstilkunstnere 40 år er årets store begivenhet i Kunstnerforbundet. Utstillingen fyller hele huset og vil presentere kanoniserte verk og nyproduksjoner av både etablerte og unge kunstnere. Grafikkavdelingen forvandles til et rikholdig arkiv som forteller historien om tekstilkunsten. Forfatterne Toril Moi og Vigdis Hjorth skriver om sitt forhold til tekstilkunsten i utstillingskatalogen.

Hele huset fylles med tekstile verk representert gjennom alt fra gardiner, vev og stofftrykk til skulptur, installasjoner og film.

Med på utstillingen er også Carin Wessels verk Birgits Palett, som er en hommage til hennes mor Birgit Wessel (1911–2000), som var en av våre fremste tekstilkunstnere og sentral innen Scandinavian Design.

Blant kunstnerne som deltar er Unn Sønju, Kari Dyrdal, Brit Fuglevaag og Aurora Passero.

Kunstnerforbundet

Unge kunstnere i Kunstnerforbundet

2017-programmet i Kunstneforundet inneholder dessuten en sterk representasjon av unge kunstnere som Mikael Hegnar, Ingri Haraldsen og Petter Buhagen, Anders Sletvold Moe, Marianne Hurum, Ilija Wyller, Silje Linge og Andrea Bakketun.

Blaafarveværket og den nordiske kunsten

Blaafarveværket på Modum markerer sin nordiske utstillingsvirksomhet med en presentasjon av nordiske hager skildret i billedkunsten fra midten av 1800-tallet til begynnelsen av 1900-tallet.

«Drømmen om en hage» fokusere på menneskets intime naturopplevelser i hagen og utforske hva som kjennetegner nordiske hager. Finnes det klare grenser mellom hage og landskap, og hva kan maleriene fortelle oss om hverdagslivet på denne tiden?

I Norden deler vi de fire årstidene med lyse somre og mørke vintre og det viser seg i billedkunsten. Noen av kunstnere som deltar er Helene Schjerfbeck, Anna Ancher, Nikolai Astrup, Frits Thaulow, Lars Jorde, Carl Larsson og Arne Kavli.

Jan C. Schlegel/Willas Contemporary

Subkulturer på Willas

Galleriet Willas Contemporary starter året med den tyske fotokunstneren Jan C. Schlegel (f. 1965) og utstillingen «I C O N S – The Tribes of Our Generation»

Helt siden menneskehetens opprinnelse har geografi vært avgjørende for hvilken kultur, folkeslag eller etnisitet vi har tilhørt. Den økende globaliseringen endrer spillereglene. Hvordan blir vi del av en kultur? Hvilke mekanismer er det som avgjør hvilken stamme vi tilhører – og hvordan vi velger å fremstille oss selv?

Jan C. Schlegel er kjent for sine tidløse portretter av urfolk fra alle verdenshjørner. Utstillingens ambisjon er å være en inngangsport til økt forståelse og respekt for subkulturer i vårt eget samfunn.

