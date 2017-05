Avgangsutstillingen master i billedkunst 2017, Kunsthøyskolen i Oslo (KHiO)

Kunstnernes Hus

27. mai–10. juni

I Skansbukta på Svalbard ligger et steinbrudd hvor det ble utvunnet gips. Driften er nedlagt, men ble gjenåpnet av kunstneren Siri Wohrm som fjernet en liten gipsstein fra bruddet, pulveriserte den, støpte den om til sin opprinnelige form, for så å legge den tilbake der hun fant den. Kanskje fordi hun ville trenge inn i steinen, forstå den?

Nøkkelverk

Verket er en påminnelse om at menneskets nysgjerrighet kan stilles uten at alt skal blir råvarer for kjøp og salg. Jeg elsker denne poetiske gesten, hvor en liten del av naturen undersøkes tålmodig og rekonstrueres. Det vitner om en omsorg for våre naturomgivelser, som ikke ivaretas av sittende regjering jakt på iskanten i Barentshavet.

Det er spesielt interessant at det er gips det er snakk om, siden gips gjerne brukes til skulptur-utkast som senere støpes i bronse. Gips brukes også ofte til å lage kopier av kunsthistoriens mesterverk, slik vi kan se i Nasjonalgalleriets samling av klassiske skulpturer.

Gjenskapt stein

På utstillingen er rekonstruksjonen dokumentert, sammen med andre, tilsvarende, prosjekter i gipsgruver rundt i verden. Wohrms verk er et laboratorium, hvor linken mellom natur og kultur utforskes – og kanskje forsøkt gjenopprettet.

De mest interessante verkene på utstillingen graver seg ned i materien, forsøker å komme i en posisjon hvor vi får et overblikk.

Graver i fortiden

Eva Rosa

Dette gjelder særlig Martin White. Hans utgangspunkt er arkivmateriale fra Gaustad sykehus, som viser hvordan hjerneforskeren C. W. Sem-Jacobsen eksperimenterte på psykiatriske pasient-hjerner på 50- og 60-tallet. Eksperimentene – som ofte ikke hadde de pårørendes eller pasientenes samtykke – er en skamplett i norsk historie.

White leder oss gjennom dokumentene selv i en performance-forelesning.

Delaktige betraktere

Det som gjør forelesningen ekstra effektfull er at White, når han viser oss det han har funnet, går gjennom materiale steg for steg som en henvendelse til oss, til betrakterne.

Vi blir ikke bare vitne til det han har funnet, men delaktige i hans undersøkelser. Han gir ingen svar, men legger frem de sjokkerende bevisene for oss slik at vi kan trekke våre egne konklusjoner.

Alternative fakta

Lykorgous Porfyris Chtulian Prophesies, som består av surrealistiske malerier og et videoverk, kommenterer samtiden mer direkte. Verket underminerer etablert kunnskap i en lang rekke absurde alternative fakta. Eksempelvis blir Jesus den blå fisken i Finding Nemo og Lady Gaga blir profet.

Porfyris verk fungerer fordi post-sannhet og fake news tas til sin ytterste, vanvittige, konsekvens i en blanding av slapstick og dystopisk skremmebilde av hvor vi kan ende med folk som Trump ved roret.

Porfyris viser hvor galt det kan gå når respekten for kunnskap og sammenhenger overtrumfes av sensasjonsjag og konspirasjonsteorier. Igjen ser vi en kunstner som er opptatt av å diagnostisere samtiden – og hvor vi kan ende om vi fortsetter i sporet vi er nå. Kombinert med Wohrm får vi en skisse av hvor vi befinner oss i historien, som er urovekkende.

Andre høydepunkter

Therese Veier

Det er flere andre verk som fungerer, om enn med mer prøvende horisont. Janne Maria Lysens sammensetninger av hverdagsting, for eksempel, får frem en lekende nysgjerrighet som er oppløftende.

Erika Stöckel integrerer elegant det kroppslige i sine abstrakte skulpturer: de bærer med seg spor av intime kroppsrom og avrundede legemsformer.

Morten Jensen Vågen verk kan betraktes som idemyldring i skulpturutgave (med integrerte video-instruksjoner): utkast til hvordan man kan jobbe mot maktens begrensinger på borgeren.

Men jeg får ikke helt tak på hvor disse kunstnerne vil.

Kryptisk

Det er nemlig flere verk som er vanskelig å tak på her. Grunnen er total mangel på info. Uten kontekst, uten en skisse av hvor kunstneren vil, blir verkene demonstrativt gåtefulle. Dette er svært uheldig, siden kunstens ryktet som lite kommuniserende bekreftes i fullt monn. Hvorfor i all verden holde helt essensiell informasjon unna? For meg er dett ubegripelig og arrogant. Dette tjener heller ikke studentene.

Den lille trykksaken som er utgitt til utstillingen er så kryptisk at det nesten er latterlig. Hallo? Her er det noen som må skjerpe seg – og kunstnerne kunne selv insistert på formidling.