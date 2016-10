Kunstner Lotte Konow Lund: - Vi må tåle smerten fra Utøya-minnesmerket

Nysgjerrighet og samfunnsengasjement er viktige drivkrefter for Lotte Konow Lunds kunstnerskap. Hun er opptatt av å forstå sammenhenger i samfunnet.

– For meg er kunst og politikk tett forbundet, sier feministen og kunstneren.

Nå fyller hun to saler i Henie Onstad Kunstsenter på Høvikodden med utstillingen Hold allting kjært.

Det er en såkalt midtkarrière-utstilling og viser store deler av hennes produksjon de siste 20 årene. Blant annet vises arbeider hun har skapt sammen med innsatte på Bredtveit kvinnefengsel, der hun har holdt gratis tegnekurs i ni år. Hun viser videoarbeider, skulpturer og tegninger.

Rolf Øhman

– Vi må tåle smerten fra Utøya-minnesmerket

Lotte Konow Lund var også med på Høvikodden i minneutstillingen for ofrene og etterlatte etter 22. juli-terroren.

Vi lever på en stjerne var tittelen og Konow Lund hadde laget verket 66 minutter – tiden det tok Anders Behring Breivik å drepe 69 ungdommer på Utøya.

Hun laget en skulptur som så ut som et barnerom med kosedyr og leker og hun laget den sammen med datteren sin som da var ni år gammel.

– At jeg laget den sammen med datteren min, gjorde at jeg kanskje bedre kunne forstå foreldrene som hadde mistet barna sine. Jeg synes de etterlatte har fått for lite oppmerksomhet i etterkant, sier hun.

Jonas Dahlberg Studio / NTB scanpix

– Man skal være følsom

Nå følger hun debatten og striden om minnesmerket ved Sørbråten.

– Jeg mener vi må tåle den smerten som minnesmerket påfører oss, sier hun.

Samtidig er hun klar på følgende:

– Jeg synes man skal være følsom overfor mennesker som var nært på terroren og det er klart at de har sterke følelser. Men jeg synes det er et nydelig arbeide Jonas Dahlberg har laget og jeg håper det blir oppført. Det er diskret, ikke voldsomt.

Hun ser det som en symbolsk skjæring i landskapet.

– Det jeg har vanskeligheter med å forstå er at om det blir uutholdelig å se på dette verket, hvordan er det da å se selve Utøya hver dag?

– Dette er noe vi som nasjon må leve videre med, også de som bor midt i et krater av smerte. Jeg synes vi som fellesskap blir minnet for lite 22. juli.

– All ære til hvordan AUF har taklet situasjonen. De har både sørget og tatt Utøya i bruk igjen, sier Konow Lund.

Hun synes vi fem år etter hører for lite om familiene.

– De har fått for lite rom i offentligheten. Vi burde snakke mer om de politiske følger dette har fått, det angår oss alle. Handlingen er det verste som har skjedd oss etter annen verdenskrig. Et fremtidig minnesmerke vil tilhøre oss alle og jeg håper det snart blir en løsning, sier hun.

Rolf Øhman

Å leve som kunstner

For Lotte Konow Lund handler det å leve som kunstner om å ta inn samfunnet og virkeligheten i sin arbeider.

– Politikk er viljen til forandring. Kunst handler også om en vilje til å kommunisere forandring, sier kunstneren som vokste opp i Bergen.

– Jeg vokste opp med en alenemor med fire barn. Moren min hadde interesse for kunst og jeg gikk på den katolske skolen i Bergen. Jeg tror det var en innebygget kultur og en interesse for bilder der, som har satt seg fast i meg.

– Jeg kan takke stipender og Statens garantiinntekt

Da hun gikk ut fra kunsakademiet bestemte hun seg for at alt hun skulle jobbe med skulle handle om kunst.

– Hvis jeg skulle overleve, var det måten å gjøre det på, jeg hadde ikke noen økonomisk buffer og ble ikke subsidiert hjemmefra. Så måtte jeg si: jeg må lage kunst mens jeg går. Det må bli del av det livet jeg lever. Det har vært en nødvendighet for meg. Jeg hadde kanskje ikke tenkt slik om jeg hadde hatt en økonomisk trygghet fra starten av.

– Jeg kan takke stipender og Statens garantiinntekt for at jeg har kunnet jobbe med så jevnt og så lenge. Garantiinntekten gjorde den store forskjellen. Det var som om jeg kunne puste dypt for første gang da jeg fikk den. Og jeg er sikker på at i fremtiden vil man betrakte garantiinntekten som noe av det mest fantastiske, ja utopiske, som har skjedd i kunsten noe sted. I Norge har ordningen sikret at det er blitt laget utrolig mye god kunst i de årene den varte.

– Hva betyr den fine mottagelsen og alle de gode kritikkene?

– Det er virkelig hyggelig. Jeg får se mitt eget kunstnerskap i et annet lys. Det er fint å bli tatt på alvor og det har vært et fantastisk samarbeid med kurator Milena Høgsberg. Men jeg har jo brukt hvert øyeblikk av de siste 20 årene på dette. Det jeg ønsker meg fremover? Det må være å fortsette å jobbe mot neste utstilling og neste bok.

Gode hverdager

Hun tematiserer hverdagserfaringer i sine arbeider.

– Hva er gode hverdager for deg?

– Tja, det med å sette pris på hverdagen, det kommer med alderen. Det beste for meg er å oppleve at hverdagene er gode, at jeg har jobbet godt og tatt inn mest mulig. Jeg er privilegert som har varierte dager og en mulighet til hele tiden å ta både ut og inn, det er jo følelsen av at du har brukt deg selv på en god måte. Og så skulle jeg ønske jeg fikk ryddet mer hjemme … men det er en annen sak.

– Jeg føler jeg trakk gull-loddet

– Du har uttrykt takknemlighet over å ha vokst opp i den pre-digitale tidsalderen. Hvordan begrunner du det?

– Jeg opplever ting annerledes, men ikke nødvendigvis bedre, enn de som er oppvokst med det digitale. Jeg tror ikke vi har begynt å forske ordentlig på hva det gjør med hjernen vår at vi lever med det digitale døgnet rundt. Det kommer til å forandre oss, at vi tar inn så mange ting samtidig. Digitaliseringen gjør noe med evnen til konsentrasjon, evnen til å være stille, det å være i sin egen kropp, det å snakke med mennesker. Det er veldig mange konsekvenser av digitalisering vi ikke ser ennå.

Jeg tenker jo at jeg trakk gulloddet, som ble født i 1967, det året vi begynte å bore etter oljen. Det er snart 50 år siden, og Norge har på en måte vært et utopisk land i de årene, sier Lotte Konow Lund.

Rolf Øhman

Fakta: Kunstneren Lotte Konow Lund Født i 1967, Oslo

Oppvokst i Bergen, bor i Oslo

Gift, en datter på12 år

Samtidskunstner, aktuell med utstillingen Hold allting kjært, Henie Onstad Kunstsenter på Høvikodden

Henie Onstad Kunstsenter på Høvikodden Utdannet fra Statens Kunstakademi, Oslo

Førsteamanuensis ved Kunsthøgskolen i Oslo, KHiO

Innkjøpt av Nasjonalmuseet, KODE i Bergen, Museet for samtidskunst og flere private samlinger.

Rolf Øhman

Tone Hansen om Lotte Konow Lund:

– Konow Lund har vært en provoserende, frittalende og samtidig høyt elsket kunstner over lang tid på den norske kunstscenen, sier Tone Hansen, direktør ved Henie Onstad Kunstsenter og leder i Norsk kulturråd.

Holm, Morten / Scanpix

Hun fortsetter:

– Hun har en egen evne til å skape diskusjoner, samtidig som hun holder håndverket høyt. Det kan man se i hennes tegninger.

Henie Onstad Kunstsenter har, som andre nasjonale institusjoner av en viss størrelse, ansvar for å løfte det vi kan kalle en midtlivspresentasjon, og skrive vår tids kunstnere inn i historien. Gjennom langsiktig arbeid, som et museum kan bidra med, kan det skapes kunnskap som er med på å kontekstualisere kunstneren i offentligheten – både i dag – men også for fremtiden. Et museum for samtidskunsten skal ikke bare ha blikk for fortiden gjennom en samling, men også for fremtidens fortellinger, sier Hansen

– Konow Lund representerer et kunstnerskap som går inn i samtidens diskusjoner, men hun gjør det med kunstens virkemidler. Hennes langvarige serie fra Bredtveit er et eksempel. Her bygger hun erfaring over lang tid, og dette kommer til syne som en helt egen kvalitet idet hun arbeider med prosesser hun kjenner, sier Tone Hansen.