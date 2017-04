Kunstner Thomas Kvam sprer hemmelige opplysninger fra Knut Hamsuns besøk hos psykoanalytiker

Våren 1926 gikk Knut Hamsun i terapi hos Dr. Johannes Irgens Strømme, som var lege og en av Norges første psykoanalytikere. Seks år tidligere hadde han fått Nobelprisen. Nå hadde Hamsun skrivesperre, og trodde han var ferdig som forfatter.

Året etter ga han ut Landstrykere, som ble en stor suksess. Så støttet han nazistene.

Hva ble sagt på kontoret til Strømme? Det er det siste mysteriet i Hamsuns liv, mener billedkunstner Thomas Kvam. Han har – uvisst hvordan – fått tilgang til legejournalene. Basert på disse, har Kvam laget 28 malerier som nå stilles ut og selges på Galerie Michael Janssen i Berlin.

– Nettopp fordi Hamsun er så kontroversiell, mener jeg at legejournalene bør gjøres tilgjengelige. Jeg vil at folk skal få gjøre seg opp sin egen mening, sier Kvam.

I fjor stilte han ut en serie andre malerier basert på de samme dokumentene på QB Gallery i Oslo. Denne gangen er maleriene mindre abstrakte og notatene til Dr. Strømme mer fremtredende.

Vanskelig å forstå dokumentene

Kvam mener de upubliserte notatene fra psykoanalysen er den hellige gralen i Hamsun-forskningen, omhyllet av mysterier.

– Så lenge all informasjon om Hamsun ikke er tilgjengelig, er debatten og eventuelle konklusjoner satt på vent. Det er ikke sikkert journalene er oppklarende, men det er verdt forsøket, sier kunstneren.

Det er fortsatt lang vei fra materialet som Kvam sitter på, til faktisk kunnskap om hva Hamsun sa til sin psykoanalytiker. Legejournalene er skrevet i Gabelbergersk, et stenografisystem fra 1800-tallet som svært få behersker i dag.

Kunstneren vet ikke engang selv hva som står i notatene han gjengir i maleriene.

– Jeg er sikker på at det er mulig å få dekodet teksten. Det er bare et spørsmål om ressurser. For hver utstilling jeg gjør, spres dokumentene ytterligere. På et punkt vil noen ta tak i det, håper Kvam.

Alle foto: Gunter Lepkowski

Kan bryte loven

Ikke bare er det vanskelig å tolke språket i journalene. Innholdet er også juridisk kronglete. Manglende oversikt over lovligheten i det han nå gjør, er grunnen til at Kvam ikke ønsker å si hvor han har fått tak i materialet.

– Hvert eneste maleri er et juridisk problemfelt. Jeg får høre at jeg bryter både personvernloven og åndsverkloven. Før jeg stilte ut bilder i Oslo i fjor, visste jeg ikke hvilket vepsebol jeg stakk hånden i, sier Kvam.

Han viser blant annet til at Bjørn Petter Gjerdrum, som er barnebarnet til Strømme, sa til Dagbladet i fjor at han vurderte å forfølge saken juridisk.

Vil renvaske bestefaren

Det er Gjerdrum som i dag sitter på rettighetene til materialet. Han har ikke vært i kontakt med Thomas Kvam.

– Før jeg får vite hvor i all verden han har fått dokumentene fra, vil jeg ikke gi ham tillatelse til å spre det. Jeg vil likevel ikke ta stilling til om det er aktuelt å følge opp dette videre nå, sier Gjerdrum til Aftenposten.

Han er ikke avvisende til ideen om å få materialet tolket og offentliggjort. For Gjerdrum er det én ting som er viktigere enn alt annet når det gjelder denne saken:

– Jeg skulle ønske det kom frem at bestefar gjennomførte en av få virkelig gode psykoanalyser i Norge. En nobelprisvinner med skrivesperre skrev noen av sine beste verker etter behandlingen. Bestefar var likevel ikke anerkjent av det etablerte fagmiljøet. Denne saken kunne renvasket hans navn, sier Gjerdrum.

Han er innforstått med at Aftenposten viser frem maleriene til Kvam.

Finnes flere kopier

Hamsun-journalene har vært lagret på Nasjonalbiblioteket siden 1981. Seksjonsleder Bente Granrud sier bildene til Kvam ser ut til å være basert på samme type stenografireferater som dem Nasjonalbiblioteket besitter.

De har ikke vært i kontakt med Kvam, og vet ikke hvor han har fått materialet fra.

– Det har vært laget en eller flere kopier tidligere, i forlag og kanskje andre steder. Nasjonalbiblioteket har ikke en fullstendig oversikt over hva som skjedde med journalene mellom 1926 og 1981, sier Granrud.

Ifølge Granrud har stenografer forsøkt å tolke materialet, men uten å lykkes.

Fakta: Thomas Kvam og Knut Hamsun The Hamsun sessions er del av en serie prosjekter der Kvam bruker ulike dokumenter unndratt offentligheten i kunsten. På fjorårets utstilling The Hamsun Sessions 1926/2016 i Oslo ble Hamsuns psykoanalyse for første gang vist offentlig. I mars 1926 var Hamsun 28 ganger hos psykoanalytiker. Siden utstillingen er i mars, har Kvam valgt å gjøre ett kunstverk for hver terapitime. Utstillingen på Galerie Michael Janssen i Berlin har stått i to uker, og skal vises til slutten av april. Maleriene ligger på 8000 euro. Flere av de 28 verkene er allerede solgt.

Tidligere brukt av Hamsun-biograf

I 2001 fikk forfatter Ingar Sletten Kolloen tilgang til journalene i forbindelse med sin Hamsun-biografi. Det aller meste av materialet ble aldri brukt.

På 60- eller 70-tallet ble et lite utvalg av journalene, kanskje 15–20 sider, transkribert. Det er kun disse sidene Kolloen fikk benyttet seg av.

Ole Gunnar Onsøien/NTB scanpix

– Materialet som ikke er transkribert, er i veldig liten grad tilgjengelig. Vi prøvde å få det kodet, men det viste seg å være svært vanskelig. Jeg tror likevel vi kunne greid det hvis vi hadde lagt mer arbeid i det, sier Kolloen.

I Hamsun-biografien Erobreren beskriver han hvordan Hamsun hver dag spaserte til «nervedoktor» Strømme i Oscars gate. Der snakket de om blant annet drømmer, underbevissthet og seksualitet – med vellykkede resultater.

– Jeg var veldig forsiktig med dette materialet, og ville sette det i sammenheng med Hamsuns liv og diktning. Jeg samarbeidet også med en psykiater, sier Kolloen.

