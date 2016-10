Kutter pressestøtten med ti millioner

I tillegg er ikke pressestøtten justert for prisstigning, og det slår ekstra hard ut. Det har en ytterligere effekt rundt seks millioner kroner i nedgang.

– Det er skuffende at kulturministeren nok en gang kutter i pressestøtten. Hun er godt kjent med hvor tøffe tider det er i bransjen. Nå trenger mediehusene forutsigbarhet, men dette har hun valgt å se bort fra, sier Tove Nedreberg, styreleder i Mediebedriftenes Landsforening til nettstedet Medier24.

– Beklagelig at regjeringen fortsetter nedtrappingen av produksjonstilskuddet uten å vente på mediemangfoldsutvalgets konklusjoner, sier generalsekretær i Norsk Redaktørforening, Arne Jensen.

– Burde gi avisene drahjelp

Landslaget for lokalaviser reagerer også sterkt på forslaget:

– Regjeringen burde ha hevet produksjonstilskuddet kraftig for å vise at de vil gi avisbransjen drahjelp i vanskelige omstillingstider. Bransjen sliter med å opprettholde inntektene, noe også lokalavisene merker.

– En økning i støtten ville vært med på å hindre, i det minste redusert flere nedskjæringer som rammer journalistikken, sier generalsekretær Rune Hetland og styreleder Roar V. Osmundsen i Landslaget for lokalaviser (LLA).

SVs kulturpolitiske talsmann, Bård Vegar Solhjell mener Regjeringen ikke har tatt innover seg den nye medievirkeligheten.

– Jeg er veldig overrasket over at regjeringen ikke viser tegn til å ta grep. Her er det ingen forslag om støtte til innovasjon, overgangen til nye plattformer eller støtte til nye miljøer utenfor de store mediehusene. Det virker som regjeringen bare sitter på gjerde og ser på krisen som nå herjer mediene, sier Solhjell.